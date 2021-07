Que les Jeux commencent : les Jeux olympiques de Tokyo ont été déclarés ouverts lors d’une cérémonie réduite devant un stade presque vide

La 32e édition des jeux, qui devrait coûter au total environ 16 milliards de dollars, a été lancée avec seulement environ 1 000 spectateurs invités au stade olympique d’une capacité de 60 000 personnes.

Jill Biden, l’épouse du nouveau président américain Joe Biden, était à la cérémonie de son premier voyage international en solo en tant que première dame des États-Unis, aux côtés de l’empereur honoraire Naruhito, le premier ministre du Queensland Annastacia Palaszczuk, d’autres dignitaires et membres des médias.

Environ 11 000 athlètes sont descendus au Japon pour une pièce maîtresse qui n’autorisera aucun fan dans le cadre des mesures convenues à contrecœur entre le Comité international olympique (CIO) et les responsables gouvernementaux locaux et nationaux.

Cette décision extraordinaire a été prise au milieu de l’augmentation des cas de Covid-19 et d’un quatrième état d’urgence déclaré dans le pays, les organisateurs faisant même face à des pressions pour annuler complètement les jeux depuis le début de la pandémie.

Les derniers sondages ont montré que plus de la moitié du public japonais reste contre les jeux, avec la cérémonie d’ouverture, qui a commencé par une graine d’espoir symboliquement semée, conçue pour créer un spectacle nettement plus dégrisant que le carnaval kaléidoscopique avec lequel le Rio La version 2016 a commencé.

Après que des feux d’artifice ont survolé le stade, une femme seule – une infirmière qui a subi une baisse de salaire pendant la pandémie et a été forcée de travailler dans un établissement plus petit – a été vue en train de courir seule sur un tapis roulant.

A part, mais pas seul. Avec l’émergence du COVID-19, de nombreux athlètes ont dû s’entraîner pour ce moment de manière isolée. Mais ils ont toujours été liés par leur espoir et leur passion commune. ❤️#Plus forts ensemble#Cérémonie d’ouverturepic.twitter.com/7teAvhljXe – Jeux olympiques (@Olympiques) 23 juillet 2021

Un certain nombre d’autres athlètes l’ont ensuite rejointe, y compris un individu utilisant un rameur alors que des points colorés se rejoignaient dans une représentation apparente des connexions forgées malgré le thème isolant des 18 derniers mois.

L’empereur et le président du CIO, Thomas Bach, ont été présentés à la tombée des lumières, précédant l’entrée du drapeau national, entourés d’enfants masqués, d’agents de santé et d’anciens athlètes en uniforme rouge et blanc.

La pop star japonaise Misia, qui a sorti 13 albums parmi les dix meilleurs dans son pays natal, est apparue dans une robe aux couleurs accrocheuses pour interpréter une interprétation poignante de l’hymne national, « Kimigayo ».

Malgré l’ombre noire #Tokyo2020 est en dessous, la cérémonie d’ouverture est tout simplement fascinante. Et je veux absolument la robe de Misia ! ♥️ pic.twitter.com/WjgGbXhqm0 – Pam Das 💙 (@pam_das) 23 juillet 2021

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par KRM (@mansama333)

Un danseur en robe blanche a ensuite rendu hommage aux athlètes tués lors du massacre de Munich, la tragédie qui a entaché les Jeux de 1972 lorsque des terroristes palestiniens ont pris en otage neuf membres de l’équipe israélienne après en avoir tué deux.

Le danseur de claquettes Kazunori Kumagai a été rejoint par des menuisiers devant cinq immenses anneaux olympiques en bois créés à partir de pins et d’épinettes plantés lors des Jeux de 1964, qui se sont tenus à Tokyo en 1964.

Le groupe était accompagné d’une chanson de travail japonaise, ‘Komari Uttar’, avant l’arrivée très attendue des représentants de chaque pays, avec deux athlètes invités à tenir chaque drapeau cette année.

Comme le veut la tradition, la Grèce a ouvert la voie, les athlètes restant socialement distants et portant des masques devant les sièges visiblement inoccupés.

Ils allaient de la fête argentine sans vergogne, qui a sauté et s’est embrassé comme pour célébrer la victoire alors qu’ils se frayaient un chemin sur le terrain, à l’Autriche, Nauru, l’Irak et plusieurs pays qui n’ont jamais remporté de médaille, dont la Bolivie et le Cambodge.

Certaines nations auraient pris une décision tardive de poursuivre leur participation aux Jeux, avec la Guinée, qui a connu une augmentation des cas de Covid-19, parmi les confirmations tardives entrant dans l’arène retentissante.

L’un des plus petits groupes d’athlètes canadiens à avoir jamais participé à une cérémonie d’ouverture. Des Jeux olympiques pandémiques. Mais un moment profond et puissant. Ils ont enduré. Ils sont arrivés. #ÉquipeCanada est à #Tokyo2020pic.twitter.com/khMpQw9mAX – Devin Héroux (@Devin_Heroux) 23 juillet 2021

Au total, 206 pays devraient participer – tous espérant que leurs rangs ne seront pas gâchés par les tests positifs de coronavirus qui ont déjà isolé certains athlètes ou même empêché les stars de monter à bord des avions.

Eliud Kipchoge, le détenteur du record du monde du marathon qui doit tenter un autre exploit d’endurance étonnant vers la toute fin des Jeux, faisait partie du contingent kenyan à prendre le devant de la scène.

La Russie est apparue en tant que Comité olympique russe, portant un drapeau neutre et un uniforme noir et rouge dans le cadre d’une décision de l’Agence mondiale antidopage qui affectera également l’équipe du pays lors de la Coupe du monde 2020 au Qatar.

E aí vem a Rússia que não pode ser chamada de Rússia mas é a Rússia. #tokyo2020pic.twitter.com/1ImiEyorAc — フラビオ・バルボサ//#tokyo2020 (@frab_2) 23 juillet 2021

E um video da TV japonesa com o Time dos Atletas Neutros da Russia #Tokyo2020#Cérémonie d’ouverture 🇷🇺 pic.twitter.com/t3YafIAI2I — Entraîneur Alex Pussieldi (@alexpussieldi) 23 juillet 2021

Le nombre considérable de 335 athlètes fiers de la Russie – dont beaucoup ont de solides espoirs de remporter des médailles – est 15 de plus que le pays n’a emmené le pays à Rio il y a cinq ans.

La basketteuse Sue Bird, qui est la fiancée de l’icône de l’équipe féminine américaine Megan Rapinoe, et l’as de baseball Eddy Alvarez ont représenté les États-Unis, peu de temps avant que le lutteur Yui Susaki et l’attaquant de la NBA Rui Hachimura ne supervisent les honneurs pour les hôtes.

Une fois que tous les pays ont reçu leur premier moment de gloire, les mots «Plus vite, plus haut, plus fort, ensemble» ont été dévoilés sur scène, ainsi que d’autres pièces pyrotechniques tirant au-dessus du toit incurvé.

Sans doute la partie la plus excentrique de la cérémonie s’est déroulée après que de nombreux athlètes aient lu le serment olympique, avec un cortège d’acteurs vêtus de tenues de dessins animés formant l’emblème olympique avec un ensemble de blocs de construction géants.

Dans l’aspect artistique peut-être le plus impressionnant du spectacle, des milliers de drones ont dûment reproduit le dessin de la terre dans le ciel nocturne, cédant la place à une version de « Imagine » de John Lennon interprétée par des chanteurs bien connus de tous les continents.

L’homme politique et ancien patineur de vitesse et cycliste sur piste Seiko Hashimoto a prononcé un discours d’ouverture. « Le monde entier a connu d’immenses défis avec le Covid-19 », a-t-elle déclaré, faisant l’éloge du personnel médical du monde entier, de la population et des gouvernements locaux et nationaux du Japon et des athlètes, à qui elle a exprimé sa « sincère gratitude ».

« Le monde t’attend » elle a dit aux concurrents. « Après plus d’un demi-siècle, les Jeux sont de retour à Tokyo.

« Désormais, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour faire de ces Jeux une source de fierté pour les générations à venir.

« Les espoirs ont été reliés un à un par de nombreuses mains, et nous sommes maintenant en mesure d’accueillir cette journée.

« Je tiens à exprimer ma gratitude et mon respect à tous les travailleurs essentiels, y compris ceux des services médicaux et d’autres dans le monde qui ont fait preuve d’une telle détermination pour surmonter ces défis.

« Il y a dix ans, lorsque nous avons décidé de présenter une candidature pour les Jeux Olympiques, de nombreuses personnes au Japon étaient confrontées à de profondes difficultés et étaient en deuil à la suite du tremblement de terre et du tsunami massifs dans l’est du Japon.

« De nombreuses communautés touchées perdaient la volonté de se relever et d’aller de l’avant.

« Des gens du monde entier nous ont tendu la main, nous encourageant à avancer ensemble.

« Maintenant, dix ans plus tard, nous pouvons vous montrer l’étendue de la reprise du Japon. Nous vous sommes très reconnaissants. »

L’ancien champion d’escrime Bach a déclaré que la cérémonie était « très différente » mais un moment « d’espoir » qui devrait être « chéri ».

« Enfin, nous sommes tous ici ensemble, » il a annoncé. « C’est le pouvoir unificateur du sport. Cela nous donne tous de l’espoir pour notre prochain voyage ensemble.

« Nous ne pouvons être ici que grâce à vous : nos aimables hôtes, le peuple japonais, à qui nous tenons à exprimer toute notre appréciation et à exprimer.

« Ce qui est vrai pour la persévérance des Japonais l’est aussi pour vous, mes collègues athlètes olympiques.

« Vous avez dû faire face à de grands défis lors de votre parcours olympique. Comme nous tous, vous viviez dans une grande incertitude pendant la pandémie … nous ne savions même pas si cette compétition aurait lieu du tout.

Un beau moment : @RefugeesOlympic entrer dans le stade. Ils n’ont peut-être pas de drapeau national, mais leurs droits sont égaux à tous. Merci Thomas Bach et @PhilippoGrandipic.twitter.com/AaoXGhtpHv – James Chau (@jameschau) 23 juillet 2021

Le président du CIO, Thomas Bach : « La pandémie nous a séparés. … Cette séparation a rendu cette période si sombre. Mais aujourd’hui, où que vous soyez dans le monde, nous sommes unis pour partager ce moment ensemble. La flamme olympique fait briller cette lumière plus lumineux pour nous tous. » – Tim Reynolds (@ByTimReynolds) 23 juillet 2021

« Vous nous avez inspirés, nous, le CIO et toute la communauté sportive, à nous battre comme vous et pour vous, et à rendre ce moment possible. Notre communauté olympique a appris que nous ne pouvons relever les grands défis de notre temps que si nous sommes solidaires.

« La grande leçon que nous avons apprise est que nous avons besoin de plus de solidarité au sein des sociétés et entre les sociétés. Cette solidarité nourrit notre ambition de rendre le monde meilleur grâce au sport.

« Ce n’est que grâce à cette solidarité que nous pouvons être ici ensemble ce soir. La solidarité reflète également notre engagement vieux de 3 000 ans en faveur de la paix. Unis dans toute notre diversité, nous devenons plus grands que la somme de nos parties. »

L’empereur Naruhito n’a parlé que brièvement dans ce qui aurait été un signe de commémoration plutôt qu’une célébration pure et simple, inaugurant le drapeau olympique sur fond de musique classique.

Des travailleurs de la santé du Japon – destinés à représenter des personnes du monde entier – et des responsables de la défense ont également transporté l’emblème lors de la dernière partie de la cérémonie.