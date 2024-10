Que ne pas dire à un ami en deuil

Il est presque impossible de savoir quoi dire à quelqu’un en proie au deuil. Nous voulons tous dire quelque chose de réconfortant. Très peu d’entre nous savent ce que c’est.

J’ai appris cela à mes dépens. Mon mari bien-aimé depuis 23 ans est décédé fin juillet, deux ans après avoir reçu un diagnostic de cancer du pancréas de stade IV. Depuis, j’ai vu des amis et des voisins lutter pour trouver les mots justes, et j’ai été surpris de voir à quel point même les questions les plus gentilles peuvent me décourager.

Il n’y a bien sûr pas une seule bonne réponse. Ce qui m’est utile peut ne pas fonctionner pour quelqu’un d’autre, et les mots que je trouve rebutants peuvent être le baume parfait pour une autre personne. Pourtant, en échangeant des notes avec quelques personnes en deuil, y compris mes propres enfants, j’ai trouvé quelques choses à faire utiles et cinq choses à ne pas faire inattendues.

N°1 : « Comment vas-tu ? »

Vous seriez surpris de voir à quel point cette question fondamentale peut paraître lourde. Un ami attentionné veut savoir comment vous allez. Qu’est-ce qui ne va pas avec ça ?

Le problème, mes enfants et moi l’avons réalisé, c’est qu’il est presque impossible de répondre à cette question. Nos sentiments de chagrin changent d’heure en heure, parfois de minute en minute, il n’y a donc aucune réponse qui résistera à l’épreuve du temps. Tu veux dire, comment vais-je en ce moment même ? Je peux répondre à cela, mais ma réponse pourrait changer une seconde plus tard. Voulez-vous dire, comment vivons-nous la vie ? La réponse est que nous ne le savons pas encore.

Nous trouvons plus facile de répondre à des questions moins générales, telles que : comment s’est passé l’abandon universitaire ? Comment s’est passé le premier jour d’école ? Comment s’est passé le dîner hier soir ? Les questions spécifiques sont moins difficiles que les questions existentielles.

N° 2 : « Comment puis-je aider ? »

J’ai dû creuser profondément pour comprendre pourquoi cette question généreuse d’amis bien intentionnés ne me convient pas. Je pense que c’est parce que cela impose à la personne en deuil d’aider celui qui l’aide. Celui qui aide veut trouver une solution, mais ceux d’entre nous qui sont en deuil ne sont pas en mesure d’aider. Souvent, nous ne pouvons pas exprimer, et nous ne savons même pas, ce que nous voulons ou ce dont nous avons besoin.

Voici quelque chose qui a très bien fonctionné : des voisins qui, sans rien demander, ont déposé un plateau de lasagnes, de biscuits, de fleurs ou de remplissage. Ils n’ont pas sonné à la porte. Ils n’ont pas appelé pour savoir si nous aimions les lasagnes ou si nous serions à la maison. Ils ont simplement laissé quelque chose sur le pas de la porte. Une amie serviable s’est présentée chez moi et a immédiatement retroussé ses manches et a commencé à remplir mon évier de vaisselle. Elle n’a pas demandé. Elle vient de plonger.

Un matin récent, alors que j’avais du mal à trouver l’énergie nécessaire pour ouvrir le réfrigérateur et préparer le petit-déjeuner pour les enfants et moi, j’ai vu un camion de livraison rentrer dans notre allée. Il en sortit des sacs de bagels, des plateaux de fromage à la crème, du saumon fumé, des fruits frais et un carton de café chaud envoyé par mes collègues. Ce matin-là, je n’ai pas eu la prévoyance de dire : « Vous savez, je pourrais vraiment aller prendre un bagel et un café en ce moment », mais il s’est avéré que c’était exactement ce dont nous avions besoin.

N°3 : « Je ne peux pas imaginer ce que vous devez vivre »

Une de mes filles adolescentes, une enfant de théâtre, m’a expliqué pourquoi cette phrase la dérange vraiment : elle révèle un curieux manque de créativité.

Voici ce qu’elle voulait demander à ses amis qui ont dit ceci : Vraiment? Vous n’avez jamais imaginé perdre un parent ? Avez-vous déjà vu un film sur la perte ou la mort ? « Nos étoiles fautives », peut-être ? Et pourquoi pas « Le Roi Lion » ? Aviez-vous les yeux secs lorsque Mufasa est mort, ou avez-vous pleuré et ressenti la douleur de Simba ? L’intuition de ma fille est que tu peuten fait, imaginez une perte dévastatrice, mais ce n’est pas le cas vouloir de l’imaginer par vous-même ou de penser à quel point cela est triste pour nous.

C’est compréhensible. Nous voulons aussi vous protéger de notre douleur. Mais cette déclaration a pour effet involontaire de nous isoler sur une île de chagrin, comme si la perte était en quelque sorte singulièrement nôtre. Alors au lieu de mettre nos sentiments dans un silo inimaginable, essayez d’établir une relation avec nous. Dites quelque chose comme : « Je me souviens quand j’ai perdu mon X et j’ai ressenti X ». Ou peut-être partager un souvenir spécifique comme « J’ai vraiment aimé voir ton père t’entraîner au football. Ça va me manquer.

Une telle déclaration nous fait savoir que nous ne sommes pas seuls.

N°4 : « C’est tellement injuste »

J’ai été surpris lorsque des amis, en particulier des amis de mon âge, ont dit cela. Je travaille dans le secteur de l’information, donc je pense que ma notion d’une vie « juste » a disparu quelque part au milieu de la couverture d’une énième fusillade insensée dans une école. J’ai depuis longtemps cessé de considérer la vie comme étant soigneusement organisée en catégories justes et injustes.

Au lieu d’essayer de démêler le chagrin de l’injustice, j’ai commencé à pratiquer l’acceptation radicale. Ce concept a été présenté à mon mari et moi par notre conseiller en deuil immédiatement après son diagnostic. Cela ressemble à ceci : certaines choses dans la vie sont glorieuses, et d’autres sont nulles. Essayez d’accepter la vie selon ses propres conditions et de gérer la main qui vous est donnée.

L’acceptation radicale a changé la donne pour moi et pour la façon dont j’aborde les choses difficiles. Au lieu de demander : « Pourquoi moi ? ou « Comment la vie peut-elle être si injuste? » Je dis : « C’est à cela que je fais face. Quelle est la meilleure voie à suivre ?

N°5 : « Je veux te faire un câlin »

Avant d’être plongé dans le chagrin, je n’aurais pas compris à quel point un geste d’amour de la part d’un ami pouvait être inconfortable. Maintenant je le fais.

Ceux d’entre nous qui sont en deuil doivent prendre leur rythme. C’est épuisant de pleurer trop longtemps un jour donné, alors nous titrons la douleur. Je me retrouve à consacrer soigneusement du temps à lire les cartes de condoléances et à répondre aux courriels de sympathie, car j’ai besoin d’économiser de l’énergie pour m’occuper des choses de la vie : les besoins de mes enfants, mon horaire de travail, les factures impayées, le retour de la voiture louée de mon mari.

Être enveloppé dans le chagrin ne me permet pas de fonctionner comme je le souhaite. Des amis qui sont arrivés à ma porte, les larmes aux yeux, m’ont forcé à réagir involontairement en devant faire leur deuil selon leur emploi du temps, plutôt que le mien. Parfois, j’avais l’impression de devoir les réconforter et les aider à faire face à la perte, ce qui était contre-productif pour mon état mental. Si vous vous sentez obligé de vous présenter à la porte de quelqu’un qui vient de subir une perte, essayez d’apporter du rire et de la légèreté avec vous pour aider à alléger le fardeau du chagrin qui pèse sur lui.

Que dire quand il n’y a pas de mots

Ce qui a fonctionné à merveille pour nous, c’est de recevoir une lettre, un e-mail ou un SMS rédigé avec amour, exprimant les émotions de quelqu’un. Je pouvais lire le message selon mon propre horaire, à un moment que j’avais choisi pour la réflexion. Une amie chère m’a envoyé une boîte laquée dans laquelle je peux ranger des cartes de condoléances et j’y reviens quand je veux me souvenir de l’impact profond de mon mari sur notre communauté.

N’oubliez pas qu’il n’y a rien de mal à dire que vous ne savez pas quoi dire. Il est également possible d’attendre un instant avant de le dire. La semaine dernière, j’ai reçu un texto d’un vieil ami dont je n’avais pas eu de nouvelles depuis la mort de mon mari. Elle a dit : « Je n’ai pas trouvé les bons mots pour t’envoyer un message. »

Je savais exactement ce qu’elle voulait dire, et d’une manière ou d’une autre, ces mots me paraissaient justes.