Que font les sanctions à la Russie ?

Andrei Movchan était l’un des premiers banquiers post-soviétiques, mais a finalement laissé ce monde derrière lui. À Londres maintenant, mais toujours dans la gestion financière, il offre son point de vue et ses opinions sur les effets de la crise économique sur la Russie et sur ce qu’elle a le potentiel de réaliser. Movchan pense que les oligarques n’ont pas le pouvoir de faire changer de voie le président russe Vladimir Poutine, et ils auraient même peur d’essayer. Cela pourrait être vu dans les yeux de Poutine, dit-il, comme une trahison.

“Poutine est une personne qui se souvient de telles choses. Il valorise la loyauté, il déteste ses ennemis et il peut organiser une vengeance à partir de presque rien”, a déclaré Movchan. Ce sont des gens qui travaillaient sous sa protection. “Imaginez, dit Movchan, même s’ils sont hors de Russie, ils” viennent maintenant et essaient, à ses yeux, de dicter les conditions et de devenir les ambassadeurs de l’Occident. Nous savons que les méthodes de Poutine incluent les meurtres des opposants à l’extérieur des frontières de la Russie. Ces gens peuvent avoir peur pour leur sécurité. » Cela dit, l’oligarque prodigue Roman Abramovich s’est essayé – dans un contexte opaque – à faire de la magie diplomatique, à pousser ostensiblement à la fin de la guerre.

Mais la trame de fond et les résultats de ses efforts restent flous et l’incursion très publique n’a pas été sans allégations d’empoisonnement tourbillonnant autour d’elle. Et quel que soit l’empoisonnement qui a pu se produire, il n’a finalement eu aucun effet grave.

Movchan pense toujours que les sanctions étaient une étape justifiée et logique pour l’Occident, mais il ne craint rien d’autre qu’une escalade du côté de Poutine. “Il doit encore augmenter les enjeux pour maintenir son pouvoir. S’il perd la guerre, et la possibilité que cela existe toujours, il devra augmenter considérablement les enjeux pour maintenir sa position”, remarque Movchan d’un air sombre.

Comme beaucoup, il prédit d’autres chasses aux sorcières et répressions chez lui. “Je ne crois pas que la situation changera. Je ne crois pas que la guerre se terminera bientôt. Je ne crois pas que le régime tombera. Les Russes ne sont pas prêts à faire des changements avec le régime”, dit-il. Et il dit qu’un Occident, effrayé par une nouvelle Russie qui émerge, “une Russie effrayée et folle” n’est pas sûr de savoir comment agir davantage mais fera de son mieux pour contenir cette Russie à ses frontières.

Les effets des sanctions ne se sont pas encore pleinement fait sentir, selon Movchan et bien d’autres. Mais il dit qu’ils le seront. Et le résultat sera varié à mesure que les problèmes de chaîne d’approvisionnement deviendront graves. Il prévoit des problèmes comme “il n’y a pas d’engrais, il n’y a pas de drones pour surveiller les cultures”, ce qui aurait d’énormes répercussions sur l’économie. Et puis il y a les voitures – quelque chose qui affecte tout le monde. Les Russes aiment les voitures importées et cette pratique est maintenant en grande partie gelée. “Le problème avec les voitures est déjà sur le marché”, dit Movchan.

“J’ai été informé récemment que mon ancienne voiture, qui est une Lexus de cinq ans à Moscou, est plus chère sur le marché qu’elle ne l’était lorsque je l’ai achetée neuve. Cela signifie que le déficit est déjà là et que les gens sont essaient toujours d’acheter des voitures et des biens immobiliers parce qu’ils croient toujours qu’ils peuvent protéger la valeur de leurs investissements en achetant le coût de l’immobilier. Nous verrons ce qui se passera dans la moitié de l’année, mais jusqu’à présent, ce n’est que le début du processus. “

Je dis à Movchan que même si je connais bien Moscou, je suis étranger à de vastes pans du vaste pays et je lui demande de brosser un tableau plus large de l’économie russe. Il dit que le capital représente dix pour cent de la population du pays, soixante pour cent des importations que la Russie apporte, soixante-dix pour cent de la construction du capital et quatre-vingts pour cent de ses activités financières. Saint-Pétersbourg représente une grande partie du reste du gâteau restant.

“Le reste de la Russie n’est presque rien en termes d’économie. Il y a quelques villes qui prospèrent maintenant grâce à une technologie ou une entreprise, comme Tyumen qui produit bien du pétrole ou Krasnodar et Rostov qui produisent des céréales et du blé et du maïs et peu importe. Mais à part à partir de là, les villes sont pauvres, les infrastructures pauvres. C’est toujours au niveau des années 80 du siècle précédent », dit Movchan.

Beaucoup de Russes rêvent “que leur enfant devienne officier dans l’armée russe ou inspecteur des impôts ou petit commis dans l’administration des régions. C’est comme ça qu’ils pensent. C’est l’ampleur des aspirations”, dit-il. “Et généralement, si nous parlons de la Russie, le PIB par personne, vous savez, est maintenant d’environ 9 000 dollars par habitant et par an. La part du PIB qui est produite par les petites et moyennes entreprises est inférieure à dix-sept pour cent. Donc, dans un certain sens , La Russie est un grand pays féodal avec une grande partie des ressources minérales et un nombre très limité de personnes riches. Quarante pour cent des Russes sont officiellement reconnus comme pauvres. Environ dix pour cent de la population ont des économies dans les banques, et maintenant la situation va être pire.”

“Tous les avions militaires, tous les chars, tous les missiles qui sont tous hérités de l’Union soviétique, les anciennes technologies étant strictement suivies depuis cette époque. La Russie a complètement perdu son école technologique et survit grâce à l’héritage de l’Union soviétique”, a déclaré Movchan. . Poutine ne serait pas d’accord, ayant présenté une nouvelle gamme d’équipements militaires, notamment des missiles hypersoniques ces dernières années. Mais selon l’argument de Movchan, si l’arsenal de la Russie était tellement plus avancé, Moscou aurait réalisé beaucoup plus dans sa guerre contre l’Ukraine.