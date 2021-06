Que ne feront pas les Nelk Boys ?

Que leur chaîne ne produise aucun revenu n’est ni un hasard ni un accident. Leurs vidéos tournent autour de fêtes de type fraternité et de farces élaborées qui promeuvent parfois des activités illégales. Ils boivent, jurent et font des blagues grossières devant la caméra. La police se montre souvent.

SANTA ANA, Californie – De nombreux gros YouTubers gagnent de l’argent en diffusant des publicités sur leurs vidéos. Pas les Nelk Boys. Les créateurs déclarent souvent et avec fierté qu’ils ne tirent aucun revenu de la plate-forme, malgré leurs téléchargements réguliers de vidéos, leur nombre élevé de vues et leurs millions d’abonnés fidèles.

Au lieu de cela, ils ont vendu leurs 6,6 millions de fans sur le style de vie Nelk, qui est à la fois un état d’esprit et une suite croissante d’abonnements et de produits, le tout résumé par le slogan cryptique pour tout le monde sauf un frère « full send . «

« Au départ, ça voulait dire faire la fête, mais maintenant c’est devenu : ‘Toute activité que vous faites, faites de votre mieux’ », a déclaré M. Forgeard. « Si vous êtes dans la salle de gym, vous devez envoyer complètement dans la salle de gym. »

Et tandis que leur travail peut souvent ressembler à un jeu sur YouTube, une visite au siège de Nelk a brossé une image beaucoup plus posée et corporative de la vie de Full Send.