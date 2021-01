La cérémonie d’inauguration du président Joe Biden a déclenché d’innombrables comparaisons avec «The Hunger Games», alors que les téléspectateurs ont trouvé des parallèles étranges avec le film de science-fiction, dont les thèmes dystopiques sont bien loin du message «unité» du nouveau POTUS.

Alors que la pop star Lady Gaga a aidé à lancer la prestation de serment de Biden mercredi après-midi avec une représentation de l’hymne national, les observateurs ont semblé plus captivés par sa broche surdimensionnée. Les internautes ont immédiatement comparé l’épingle à l’emblématique «Mockingjay» de la renommée de Hunger Games – le symbole de la rébellion fictive du film contre le despotique «Capitol».

J’ai compris. Lady Gaga porte l’épinglette mockingjay pour symboliser le début de nos propres Hunger Games. Dans les livres, les Jeux sont une punition pour les districts après avoir attaqué la capitale. Et que s’est-il passé il y a deux semaines en Amérique? Une attaque contre le Capitole. pic.twitter.com/hi9GDx0V0X – Drew Holden (@ DrewHolden360) 20 janvier 2021

lady gaga qui ressemble à elle pour annoncer qui sera dans les prochains jeux de la faim pic.twitter.com/4ssvRaZ1SS – cassi🌙 (@cassismoonlight) 20 janvier 2021

Happy Hunger Games et que les chances soient toujours en votre faveur! pic.twitter.com/jfV90lRdsP – Adrianošević (@adrianosevic) 20 janvier 2021

La ressemblance étrange n’a pas été perdue sur le compte Twitter officiel du film, qui a plaisanté «Il nous manque une de nos épinglettes mockingjay, est-ce que quelqu’un l’a vue?»

il nous manque une de nos épinglettes mockingjay, est-ce que quelqu’un l’a vue? – Les Hunger Games 🔥 (@TheHungerGames) 20 janvier 2021

Bien que le chanteur plus tôt clarifié que l’épingle est, en fait, un «Colombe portant une branche d’olivier», cela n’a pas fait grand-chose pour endiguer les comparaisons avec le film – dans lequel le Capitole au pouvoir oblige les jeunes à se battre à mort chaque année dans une bataille royale sanglante, une punition pour une révolution ratée par les 12 « districts » opprimés du film.

Les chances ne sont pas en votre faveur pic.twitter.com/yYIANpGNVs – Allum Bokhari (@LibertarianBlue) 20 janvier 2021

Les similitudes ne se sont pas arrêtées avec Gaga. Lors du discours d’inauguration de Biden, il a doublé « unité » comme le « cœur battant » de la démocratie américaine, faisant écho à un discours du président fictif des Hunger Games, Coriolanus Snow, qui a surnommé le Capitole autoritaire le « cœur battant » de la nation.

Aussi sur rt.com La « démocratie » et « l’unité » du discours inaugural de Biden ont des petits caractères: « Après que la dissidence soit réduite au silence »

«Les quartiers sont le corps. Le Capitole est le cœur qui bat. Votre travail acharné nous nourrit et en retour nous vous nourrissons et vous protégeons. Mais si vous résistez au système et que vous vous affamez, c’est vous qui saignez ». Snow dit dans le troisième volet de la série de films comme un avertissement contre la rébellion « jours sombres » dans le film, peut-être pas loin de la prédiction de Biden d’un « Hiver sombre » au milieu de la pandémie de Covid-19.

Les parallèles de ‘Hunger Games’ n’étaient pas la seule fois que la vie a imité l’art lors de l’inauguration de mercredi, les internautes trouvant également des ressemblances avec des franchises de ‘Star Wars’ à ‘Game of Thrones’.

Lady Gaga est passée de Star Wars à Hunger Games très rapidement. pic.twitter.com/VD1BWfAyAT – 〄 (@PopeChromaticus) 20 janvier 2021

Nous vous aimons Gaga! Références pour Game of Thrones ❤❤❤ pic.twitter.com/6rqYVscrXp – • 〄 (@theBatffleck) 20 janvier 2021

Aussi sur rt.com Le procureur général du Texas « félicite » le président Biden et promet de combattre ses actions « illégales et inconstitutionnelles » imminentes

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!