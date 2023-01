Que pense Pierre Poilievre des dépenses de santé

OTTAWA –

Ce n’est un secret pour personne ce que pense Pierre Poilievre des dépenses gouvernementales et de l’inflation.

Idem avec les armes à feu.

Mais selon le chef conservateur, que devrait-il se passer lorsque les premiers ministres demandent des milliards de plus en transferts fédéraux pour la santé?

Avec un accord en cours de négociation entre Ottawa et les provinces, et les premiers ministres invités à une réunion avec le premier ministre Justin Trudeau au début de février, la question reste celle où la position du chef conservateur semble quelque peu trouble, y compris pour certains au sein de son propre parti.

C’est là que se trouve Poilievre, alors qu’il entame sa deuxième séance à la Chambre des communes en tant que chef de l’opposition, sachant qu’il doit faire pousser la tente conservatrice s’il espère gagner la prochaine élection, chaque fois qu’elle se déroulera.

Les stratèges disent qu’il existe une opportunité claire pour le chef conservateur en raison des inquiétudes concernant une éventuelle récession cette année, qui alimente les inquiétudes économiques existantes des Canadiens.

Parler de ce que l’année peut apporter à l’économie est dans l’esprit des conservateurs alors qu’ils continuent de se réunir samedi pour discuter des plans de retour à la Chambre des communes la semaine prochaine, mais aussi pour les libéraux au pouvoir, dont le caucus se réunit le même jour.

Poilievre parle régulièrement de la crise financière dans laquelle se trouvent les Canadiens, qu’il s’agisse de lutter pour s’offrir une maison et de faire des versements hypothécaires ou de faire face à des factures d’épicerie coûteuses et de dépendre des banques alimentaires.

Cependant, s’il cherche à convaincre ceux qui pourraient être sceptiques quant à un gouvernement dirigé par Poilievre, il serait sage d’élargir son scénario au-delà de s’en tenir à un message clair d’abordabilité, a déclaré Shakir Chambers, ancien conseiller des gouvernements conservateurs provinciaux et fédéral. .

“Nous comprenons que l’économie compte, mais en tant que chef du pays, vous devez être capable de parler de beaucoup plus de choses.”

Lors d’une conférence de presse avec des journalistes cette semaine – un événement qui est devenu plus fréquent sur la Colline du Parlement – Poilievre a répondu à des questions sur l’augmentation des dépenses de santé et le rôle de la privatisation.

En plus de souligner que la prestation privée de services existe déjà dans le pays, il a déclaré que ses priorités en matière de soins de santé comprennent la réduction des temps d’attente et l’obtention par les provinces d’une approbation plus rapide des titres de compétences étrangers des immigrants pour faire face aux pénuries de personnel.

Interrogé sur la position du parti, le député rural de l’Ontario, Scott Aitchison, a déclaré vendredi qu’il était clair que davantage d’investissements étaient nécessaires, tandis que le député du Québec, Gerard Deltell, a déclaré qu’il était incorrect qu’Ottawa veuille dicter comment l’argent est dépensé.

Pour Melanie Paradis, une vétéran des campagnes conservatrices, y compris celle de l’ancienne chef conservatrice et députée ontarienne Erin O’Toole, les soins de santé et l’abordabilité sont des priorités absolues pour les Canadiens.

“Il doit y avoir une solution conservatrice pour les grandes choses, comme les soins de santé”, a-t-elle déclaré.

Un autre problème qui devrait émerger au cours des mois à venir est la législation tant attendue des libéraux sur la création d’emplois dans les industries à faibles émissions de carbone dans le but d’atteindre des émissions nettes nulles, surnommée son plan de “transition juste”.

Alors que Poilievre s’est engagé à annuler le prix fédéral du carbone à la consommation et à réduire plutôt les émissions grâce aux technologies, les conservateurs n’ont pas encore précisé à quoi cela ressemblerait.

Les stratèges s’accordent à dire qu’un défi existe pour Poilievre. Bien qu’il ne veuille pas faire des promesses politiques trop tôt alors qu’une élection peut être imminente, il doit également commencer à remplir les blancs pour que les Canadiens sachent à quoi s’attendre de lui.

Paradis dit que Poilievre semble avoir commencé ce travail. Cette semaine, il a annoncé son intention de partager davantage de revenus tirés des ressources avec les Premières Nations et a publié une vidéo de lui parlant avec compassion des personnes autistes et de la neurodiversité.

Chambers a déclaré que le défi pour le chef sera de maintenir l’élan qu’il a capturé lors de la course à la direction de l’année dernière, où plus de 300 000 adhésions ont été vendues et ont souvent attiré des foules par centaines et parfois par milliers.

Depuis qu’il est devenu chef, Poilievre a pris l’habitude de passer de nombreux week-ends sur la route, que ce soit dans la région du Grand Toronto ou à Vancouver, les deux régions où les conservateurs ont eu du mal à gagner du soutien lors des récentes élections. C’est au cours de ces événements de type campagne qu’il rencontre des membres de différentes communautés d’immigrants et racialisées – un autre groupe démographique avec lequel les conservateurs ont eu du mal à se connecter.

Laryssa Waler, ancienne directrice des communications du premier ministre de l’Ontario Doug Ford, affirme que le Canada ne manque pas de défis, de l’économie aux soins de santé, et rejette la prémisse selon laquelle il devrait appartenir à Poilievre de fournir des solutions.

“Le travail de Pierre est d’être le chef de l’opposition et cela n’inclut pas de présenter la politique gouvernementale sur les transferts monétaires interprovinciaux.”

“Votre travail consiste à mettre en évidence le problème.”

Une façon dont Poilievre essaie de le faire est avec le message “tout semble brisé”. Il a répété cela dans un discours devant le caucus vendredi, où il a énuméré les moyens qu’il estime que Trudeau ne parvient pas à résoudre, allant de la criminalité aux prix des logements.

Chris Chapin, qui a travaillé sur les campagnes à la direction des candidats progressistes-conservateurs de l’Ontario, dit que le message de Poilievre est évocateur et voit pourquoi il l’utilise pour jeter les bases de la prochaine élection.

Il dit que si convaincre les gens que le pays est brisé est une chose, leur faire croire que Poilievre est celui qui va le réparer en est une autre.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 28 janvier 2023