L’avion Ingenuity de la NASA a terminé sa mission la plus longue et la plus rapide dimanche, battant des records sur Mars et ouvrant une nouvelle ère de vols spatiaux hors du monde. Cependant, le temps presse pour que l’équipe accomplisse ses dernières missions.

L’avion est entré dans l’histoire lundi dernier, s’élevant à trois mètres au-dessus de la surface martienne pour effectuer le premier vol contrôlé et propulsé par un engin de génie humain sur une autre planète.

Aussi sur rt.com La NASA célèbre le premier vol motorisé sur une autre planète, alors que l’hélicoptère Ingenuity s’élève au-dessus de Mars

Puis, jeudi, Ingenuity a grimpé à cinq mètres dans les airs et a testé sa capacité à se déplacer d’un côté à l’autre.

Dimanche, le vaisseau spatial a décollé de la surface de la planète rouge à 12 h 33 heure locale (1 h 31 HE de retour sur Terre).

Il est remonté à cinq mètres avant de faire monter ses moteurs à deux mètres par seconde (6,5 pieds par seconde), point auquel il a survolé le ciel martien, atteignant une distance de 50 mètres (164 pieds) de son point de décollage. .

L’ensemble du vol n’a duré que 80 secondes, mais a marqué une étape importante dans l’histoire des vols spatiaux artificiels.

Troisième vol dans les livres d’histoire✅

Notre #MarsHelicopter continue d’établir des records, volant plus vite et plus loin. L’hélicoptère spatial démontre des capacités critiques qui pourraient permettre l’ajout d’une dimension aérienne aux futures missions sur Mars et au-delà. https://t.co/TNCdXWcKWE pic.twitter.com/Uaxrr23Rfh – NASA JPL (@NASAJPL) 25 avril 2021

«Avec ce vol, nous démontrons des capacités critiques qui permettront d’ajouter une dimension aérienne aux futures missions sur Mars,» David Lavery, responsable du programme du projet, a déclaré dans un communiqué de presse, décrivant l’ensemble de l’effort comme «Rien d’extraordinaire.»

Plus vite, plus loin, plus audacieux. #MarsHelicopter est prévu pour le vol n ° 3 le 25 avril. https://t.co/1wUTLiBm7d Plan de vol:

Vitesse: ~ 4,5 mph

Portée: 330 pieds (100 m) aller-retour

Altitude: 16 pieds (5 m) Données attendues plus tard dimanche. Jusque-là, jetez un œil à ce plan des traces de rover du 2ème vol. pic.twitter.com/0qjtWC3jCz – NASA JPL (@NASAJPL) 23 avril 2021

La NASA vise désormais à collecter autant de données de vol que possible afin d’améliorer les capacités aériennes hors du monde de l’humanité, dans le but d’effectuer au moins deux autres vols dans les semaines à venir, au cours desquelles l’agence prévoit de pousser l’avion aussi loin et rapidement. comme ils le peuvent.

Être à l’aise avec mes appareils photo et mettre mon sujet au point. Bien sûr, obtenir la photo est toujours plus facile lorsque votre sujet marque sa marque. Voici des vues agrandies du #MarsHelicopterdécollage et atterrissage sur le vol # 1. Préparez-vous pour le vol n ° 2. pic.twitter.com/2lR0sU5hOO – Persévérance Mars Rover de la NASA (@NASAPersevere) 22 avril 2021

Selon les spécialistes de l’équipe Ingenuity, la cinquième et dernière mission de l’avion pourrait le voir parcourir jusqu’à 300 mètres (980 pieds), bien que les cadres supérieurs aient exprimé le désir de pousser cela à 600 mètres (2000 pieds) si possible.

Cependant, ils sont pleinement conscients que ce cinquième vol est susceptible d’être le dernier hourra d’Ingenuity, car il s’aventurera très probablement dans des zones dangereuses et non arpentées de la planète avec les chances d’un atterrissage en toute sécurité fortement empilées contre la sonde courageuse.

« Si nous avons un mauvais atterrissage, ce sera la fin de la mission, » MiMi Aung, le chef de projet d’Ingenuity, a déclaré. « La durée de vie sera déterminée par la façon dont il atterrit, à peu près. »

La NASA a raté les deux premières semaines d’une fenêtre de 30 jours pour des vols sûrs dans le ciel martien en raison de problèmes logiciels et d’autres retards associés.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!