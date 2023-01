Que nous réserve le marché du travail, les embauches et les départs en 2023

Et tout l’élan derrière le renoncement ne s’est pas encore éteint : 4,2 millions de personnes l’ont appelé en novembre, marquant le 18e mois consécutif où au nord de 4 millions de personnes ont volontairement quitté leur emploi.

Pendant ce temps, il y avait 10,5 millions d’offres d’emploi, soit environ 1,7 postes vacants par travailleur disponible. Les entreprises comblaient à peine la part des départs, réalisant 6,1 millions d’embauches face à 5,9 millions de départs, qui comprennent à la fois les licenciements volontaires et involontaires.

“Dans l’ensemble, les licenciements sont encore bien inférieurs à ceux d’avant la pandémie”, déclare Pollak. La combinaison d’une forte demande des consommateurs face à des taux d’intérêt élevés signifie que “les cols bleus ont une sécurité d’emploi beaucoup plus grande, ce qui n’est pas le cas dans l’information et la finance où les cols blancs ont une sécurité moindre”.

En conséquence, les secteurs sensibles à la hausse des taux d’intérêt (comme la finance et l’immobilier) et ceux qui espèrent emprunter pour croître à tout prix (comme la technologie) ont été durement touchés.

Mais les licenciements ont légèrement dépassé les normes pré-pandémiques dans les domaines de l’information et de la finance. Le point de basculement remonte à juillet 2022, à peu près au moment où la Réserve fédérale a commencé son agressive campagne de hausse des taux d’intérêt et les craintes de récession ont vraiment décollé.

En novembre, les licenciements étaient bien en deçà des normes pré-pandémiques pour les travailleurs généralement touchés par les turbulences économiques, comme ceux de l’hébergement et de la restauration, de la construction et du commerce de détail, explique l’économiste en chef de ZipRecruiter Julia Pollak.

Les récents licenciements massifs dans les domaines de la technologie et de la finance sont le résultat de la surembauche d’entreprises lors d’un rebond pandémique autour d’initiatives innovantes (lire : spéculatives), comme la crypto et le métaverse.

En réponse, les demandeurs d’emploi approchent de 2023 en revenant “aux sources” et en pariant sur des emplois avec une sécurité éprouvée, dit Pollak – en particulier dans les soins de santé, les technologies de l’information héritées et d’autres “emplois stables où il y a une demande aujourd’hui et dans un avenir prévisible .”

À partir de novembre, les offres d’emploi ont augmenté dans les services professionnels et commerciaux, ainsi que dans la fabrication, et l’embauche a bondi dans les soins de santé et l’assistance sociale.