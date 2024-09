Que manger et boire lors des Halloween Horror Nights d’Universal Orlando Resort

En matière de parcs à thème, personne ne fait mieux que Universal Orlando Resort. Le complexe de parcs à thème organise l’un des événements d’Halloween les plus grands et les plus effrayants de la saison : Soirées d’horreur d’Halloween. Et cette année, l’événement se déroule sur 48 nuits sélectionnées jusqu’au 3 novembre. La 33e saison des Halloween Horror Nights apporte 10 nouvelles maisons hantées, cinq zones effrayantes, un spectacle en direct et, bien sûr, de délicieuses collations sucrées et salées exclusives à l’événement.

« Ici, à Universal Orlando Resort, nous avons la chance de pouvoir travailler avec des franchises et des marques emblématiques. Lors de la conception de nos offres pour les Halloween Horror Nights de cette année, nous nous sommes inspirés des films ou des émissions pour améliorer la narration globale à travers nos offres de nourriture et de boissons. C’est un événement amusant, nous pouvons donc nous amuser et ne pas nous prendre trop au sérieux tout en garantissant une présentation et une saveur optimales », explique le chef Jens Dahlmann, vice-président et chef exécutif des opérations à Universal Orlando Resort.

Avec des offres de restauration dispersées dans le parc, il est difficile de tout essayer en une seule nuit. Heureusement, Universal propose une Passe de peur fréquente Vous pourrez ainsi voir toutes les maisons encore et encore, et vous régaler de certaines des meilleures friandises créées par l’équipe de restauration et de boissons d’Universal Orlando. Et ne vous inquiétez pas, il y a de nombreux bars éphémères et des stations de boissons aux alentours pour vous permettre de siroter quelque chose dans un verre clignotant.

Qui vas-tu appeler ?

« Pour coïncider avec notre maison hantée Ghostbusters : Frozen Empire, nous nous sommes inspirés de l’amour de Slimer pour les Cheetos. À partir de là, nous avons créé un corn dog de style coréen, le Slimer’s Korean Corn Dog, qui contient du fromage derby à la sauge verte et un hot dog à l’intérieur, pané et saupoudré de poussière de Cheetos. Lorsque nos invités le mordent, ils ressentent une onctuosité de fromage vert et le goût des Cheetos, créant ainsi une expérience multisensorielle pour eux », explique Dahlmann.

Pour une version sucrée du corn dog coréen, essayez le Frozen Death Chill, qui contient une garniture de cheesecake à la menthe enrobée de Bugles et de paillettes comestibles.

L’une des friandises les plus en vogue cette saison est le Mini Stay-Puft S’more de Ghostbusters: Frozen Empire près de Park Plaza Holiday Shop. Cette friandise classique autour d’un feu de camp est revisitée comme dans les films sous la forme d’un s’more ouvert garni de chocolat et d’une guimauve qui ressemble au bonhomme en guimauve Stay-Puft.

« Nous fabriquons les guimauves à partir de zéro et disposons d’une équipe entière dans notre cuisine de production et notre boulangerie qui en produit des milliers chaque jour, juste pour répondre à la demande », explique Dahlmann.

Avant d’être servie aux invités, la guimauve est carbonisée à la perfection, de sorte que vous pouvez toujours voir tous les jolis détails, mais elle est parfaitement fondante et croustillante après avoir mordu dedans.

Collations de style cinéma et drive-in

Basé sur les repas de camp d’été et les collations du cinéma drive-in, le stand de restauration sur le thème de la maison Slaughter Sinema 2 propose des bouchées salées pour tous les goûts. Ici, vous pouvez essayer le Summer Camp Hot Dog, qui est un hot-dog Nathan’s frit, puis garni de fromage nacho, de haricots cuits au four, de relish au poivron et de Doritos croquants. Il y a aussi deux tacos ambulants, une ropa vieja salée et épicée ou un style chili végétalien. Et ne manquez pas le popcorn Sinema, qui a la saveur de Flamin’ Hot Cheetos.

D’autres snacks salés qui valent le coup

L’une des maisons les plus effrayantes des Halloween Horror Nights est Insidious: The Further, qui présente une porte rouge emblématique. L’équipe de restauration et de boissons du parc a transformé cette porte en un snack appelé The Red Door, qui est une tarte à la main remplie de pommes de terre et d’oignons avec une pâte rouge. Cette garniture savoureuse et cette collation riche en glucides vous aideront à tenir de maison en maison jusqu’aux dernières heures de la nuit.

Pour quelque chose d’un peu plus consistant, essayez le Bloody Goody Bag du stand Triplets of Terror. Le sac est rempli d’un mélange de morceaux de poulet croustillants, de frites, d’oignons, de poivrons et d’une sauce crémeuse qui lie le tout.

Des bouchées sucrées pour braver les « zones effrayantes »

Le gâteau de la mariée de la Twilight Tavern près du Minion Cafe est une friandise à ne pas manquer. Ce gâteau miniature à trois étages est composé de gâteau à la vanille recouvert de confiture de framboise et recouvert de chocolat. Si vous aimez les saveurs de chocolat et de fruits ensemble, ne manquez pas ce gâteau.

Un autre dessert au chocolat sinistre que Horror Nights a vraiment sorti du lot est l’éclair sur planche de bois, qui a pour thème A Quiet Place dans la section new-yorkaise du parc. La pâtisserie est remplie d’une crème pâtissière au chocolat sucrée et épicée et trempée dans une ganache au chocolat. L’éclair est ensuite recouvert d’une planche de chocolat avec un motif de grain de bois et d’un couteau comestible entouré d’une cuillerée de gelée au milieu.

Dans la zone de San Francisco du parc, vous trouverez le stand de la confiserie Major Sweets. Procurez-vous la Cyclops Cup, une coupe de beurre de cacahuète glacée surmontée d’un globe oculaire en bonbon. Lors des chaudes soirées de Floride, cela vous rafraîchira et vous donnera une poussée de sucre.

Ce ne serait pas une nuit d’horreur d’Halloween sans ces collations

L’un des en-cas les plus emblématiques de Halloween Horror Nights est le Twisted Tater. Cette année, on le trouve à Gramercy Park. La pomme de terre spiralée puis frite sur un bâton peut être garnie de l’assaisonnement de votre choix : sel d’assaisonnement, ail-parmesan ou crème aigre et ciboulette. Et soyons honnêtes, tout a meilleur goût quand c’est sur un bâton et frit.

L’autre snack qui revient et dont tout le monde raffole est la pizza frites, qui est exactement ce que son nom indique. Des frites dorées garnies de fromage et d’autres garnitures de pizza comme du pepperoni. Cette année, les frites pizza classiques et les frites pizza végétaliennes sont disponibles au DreamWorks Imagination Cafe.

Il semblerait que les soirées d’horreur d’Halloween ne soient plus uniquement réservées aux sursauts de peur. C’est un véritable festin culinaire pour les goules et les lutins.