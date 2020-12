La pandémie a peut-être ruiné la plupart de vos projets tout au long de 2020. Cependant, à l’approche du jour de Noël, les festivités et les nombreux préparatifs nécessaires à l’élaboration de ce dîner de Noël parfait font de même.

Vous pouvez vous inspirer du menu du dîner de Noël de la reine Elizabeth. Dans un récent entretien à Hello Magazine, l’ancien chef royal Darren McGrady a révélé comment la famille royale britannique dînait pendant la saison de Noël.

Selon McGrady, le dîner de Noël est très chic et comprend un somptueux buffet pour la famille. Cependant, le petit-déjeuner et le déjeuner sont assez simples. Le chef Darren a déclaré à Hello Magazine que le menu du déjeuner le jour de Noël n’avait jamais été modifié. Appelant la famille royale «ennuyeuse» de cette manière, le chef qui a préparé sept dîners de Noël pour la reine britannique ainsi que la défunte princesse Diana, a déclaré que lui et son équipe avaient fouetté des dindes traditionnelles pour le déjeuner.

Le déjeuner royal de Noël comprenait trois dindes pour la reine et sa famille, une pour la crèche des enfants et quelques autres pour le personnel qui comprend une centaine de membres.

Le thé de l’après-midi était également un incontournable de la famille royale et comprenait un assortiment de gâteaux, de scones, de sandwichs et d’un gâteau de Noël, a-t-il révélé.

En ce qui concerne le dernier repas de la journée, McGrady a déclaré que le chef et les cuisiniers travaillaient méticuleusement pour mettre une délicieuse tartinade sur la table à manger. Le chef Darren a révélé que la famille royale recevait toujours un foie gras de luxe en croûte de la marque britannique Harrods. Un foie gras en croûte est élaboré avec des truffes dans une délicieuse croûte ronde. Cet aliment gastronomique était accompagné de fromage Stilton qui est transformé en une trempette luxueuse pour les craquelins.

Selon le chef, la famille royale découpait le jambon de York et portait un toast au chef qui cuisinait tous les repas et exprimait sa gratitude.

En parlant de desserts, le chef Darren a révélé que le dessert à la crêpe soufflé était un plat préféré de la princesse Diana. Il a également déclaré à Hello Magazine que la princesse Diana se rendrait dans la cuisine royale après que tout le monde aurait pris son repas pour vérifier s’il restait du soufflé à la crêpe.

Cette année cependant, la famille royale ne pourra pas se réunir pour le dîner de Noël annuel, en raison de la coronavirus verrouillage au Royaume-Uni.