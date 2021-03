La façon dont beaucoup de choses sonnent sur Terre serait légèrement différente sur la planète rouge. C’est parce que l’atmosphère martienne est seulement 1% aussi dense que l’atmosphère terrestre à la surface et a une composition différente de la nôtre, ce qui affecte l’émission et la propagation du son. « Mais l’écart entre les sons sur Terre et Mars serait beaucoup moins dramatique que, par exemple, la voix de quelqu’un avant et après l’inhalation d’hélium d’un ballon », a déclaré l’agence spatiale américaine dans un communiqué.

Le rover porte une paire de microphones qui fournit un son intéressant et historique de l’arrivée et de l’atterrissage sur Mars, ainsi que des sons du rover au travail et du vent et d’autres bruits ambiants. «C’est stupéfiant toute la science que nous pouvons obtenir avec un instrument aussi simple qu’un microphone sur Mars», a déclaré Baptiste Chide du Jet Propulsion Laboratory de la NASA et collaborateur du microphone «SuperCam».

