Un homme de Chicago, âgé de 22 ans, avait le dos tourné et a semblé lâcher une arme lorsqu’il a été abattu par la police, une vidéo diffusée le 28 avril.

La vidéo Bodycam relative à la fusillade mortelle d’Anthony Alvarez le 31 mars a été mise à la disposition du public un jour après que des proches l’ont vue.

Anthony Alvarez n’avait que 22 ans Crédit: Document de la famille

Que montre la vidéo bodycam d’Anthony Alvarez?

L’un des clips publiés sur le site Web du Bureau civil de la responsabilité de la police le 28 avril montre un agent poursuivant Alvarez.

Quand Alvarez atteint une pelouse, on peut entendre l’officier crier: «Lâchez le pistolet! Lâcher l’arme! » avant qu’il ne tire.

Alvarez semble laisser tomber une arme après cinq coups de feu et il tombe au sol.

Alors qu’Alvarez s’allonge par terre, il demande: «Pourquoi me tirez-vous?»

L’officier répond: «Vous aviez une arme à feu.»

Images Bodycam du tournage, qui a eu lieu à Chicago le 31 mars 2021 Crédit: AP

L’officier désignait l’arme lorsque d’autres agents atteignaient les lieux.

Les images montrent qu’Alvarez tournait le dos à l’officier lorsque la fusillade a eu lieu.

Un officier peut être entendu dire qu’il y a une arme à feu près d’Alvarez.

L’avocat de la famille Todd Pugh a déclaré qu’il avait regardé la vidéo, « et j’ai vu un policier de Chicago tirer sur leur fils alors qu’il s’enfuyait. »

John Catanzara, le chef du syndicat de la police, a déclaré dans une déclaration vidéo avant la diffusion de la vidéo que la poursuite avait eu lieu un jour après qu’Alvarez eut fui la police dans un véhicule.

Des manifestants appellent à la justice pour la mort par balle d’Anthony Alvarez devant le siège du Bureau civil de la responsabilité de la police à Chicago le 27 avril 2021 Crédit: AP

L’officier qui a tiré sur Alvarez l’a repéré le lendemain et l’a poursuivi à pied.

« Il n’y a rien de mal avec cette fusillade simplement parce que la balle a frappé le délinquant par derrière », a déclaré Catanzara dans la déclaration enregistrée vidéo.

«Il est important que le public regarde cela avec un esprit ouvert», a-t-il déclaré.

Il a déclaré que l’officier avait clairement vu Alvarez tenir l’arme et que lorsqu’il a été abattu, Alvarez se tournait dans la direction de l’officier.

«L’officier craint (qu’il) se retourne et tire parce que c’est le mouvement qu’il faisait», a déclaré Catanzara.

L’officier qui a tiré les coups de feu a été mis en congé administratif.

Un mémorial est érigé près du site où Anthony Alvarez a été tué Crédit: AP

Qu’a dit la mairesse de Chicago, Lori Lightfoot, à propos de la fusillade mortelle?

La mairesse de Chicago, Lori Lightfoot, a appelé au calme avant la sortie de la vidéo.

«Les parties sont parfaitement conscientes de la gamme d’émotions qui accompagnera la publication de ces documents et nous publions collectivement cette déclaration et demandons à ceux qui le souhaitent de s’exprimer de manière pacifique et dans le respect de nos communautés et des habitants de Chicago,» dit sa déclaration.

Elle a fait une déclaration similaire avant la publication d’une séquence montrant la police tuant Adam Toledo, 13 ans, plus tôt cette année.

On ne savait pas pourquoi les agents poursuivaient Alvarez, mais Lightfoot a évoqué une infraction au code de la route avant la diffusion de la vidéo.

«Nous ne pouvons pas vivre dans un monde où une infraction mineure au code de la route entraîne la mort d’une personne», a déclaré Lightfoot.

« Ce n’est pas acceptable pour moi et cela ne devrait être acceptable pour personne. »