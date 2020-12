Plus tôt cette semaine, l’Internet Freedom Foundation (IFF) a publié des réponses à ses demandes de droit à l’information (RTI) déposées auprès de la police de Delhi, de la police de Kolkata, ainsi que du Telangana State Technology Services (TSTS), qui ont demandé des réponses sur la nature exacte. dans lequel leurs technologies de reconnaissance faciale sont utilisées et leur impact sur la vie privée pour la personne ordinaire. En réponse à leurs demandes de RTI, la police de Delhi a cité la section 8 (1) (d) de la loi de 2005 sur le droit à l’information et a refusé de répondre à l’une des questions posées par l’IFF.

Le RTI et sa réponse

Dans une demande RTI déposée le 23 octobre, Anushka Jain de l’IFF avait demandé si la technologie de reconnaissance faciale avait été utilisée dans le cadre d’une enquête en cours, si des arrestations avaient été effectuées en l’utilisant, quels sont les taux d’exactitude du système automatisé de reconnaissance faciale de la police de Delhi. (AFRS), quelles bases de données sont utilisées avec, et si une évaluation de l’impact sur la vie privée a été réalisée avant le déploiement de la technologie.

En réponse, le Bureau du commissaire adjoint de la police et PIO a cité la clause susmentionnée de la loi RTI de 2005, qui stipule: «Nonobstant toute disposition contenue dans cette loi, il n’y aura aucune obligation de donner à tout citoyen des informations, y compris la confiance commerciale, secrets commerciaux ou propriété intellectuelle, dont la divulgation nuirait à la position concurrentielle d’un tiers, à moins que l’autorité compétente ne soit convaincue qu’un intérêt public plus large justifie la divulgation de ces informations. »

La réponse est-elle juridiquement adéquate?

Selon NS Nappinai, avocat principal à la Cour suprême de l’Inde et fondateur de Cyber ​​Saathi, les requêtes soumises par l’IFF ne cherchaient pas de détails sur les aspects techniques de l’AFRS de la police de Delhi. «Les requêtes RTI ont demandé des réponses concernant la partie application de la technologie, et non la technologie de base elle-même. En conséquence, cela semble clairement être une réponse évasive et inadéquate donnée par la police de Delhi, car il n’y a pas de requête réelle ici qui puisse révéler des informations qui divulguent des secrets commerciaux ou de propriété intellectuelle à un concurrent. «

Mishi Choudhary, avocat en technologie et fondateur du Software Freedom Law Center (SFLC), est également d’accord avec la nature évasive de la réponse RTI de la police de Delhi. «La section 8 (1) (d) dit en outre,«… à moins que l’autorité compétente ne soit convaincue qu’un intérêt public plus large justifie la divulgation de ces informations », ce que fait clairement cette affaire. Comme toute autre organisation professionnelle, je suis sûr que l’IFF fera appel à cette réponse. D’après mon expérience, nous avons dû passer par des séries d’appels et de litiges pour obtenir des informations liées à la surveillance », explique Choudhary.

Dans ce contexte, Choudhary met en lumière le contentieux d’intérêt public (PIL) que son cabinet SFLC avait déposé auprès du Centre for Public Interest Litigation (CPIL). Le PIL a rendu un jugement de référence de la Haute Cour de Delhi le jeudi 3 décembre, où le tribunal a ordonné aux trois principaux systèmes de surveillance de l’Inde, CMS, NATGRID et NETRA, de cesser de collecter des données de surveillance de masse. L’avocat Prashant Bhushan, qui a plaidé au nom du CPIL et de la SFLC, a déclaré qu’il y avait «une surveillance insuffisante» derrière l’exploitation de ces systèmes de surveillance et représentait donc une menace importante pour la vie privée.

Soulignant cet aspect même, Nappinai ajoute: «C’est pour cette raison que nous attendons avec impatience que notre projet de loi sur la protection des données personnelles soit adopté par le gouvernement. Cependant, d’ici là, le besoin urgent de l’heure est d’établir un cadre préliminaire, réglementaire et politique en matière de confidentialité personnelle, qui peut aider à définir des définitions de ce qui constitue une violation de la vie privée d’une personne, selon la loi.

Choudhary ajoute que ce qui pourrait être intéressant pour les chiens de garde de la vie privée à observer ici serait le contrat conclu entre la police de Delhi et Innefu Labs – la société qui a fourni la technologie de reconnaissance faciale à la police. «Souvent, les clients (dans ce cas, la police de Delhi) concluent des accords propriétaires qui se lisent sur des données publiques, et je suis curieux de voir comment ces conditions ont été négociées. Cela nous dira pourquoi cette réponse particulière (de la police de Delhi) a été reçue.

Le contrat comportait-il un «secret commercial»?

News18 a contacté Tarun Wig, fondateur d’Innefu Labs – la société à l’origine de la technologie sous-jacente d’AFRS, pour comprendre le problème de «la confiance commerciale, des secrets commerciaux ou de la propriété intellectuelle». En réponse, Wig déclare: «La technologie, ses serveurs et ses applications se trouvent entièrement dans leurs locaux (de la police de Delhi), et notre rôle se limite uniquement à la maintenance occasionnelle des serveurs, selon leurs besoins.»

Abordant l’accord contractuel de service d’Innefu avec la police de Delhi, Wig ajoute: «Si la police de Delhi avait un tel processus de réflexion (de traiter AFRS comme un secret commercial), ce serait sa décision interne. Ils souhaiteront peut-être s’abstenir de révéler les détails techniques de ces technologies afin d’empêcher d’autres entités privées de les utiliser. Personnellement, je n’ai connaissance d’aucune clause ou contrat qui les lie à celui-ci. »

La réponse de la police de Delhi à la demande de RTI de l’IFF semble donc clairement vouloir plus de détails, car les requêtes soumises ne justifiaient pas de réponses qui auraient pu divulguer des secrets commerciaux d’Innefu Labs de Wig. Comme l’a déclaré Wig, Innefu n’est plus associé aux détails administratifs et de travail de l’AFRS, ce qui laisse à l’organe de police suprême une compétence claire pour fournir des détails sur la manière et les raisons d’utiliser un outil de surveillance publique et les objectifs pour lesquels il a été déployé. .