Que manger au petit-déjeuner, selon un nutritionniste

Le petit-déjeuner est-il en fait le repas le plus important de la journée ? Et si la réponse à cette question est oui, alors des millions de personnes se demandent quoi manger au petit-déjeuner. Beaucoup d’entre nous ont grandi en commençant la journée avec des céréales, des toasts, des bagels ou occasionnellement un morceau de bacon, mais les experts mettent désormais en garde contre la consommation initiale de ce genre d’aliments sucrés et non raffinés. Nous avons étudié ce que nous devrions avoir à la place.

Le petit-déjeuner est-il le repas le plus important de la journée ?

C’est une question qui n’a pas réellement de réponse ferme. Même si des études ont montré que les personnes qui prennent un petit-déjeuner ont généralement tendance à être en meilleure santé et que celles qui le sautent ont souvent un alimentation de moins bonne qualité et sont plus susceptibles de souffrir de maladies chroniques, telles que le diabète de type 2 et les maladies cardiovasculaires, certains de ces résultats pourraient s’expliquer par le fait que les personnes qui prennent un petit-déjeuner ont tendance à faire des choix plus sains à d’autres heures de repas.

Avec des méthodes alimentaires limitées dans le temps, comme le jeûne intermittent, qui sont désormais de plus en plus courantes, où cela nous mène-t-il en matière de petit-déjeuner ? “C’est une question de physiologie personnelle et de style de vie”, explique la nutritionniste Romarin Ferguson, expert en santé fonctionnelle. « Pour certains, commencer la journée avec un repas tôt alimente leurs activités matinales et stabilise leur glycémie. D’autres trouveront peut-être qu’ils fonctionnent mieux sans cela. Il ne s’agit pas d’une situation universelle. Être à l’écoute de son corps est la clé.

Que manger au petit-déjeuner

Si vous aimez prendre un petit-déjeuner, il est important de vous assurer que vous consommez les bons types d’aliments, car les mauvais peuvent vous préparer à une journée malsaine. «Un petit-déjeuner équilibré et sain devrait idéalement contenir une combinaison de fibres, de bons gras et de protéines», explique Ferguson. “Ces nutriments agissent ensemble pour ralentir l’absorption du sucre dans le sang, ce qui aide à maintenir une sensation de satiété et fournit une libération d’énergie constante.”

Évitez les aliments riches en glucides, comme les céréales et les toasts, car ils provoquent « des pics rapides de taux de glucose et d’insuline, entraînant des montagnes russes de hauts et de bas d’énergie tout au long de la journée », poursuit Ferguson. Tout ce qui contient des sucres raffinés ou des glucides simples devrait être évité, et rappelez-vous que la majorité des boîtes de céréales qui prétendent être remplies de nutriments possèdent en réalité des listes d’ingrédients qui racontent une histoire différente : lisez toujours l’étiquette.

Un bon petit-déjeuner peut comprendre des omelettes aux légumes ; du yaourt cru (naturel et sans sucre) ou du kéfir (tous deux bons pour l’intestin) avec des noix, des graines et des baies ; ou les classiques comme l’avocat, les œufs et/ou le saumon fumé. Cela ne semble peut-être pas naturel dès le matin, mais faites le plein de légumes et remplacez le pain normal par du pain à grains entiers, comme le seigle allemand ou le levain. Mangez de cette façon et vous éviterez les fluctuations constantes de votre taux de sucre dans le sang, ainsi que l’inévitable chute d’humeur et d’énergie et la sensation de faim qui en découlent.

Dois-je sauter le petit-déjeuner ?

Quelle est la place de l’alimentation limitée dans le temps dans tout cela ? Si vous êtes quelqu’un qui a pris connaissance des avantages pour la santé que le raccourcissement de votre fenêtre alimentaire quotidienne peut avoir sur votre santé et qui saute actuellement le petit-déjeuner pour y parvenir, vous voudrez peut-être y réfléchir à nouveau.