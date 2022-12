Que Miras, Bobo ! Les joueurs argentins portent des maillots avec la célèbre remarque de Lionel Messi sur la Coupe du Monde de la FIFA

L’échange de mots houleux du skipper argentin Lionel Messi avec l’attaquant néerlandais Wout Weghorst, après le quart de finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2022, est devenu un sujet de discussion important.

Messi, après le match, avait qualifié Weghorst de “Bobo”, ce qui signifie idiot. « Qu’est-ce que tu regardes, idiot ? Allez-y », avait déclaré Messi après la passionnante rencontre en quart de finale de la Coupe du monde. Les paroles de Messi sont devenues virales en un rien de temps et l’équipe de football argentine, après avoir remporté son troisième titre de Coupe du monde, a décidé de soulager le moment en imprimant les remarques de Messi sur des t-shirts. Les footballeurs argentins ont récemment été repérés dans des maillots qui comportaient les lignes désormais célèbres de l’attaquant du Paris Saint-Germain (PSG).

Le défenseur argentin Nicolas Tagliafico a également posté une photo d’un membre de l’équipe portant le maillot. L’attaquant Alejandro Gomez a été vu tenant le trophée de la Coupe du monde alors qu’il enfilait un maillot qui comportait la citation populaire de Messi, “Que Miras, Bobo?”.

La rencontre de quart de finale entre l’Argentine et les Pays-Bas s’est avérée intense après que 15 joueurs sur le terrain ont reçu un carton jaune pendant le match. Au total, l’arbitre espagnol Antonio Mateu Lahoz a dû brandir 18 cartons jaunes et un carton rouge.

Messi avait marqué un but et enregistré une autre passe décisive alors que l’Argentine décrochait une avance de deux buts contre les adversaires néerlandais. Cependant, Weghorst a marqué un doublé en fin de match pour ramener son équipe dans la compétition. L’Argentine a finalement réussi à dépasser les Pays-Bas après avoir remporté une victoire 4-3 aux tirs au but.

Le drame ne s’est pas terminé même après le coup de sifflet à plein temps. Messi a été aperçu, après le match, en train d’avoir une discussion animée avec l’entraîneur néerlandais Louis van Gaal. Le skipper argentin a été impliqué dans un échange de mots animé avec Weghorst.

« Je voulais lui serrer la main après le match. J’ai beaucoup de respect pour lui en tant que footballeur, mais il a jeté ma main à ses côtés et n’a pas voulu me parler. Mon espagnol n’est pas très bon, mais il a dit des mots irrespectueux et cela me déçoit », aurait déclaré Weghorst aux médias néerlandais après la défaite en quart de finale face à l’Argentine.

L’Albiceleste a finalement atteint la finale et les hommes de Lionel Scaloni ont pris le dessus sur la France lors du choc au sommet pour soulever la Coupe du Monde de la FIFA pour la troisième fois. Messi a marqué sept buts et enregistré trois passes décisives dans le tournoi pour remporter le Ballon d’or.

