Que mangent les astronautes dans l’espace? Un scientifique de la NASA explique le régime alimentaire «  amélioré  »

Victor Glover est l’un des astronautes qui sont revenus de l’espace le 2 mai. Pilote et commandant en second de la récente mission spatiale, Glover volait dans l’espace pour la première fois. Lors de son expédition, il faisait partie du programme de recherche humaine de la NASA qui étudie les changements physiologiques qui se produisent dans le corps des astronautes lorsqu’ils se rendent dans l’espace. Le programme tente de trouver comment le régime actuel des vols spatiaux peut être amélioré pour être plus sain et mieux adapté aux besoins des astronautes. Pour comprendre les effets physiologiques de la nourriture spatiale actuelle sur les astronautes, le scientifique de la NASA, le Dr Grace Douglas, mène une étude. Douglas est le scientifique principal du projet de technologie alimentaire avancée du HRP et travaille au Johnson Space Center de la NASA à Houston.

Glover a reçu un régime «amélioré» par rapport à la nourriture spatiale ordinaire que les autres astronautes consommaient. Le régime amélioré – développé avant le lancement de sa mission – était chargé d’aliments riches en nutriments tels que les acides gras oméga-3, le lycopène et les flavonoïdes. Pour évaluer comment le régime amélioré affecte le système immunitaire de l’astronaute, Glover a été invité à s’en tenir à son régime et à enregistrer ses apports alimentaires. Il devait contacter l’équipe de Douglas chaque semaine pour une mise à jour et des conseils.

L’astronaute participant fournit également des échantillons de sang, d’urine, de salive et de matières fécales aux chercheurs. Les échantillons sont collectés avant, pendant et après le vol spatial. Avant Glover, Christopher Cassidy a également participé au programme, qui s’est rendu dans l’espace en avril 2020 et est revenu en octobre.

Quitter le bouclier protecteur de l’environnement terrestre change le corps humain. En dehors du rayonnement spatial et d’autres choses, il n’y a pas d’épiceries dans l’espace. Cependant, les astronautes peuvent choisir parmi une gamme d’aliments qu’ils transportent à bord de leur vaisseau spatial, tels que des bonbons, des brownies, des fruits de mer, du poulet, du bœuf, des fruits, des noix, du beurre d’arachide et plus encore. La plupart de ces aliments sont lyophilisés pour éviter la détérioration et emballés pour durer des années. La nourriture contribue à une grande partie du poids d’un vaisseau spatial. Les recherches en cours peuvent aider à fabriquer des vaisseaux spatiaux plus légers en développant des aliments plus efficaces pour les astronautes.

