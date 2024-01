Que font les membres de Blackpink en 2024 ? Jennie, Lisa, Jisoo et Rosé n’ont pas renouvelé leurs contrats individuels avec YG Entertainment – ​​alors qu’est-ce que cela signifie pour les activités solo des membres du groupe ?

Le groupe est lucratif Tournée mondiale Born Pink qui s’est déroulée d’octobre 2022 à septembre 2023, a obtenu la première place sur la liste Billboard Boxscore des 10 tournées K-pop les plus rentables de 2023. Avec 148,3 millions de dollars américains, Born Pink détient également la distinction d’être la tournée mondiale la plus rentable. jamais par un groupe féminin – un record détenu auparavant par les Spice Girls.

Cela ne signifie pas pour autant que le groupe dépriorise ses activités de groupe. Dans un communiqué de presse concernant le contrat renouvelé, YG a déclaré que Blackpink s’apprêtait à sortir un nouvel album et une tournée mondiale, ajoutant : « Blackpink continuera à faire de son mieux pour briller encore plus sur le marché mondial de la musique en tant qu’artiste représentant non seulement notre entreprise mais aussi K-pop. Et nous envoyons notre soutien et notre foi inébranlables à [fans].»

Blackpink est sans aucun doute le plus grand groupe de filles de K-pop, et aussi l’un des plus lucratifs de l’industrie musicale. Selon Celebrity Net Worth, Jennie, Jisoo, Lisa et Rosé ont chacune une valeur nette estimée à 20 millions de dollars.

Alors, que réserve 2024 à Jennie, Jisoo, Lisa et Rosé, et comment vont-ils propulser leur carrière et leur fortune individuelle vers de nouveaux sommets en 2024 ? Voici ce que nous savons jusqu’à présent.

Lalisa Manobal, 26 ans

Lisa photographiée le mois dernier à Paris, où elle aurait rejoint le casting de The Walking Dead. Photo : @lalalalisa_m/Instagram

En tant qu’ambassadrice de marques de luxe telles que Bulgari, Céline, Mac et Prada, la it-girl thaïlandaise Lisa est déjà une femme occupée. Mais, comme sa camarade de groupe Jennie, Lisa aurait plongé ses orteils dans le bassin d’acteur cette année.

Les médias du monde entier ont largement spéculé sur le fait que Lisa rejoindrait le casting de Les morts-vivants pour sa prochaine saison. Lisa a été vue voyageant entre Séoul et Paris, où était tourné la série, et en novembre, elle a été aperçue lors d’un match de football de la Ligue des Champions en compagnie de Mort ambulant l’acteur Norman Reedus. Reedus et le compte Instagram officiel de l’émission télévisée ont commencé à suivre le chanteur peu de temps après, donnant aux fans des indices possibles sur ce qui allait arriver.

Quelle que soit la direction que Lisa décide de prendre, elle aura probablement un impact . Le mois dernier, le rappeur a été élu personnalité la plus influente parmi les hommes politiques et les célébrités de Thaïlande, dans le cadre d’une enquête menée auprès de plus de 7 000 personnes par l’Université Suan Dusit de Bangkok.

On ne sait pas actuellement vers quelle agence Lisa se tournera pour ses activités de carrière solo, les détails du contrat étant encore secrets.

Jennie Kim, 28 ans

Jennie pose dans des pièces de sa collection pour Calvin Klein, en mai 2023. Photo : @jennierubyjane/Instagram

Cela s’annonce comme une autre année passionnante et chargée pour Jennie, dont les soutiens incluent son apparition en tant que visage de la campagne Coco Crush de Chanel.

Fin décembre 2023, Jennie a confirmé avoir lancé un nouveau label Odd Atelier (OA), qui gérera tous ses projets solo. Elle a déclaré dans un communiqué : « Cette année a été remplie de nombreuses réalisations et je suis très reconnaissante pour tout l’amour que j’ai reçu. Je suis également enthousiasmé par ce qui m’attend alors que je commence mon voyage solo en 2024 avec une entreprise que j’ai créée appelée OA. S’il vous plaît, montrez beaucoup d’amour pour mon nouveau départ avec OA et bien sûr, Blackpink.

L’année dernière, Jennie a fait ses débuts à Hollywood dans HBO L’idole avec Lily-Rose Depp , qui a été largement critiquée par les critiques et annulée après une saison. Mais cela ne l’a pas dissuadée de la télévision. Jennie devrait rejoindre le casting principal de la prochaine émission de variétés de TVN Appartement 404, qui mettra également en vedette l’acteur et comédien Yoo Jae-suk. Les spectacles sortent le 23 février.

Parc Rosé, 26

Rosé a partagé une séance photo pour le réveillon de Noël avec ses fans le mois dernier. Photo : @roses_are_rosie/Instagram

De tous les membres de Blackpink, Rosé, née en Nouvelle-Zélande, a été la plus discrète ces derniers mois, et on ne sait pas grand-chose de ses projets pour 2024.

Suite au succès du tube solo « On the Ground » en 2021, on ne sait pas non plus qui gérera les futures aventures solo de Rosé.

En tant qu’ambassadeur d’une variété de marques – des soins de la peau Sulwhasoo et des bagages Rimowa à la mode Saint Laurent et aux bijoux Tiffany & Co. – Rosé fait clairement une tuerie. En septembre, Tiffany a lancé une collection capsule inspirée de l’artiste. Intitulées Tiffany Lock Rosé Edition, les pièces de la collection sont réalisées en or rose 18 carats et en saphirs roses rares.

Jisoo Kim, 29 ans

Jisoo, ambassadeur de Dior, photographié en novembre dernier. Photo : @sooyaaa__/Instagram

Le unnieou grande soeur, du groupe, Jisoo, ambassadrice Dior et Cartier a judicieusement planifié ses projets à venir, 2024 s’annonçant comme une année lucrative pour la star coréenne.

La chanteuse se tournerait vers son frère Kim Jung-hun et son agence Blisoo pour sa future représentation solo. Au début de l’année, l’entreprise diffusait des offres d’emploi accompagnées d’une photo de Jisoo elle-même, accompagnée de la promesse intrigante : « Nous offrons une expérience unique de travailler avec un artiste dans une start-up. »

L’actrice en herbe – qui a fait ses débuts d’actrice avec le K-drama Perce-neige – revient sur le petit écran dans le K-drama romantique zombie de Coupang Play Grippe, dont la première est prévue cette année. Elle fera également ses débuts au grand écran dans Le point de vue du lecteur omniscient – un film basé sur le roman Web coréen populaire.