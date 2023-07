Que les Cubs reviennent ou non dans la course, la batte chaude de Cody Bellinger sera au centre des préoccupations en juillet

NEW YORK – Que les Cubs vendent à la date limite ou cherchent à acheter pour une course surprise en séries éliminatoires, il y a un joueur qui pourrait faire partie intégrante de toute façon. Le coup de force gaucher de Cody Bellinger pourrait être une clé alors que l’équipe essaie de se réchauffer et de rester pertinente dans une Ligue nationale centrale faible. Mais il pourrait également s’avérer être l’un des joueurs les plus recherchés sur un marché commercial qui semble assez dépourvu de battes puissantes, en particulier un gaucher avec un pedigree MVP et une expérience en séries éliminatoires.

Jed Hoyer reste patient avec les Cubs. Il pense qu’ils sont meilleurs que leur record, qui se situe maintenant à 41-47 après la défaite 6-3 de samedi contre les Yankees de New York. Un calendrier plus facile en seconde période pourrait leur permettre de rattraper du terrain et de devenir l’équipe que le front office espère être.

Être vendeur devient évidemment fastidieux pour les fans. Il porte également sur les joueurs, les entraîneurs et les cadres. Mais une partie de ce que Hoyer doit faire est de regarder son équipe sans passion au cours des trois prochaines semaines. Il n’est pas nécessaire de sauter le marché ou d’essayer de précipiter le processus. Mais il ne peut pas non plus regarder son équipe tomber complètement hors de la course et ne rien faire.

Hoyer est du genre à considérer les délais comme des moments où les autres équipes sont enfin motivées à agir. Et ce sont des moments où il doit sauter sur toute opportunité pour s’améliorer. La question est de savoir s’il cherchera à améliorer son club pour 2023 ou avec un œil plus tourné vers l’avenir.

Pour la plupart, les Cubs ont beaucoup de pièces qu’ils vont garder parce qu’ils sont sous contrat pour une longue période. Si la vente est la voie que Hoyer doit emprunter, ce ne sera rien de proche d’un démontage en 2021. Et le produit final ne sera certainement pas aussi dénué de talent. Mais avec Marcus Stroman, Bellinger pourrait s’avérer être l’un des joueurs les plus précieux pour frapper le marché du commerce.

« Je comprends les circonstances », a déclaré Bellinger à propos de la possibilité d’être échangé. « Je n’y pense pas, j’essaie de ne pas y penser. Tout est hors de mon contrôle.

Même après avoir mis fin à sa séquence de 13 matchs avec coup sûr lors de la défaite de samedi, Bellinger est en feu depuis son retour de la liste des blessés. Entrant en jeu samedi, Bellinger avait un 148 wRC + dans ses 19 matchs depuis sa sortie de l’IL.

Des observateurs attentifs souligneraient qu’il ne frappait pas le ballon avec beaucoup d’autorité (taux de contact dur de 15,5%) et qu’il bénéficiait d’un peu de chance (.411 BABIP). Mais les dépisteurs qui connaissent Bellinger comprennent qui il est en tant que joueur. Quand il est parti de travers dans le passé, il va bricoler. Il va se mettre dans sa tête et trop réfléchir. Il commencera à faire des changements inutiles, à chercher des réponses qui n’existent pas. Il verra également sa confiance chuter alors que les mauvais jours se transforment en mauvaises semaines et en mauvais mois.

Bien qu’il ait peut-être eu de la chance depuis son retour de l’IL, cela l’a aidé à garder le cap alors qu’il trouve son timing. Bonne chance, malchance ou entre les deux, regarder le tableau de bord et voir que la moyenne au bâton grimpe à .300 se sent certainement mieux que de la laisser s’asseoir à .220.

« Sans aucun doute », a déclaré Bellinger. « J’essaie de ne pas me baser sur les résultats, mais sur ce que vous ressentez et sur le jeu dans le jeu. C’est difficile à faire, mais c’est ce que j’essaie de faire. Mais ça va définitivement mieux. C’est la nature humaine.

Les scouts avec des équipes en lice qui suivent actuellement les Cubs se demandent s’ils perdent leur temps. Est-ce que cette équipe vend ? Ils devront attendre et voir avec le reste d’entre nous. Mais quand ils regardent Bellinger, ils voient un prix potentiel pour une équipe qui a besoin d’une batte de champ extérieur. Ils voient un gaucher qui se nourrit d’un bon timing, quelque chose qu’il semble avoir trouvé la semaine dernière.

Jeudi à Milwaukee, Bellinger est allé 4 en 4 avec un doublé tiré et un coup de circuit, son premier depuis son retour de l’IL. Vendredi dans le Bronx, il a frappé un autre tir tiré profondément dans les tribunes du champ droit, puis en a conduit un autre contre le mur samedi après-midi. Ce sont les signes que les équipes recherchent.



« Honnêtement, je me sentais bien », a déclaré Bellinger lorsqu’on lui a demandé s’il avait juste besoin de récupérer son timing après avoir quitté l’IL. « Je me sentais vraiment bien. Alors je n’avais plus qu’à continuer. Je voyais bien le ballon.

Les Yankees auraient beaucoup de sens en tant que destination potentielle. La ville natale de Bellinger, Arizona Diamondbacks, pourrait aussi, surtout si la jeune star Corbin Carroll a des problèmes persistants avec son épaule réparée chirurgicalement.

Mais si les Cubs vont rester dans la course et chercher peut-être à renforcer leur alignement, un Bellinger en bonne santé et battant change vraiment le teint de la formation. Ce n’est pas un secret ce qui a manqué à cette équipe cette saison : la puissance. Et l’obtenir du côté gauche serait d’autant plus important compte tenu des luttes globales de l’équipe contre les droitiers (106 wRC+ contre les gauchers contre 95 wRC+ face aux droitiers).

« Nous avons raté cela », a déclaré le manager David Ross. « (Bellinger) de retour, trouver son timing (jeudi) était un très bon indicateur. Il a été un joueur gagnant. Il trouve des moyens de se mettre à la base, il trouve des moyens de s’en sortir dans les moments où il n’a pas senti son timing. Il avait l’air vraiment sexy (jeudi) avec ces balançoires. C’était agréable de voir le ballon sortir du bâton vraiment chaud.

Sur la saison, les Cubs ont un .150 ISO en équipe. C’est le 21e au baseball, pris en sandwich entre les White Sox et les Pirates. Ce n’est pas seulement un problème maintenant. Quand on regarde vers l’avenir, la pop gaucher est quelque chose dont les Cubs auront besoin.

Ian Happ semble s’être installé dans plus d’un gars de puissance moyen alors qu’il a réduit ses retraits au bâton et a trouvé un peu plus de cohérence au marbre. Seiya Suzuki a été déçu dans le département de puissance. Il établit un contact fort, mais le point de contact n’est pas toujours là où il doit être car il cherche à faire décoller le ballon plus régulièrement. Dansby Swanson frappe moins souvent et fait plus de promenades, mais son ISO (.151) est en baisse de 50 points par rapport à son sommet en carrière en 2021.

Christopher Morel émerge comme une source de pop et peut-être que Miguel Amaya peut faire partie de la solution. Mais il en faudra plus maintenant et à l’avenir. Si les Cubs croient en Bellinger, qui aura 28 ans vendredi, il devrait peut-être aussi faire partie de leurs plans.

Une prolongation est peu probable étant donné que l’agent de Bellinger, Scott Boras, encourage souvent ses clients à se lancer sur le marché libre pour essayer de maximiser leur pouvoir de négociation. Mais peut-être vaut-il la peine d’être exploré pendant l’intersaison. Après que Rafael Devers et Manny Machado aient signé des prolongations, les options d’intersaison sont limitées. Les Cubs ont des pièces en place qui peuvent aider à gagner, mais ils sont très conscients du fait qu’ils ont besoin de plus de coups par-dessus la clôture. Dans une classe d’agents libres largement dépourvue de pouvoir, en particulier du côté gauche, Bellinger pourrait être la réponse recherchée par les Cubs.

Cela ne signifie pas qu’il ne devrait pas être disponible dans les négociations commerciales. Il est peu probable que Hoyer refuse de déplacer quelqu’un comme lui qui pourrait ramener l’un des plus gros trajets pour une location cet été. Mais tout dépend du jeu de l’équipe au cours des trois prochaines semaines.

« Je pense que les gars de ce club-house, nous avons une bonne équipe », a déclaré Bellinger. « J’espère que nous aurons un petit coup. Nous avons une équipe qui peut concourir ici.

Que l’équipe devienne chaude ou s’estompe, le coup de force de Bellinger pourrait être une grande clé pour ce mois prochain.

(Photo: Dustin Satloff / Getty Images)