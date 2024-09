Que manger au festival de San Gennaro

Cette année marque la 98e édition annuelle La fête de San Gennaro dans le quartier de Little Italy à New York se déroule cette année du jeudi 12 septembre au dimanche 24 septembre. Il s’agit de l’une des rares fêtes patronales encore en vigueur dans la ville. Nombre d’entre elles ont été initiées par des immigrants italiens venus de petites villes du sud de l’Italie, où les fêtes patronales étaient souvent les fêtes les plus attendues de l’année.

Ce festival commémore Saint-Janvierl’évêque de Bénévent, en Italie, qui fut martyrisé en 305 après J.-C. par les Romains. Son sang fut recueilli et conservé à Naples, où il est dit qu’il se liquéfie chaque année le 19 septembre, d’où la date de notre propre fête. Gennaro est considéré comme le saint patron de Naples.

Si vous le pouvez, allez-y le jeudi 12 septembre, le premier jour d’un festival qui se prolongera jusqu’au dimanche 24 septembre, de midi à minuit environ. Tout semble un peu plus frais le premier jour, et la foule compacte ne s’est pas encore matérialisée. Vendredi soir, de nombreux pâtés de maisons seront impraticables. Passez la journée à brouter dans les pâtés de maisons, de Canal à Houston sur Mulberry Street, s’étendant d’est en ouest sur de nombreuses rues secondaires.

Réfléchissez bien à vos choix, car la plupart des plats proposés sont relativement chers et pourraient être meilleurs. Lisez la suite pour découvrir les cinq meilleurs plats à déguster, en accordant une attention particulière à la nourriture traditionnelle des festivals de Naples, ainsi que des conseils pour vous orienter lors de cet événement particulièrement fréquenté.

Meilleur plat du festival : bracciole de porc chez Johnny Fasullo

La bracciole est une côtelette de porc pilée enroulée autour de parmesan, de chapelure et d’herbes. La plupart des versions du festival sont fades, mais celle de Johnny Fasullo est mon choix, en partie parce qu’elle est grillée au charbon de bois. Empilée dans un petit pain avec des oignons et des poivrons sautés, c’est la meilleure chose à San Gennaro. N’oubliez pas de demander un piment vert grillé, qu’ils ajouteront sans frais supplémentaires. Si vous préférez plutôt un héros à base de saucisses et de poivrons, c’est l’endroit idéal pour l’obtenir. Coin des rues Grand et Mulberry, 15 $

Zeppole chez Sophia

Zeppole est peut-être le plat le plus apprécié de San Gennaro, issu de bandes de pâte frites recouvertes de sucre en poudre connues sous le nom de Chiacchiereoù ils sont jumelés avec sanguinaccioune crème au chocolat agrémentée de sang de porc, au Carnaval de Naples. Les Zeppole sont frits jusqu’à ce qu’ils soient dorés dans de vastes bacs d’huile et finis avec une tempête de sucre secoué sur le dessus. C’est aussi l’une des friandises les moins chères de la foire. 167 Mulberry entre Grand et Broome, 5 $ pour six

Boulettes de riz chez Lucy

Il y a une demi-douzaine de stands le long des sept pâtés de maisons de Mulberry Street attribués à Lucy Spataqui a commencé en 1971 à vendre des zeppole, des saucisses et d’autres plats du sud de l’Italie et de Sicile. L’une des meilleures choses à déguster sont ses énormes arancini : des boulettes de riz farcies de viande hachée et de fromage et frites. Assurez-vous de demander la sauce, un élément essentiel du plat. 131 Mulberry entre Hester et Grand, 10 $

Pâtisserie de Saint Joseph à Ferrare

La boulangerie et pâtisserie Ferrara est le pilier de Little Italy, ouverte depuis 1892, et ses stands se trouvent de haut en bas de Mulberry et devant le magasin plutôt imposant du 195 Grand Street à Mulberry Street. Appelée de manière déroutante à Naples un zeppole di San Giuseppe, la pâtisserie de Saint-Joseph évoque le passé italien et sa vénération pour les saints. Une pâte à choux est remplie de crème pâtissière moelleuse et garnie d’une cerise au marasquin ou de pépites de chocolat, à vous de choisir ! 170 Mulberry Street entre Grand et Broome, 10 $

Palourdes cuites au four chez Umbertos Clam House

Umberto — site d’un célèbre attentat de la mafia — possède un stand spécialisé dans les palourdes crues et frites, mais pourquoi ne pas vous asseoir sur le trottoir aménagé à cet effet, sur Mulberry Street ? Vous pourrez y déguster une portion de palourdes cuites au four, préparées à partir de palourdes locales, servies avec du pain et de l’huile d’olive, si aillée qu’elle vous fera brûler la langue. Versez-en un peu sur chaque palourde avant de la manger. 132 Mulberry Street entre Hester et Grand, 18 $

Voici quelques conseils pour assister à San Gennaro, glanés après 30 ans de fréquentation du festival et de dégustation de ses plats de rue.

La plupart des meilleurs stands de nourriture se trouvent dans les trois pâtés de maisons au sud de Broome Street ; au nord, on trouve principalement des stands de bijoux, d’ustensiles de cuisine et d’attractions de carnaval, alors restez dans ces trois pâtés de maisons.

Évitez les cannoli. Un bon cannoli est garni de ricotta sucrée sur commande. Ici, ils sont souvent garnis des heures, voire des jours à l’avance.

Lorsque vous achetez des zeppoles, demandez-les tout juste sortis de la friteuse : le sucre glace fond à la surface. De plus, ils sont bien meilleurs chauds.

Certes, il est tentant de s’asseoir dans l’un des espaces de restauration clôturés, mais attention : ils proposent principalement des portions de pâtes trop cuites pour environ 20 $, et le menu spécial est à peu près le même partout. Si vous devez absolument aller au restaurant, choisissez Rubirosa au 235 Mulberry Street ou un autre que vous connaissez.

Quoi qu’il en soit, évitez la pizza de San Gennaro. Vous pouvez trouver de meilleures pizzas n’importe où en ville.

Évitez les jeux de carnaval, même si les forains sont des personnages hauts en couleur. Les paniers des jeux de basket sont plus petits que d’habitude et vous n’aurez pas de panier, et d’ailleurs, avez-vous vraiment besoin d’un Pikachu de 90 centimètres ?

Allez-y en début d’après-midi si vous êtes là pour manger ; si vous voulez observer les gens, allez-y à 22h.

Méfiez-vous des pickpockets, surtout aux heures de pointe du soir.