Que pense vraiment la Grande-Bretagne des grèves ?

Rishi Sunak a été averti que sa stratégie «à haut risque» sur les augmentations de salaire du secteur public pourrait se retourner contre lui, comme un sondage exclusif pour L’indépendant montré un fort soutien public pour de nouvelles grèves en 2023.

Près de deux électeurs sur trois soutiendraient les infirmières du NHS qui feraient davantage de grèves l’année prochaine si leurs revendications salariales n’étaient pas satisfaites, selon le sondage Savanta, avec seulement 24% d’opposition. En outre, plus d’électeurs ont exprimé leur soutien à une nouvelle action revendicative du personnel des chemins de fer, des chauffeurs de bus, des postiers et des enseignants que ceux qui se sont dits opposés à de nouvelles grèves.

Quelque 65% des personnes interrogées ont déclaré qu’elles pensaient que le gouvernement de M. Sunak avait mal géré la vague de grèves hivernales, tandis que seulement 27% pensaient que la crise avait été bien gérée.

« Du côté des travailleurs »

Chris Hopkins, le directeur de Savanta, a déclaré que M. Sunak trouverait les chiffres des sondages “préoccupants” étant donné que l’opinion publique est largement favorable aux travailleurs qui menacent de faire à nouveau grève en 2023.

“Il est clair que le public est du côté des travailleurs”, a déclaré M. Hopkins. “Bien que cela ne signifie pas nécessairement que le public pense que les syndicats sont irréprochables, il pense que le gouvernement est également, sinon plus, à blâmer pour [there having been] tant de débrayages du secteur public.

Gestion gouvernementale

M. Hopkins a déclaré que le gouvernement misait sur de nouvelles perturbations “ayant un effet attritionnel” sur le soutien aux grèves, ajoutant : “Cela semble être une stratégie risquée étant donné les niveaux élevés de soutien public en ce moment”.

Soutenir le NHS dans le mur bleu

Une session de groupe dans le siège sûr du «mur bleu» conservateur de Swindon North – convoquée par More in Common pour L’indépendant – a révélé une immense sympathie pour les infirmières, les ambulanciers et les ambulanciers paramédicaux qui participent à l’action revendicative.

La plupart des membres du groupe de discussion ont déclaré que les ministres devraient être disposés à négocier avec les dirigeants des syndicats de la santé, et plusieurs ont blâmé le refus du gouvernement de s’engager dans des négociations salariales pour les grèves.

Action de grève : chaque débrayage industriel est prévu pour janvier jusqu’à présent

Bel, un employé de l’administration de 33 ans, a déclaré : « Le gouvernement est à blâmer. Le gouvernement doit creuser plus profondément pour trouver l’argent. S’ils peuvent financer leurs fêtes de Noël, pourquoi ne peuvent-ils pas donner un peu plus d’argent aux professionnels de la santé ?

Elle a ajouté: «J’ai des amis dans le NHS et ils sont juste épuisés. Ils sont payés des cacahuètes et travaillent 24 heures sur 24. Donc, ils méritent certainement plus d’argent.

Claire, une parajuriste de 47 ans, a déclaré que les travailleurs du NHS subissaient «une telle pression» depuis longtemps. “Je pense qu’ils ont besoin de plus d’argent, et si la grève est la seule façon de le faire, alors je comprends pourquoi ils le font”, a-t-elle déclaré.

Alors que certains ont exprimé des doutes sur la question de savoir si l’augmentation de salaire de 19% (5% au-dessus de l’inflation) demandée par les dirigeants des syndicats infirmiers est abordable, les électeurs du mur bleu ont convenu de la nécessité d’offrir plus que l’augmentation de 4 à 5%. actuellement sur la table.

Matthew, un géomètre de 39 ans, a déclaré qu’il y avait “forcément un compromis quelque part au milieu qui serait acceptable par toutes les parties”.

Jade, 36 ans, mère au foyer, a déclaré: «J’espère qu’un accord pourra être conclu. Tu dois mettre [the 19 per cent pay rise demand] dans le contexte – ils touchent des salaires très bas pour ce qu’ils font. Je pense qu’ils le méritent.”

Luke Tryl, le directeur britannique de More in Common, a déclaré que la sympathie pour le personnel du NHS était restée ferme dans les groupes de discussion à travers le pays au cours des dernières semaines. « Il y a eu un fort sentiment que le gouvernement doit être plus raisonnable. Les gens pensent que le gouvernement a le pouvoir de régler les grèves.

Touché par les grèves

Il a ajouté: «Il existe un haut niveau de sympathie pour les infirmières et le personnel du NHS. Certaines personnes pensent que 19%, c’est peut-être un peu beaucoup, mais la plupart des gens pensent que les infirmières sont sous-payées et ont droit à une augmentation de salaire significative.

Division sur la perturbation des transports

Les électeurs de Swindon North étaient moins sympathiques à ceux qui ont participé aux grèves des chemins de fer à Noël. Il y avait un sentiment de résignation en raison de la fréquence des perturbations sur les chemins de fer au cours des derniers mois.

Le sondage Savanta pour L’indépendant ont trouvé une division dans l’attitude face à la perturbation des transports. Quelque 43 % des électeurs ont soutenu l’idée que les cheminots poursuivent leur grève en 2023 si leurs revendications salariales ne sont pas satisfaites, tandis que 36 % s’y sont opposés.

Le sondage indique une certaine sympathie pour l’argument de Jeremy Hunt selon lequel la lutte contre l’inflation devrait avoir la priorité sur les augmentations de salaire du secteur public. La chancelière a affirmé que la modération était nécessaire au cas où une augmentation des salaires «verrouillerait» une inflation plus élevée.

Hausse des salaires par rapport à l’inflation

Alors que 38% des électeurs ont déclaré que les augmentations de salaire dans le secteur public sont plus importantes que la lutte contre l’inflation, 49% ont déclaré que la réduction de l’inflation devrait être la priorité.

L’enquête Savanta auprès de 2 065 personnes a été menée entre le 16 et le 18 décembre.