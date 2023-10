Que ferait McHenry en tant que conférencier ?

C’est la raison pour laquelle les dirigeants de Wall Street se sont sentis rassurés lorsqu’il a participé cette année à la conclusion d’un accord visant à limiter la dette. Après tout, McHenry avait prévenu longtemps à l’avance que ce serait une mauvaise idée de prendre en otage les emprunts fédéraux.

McHenry préside le comité des services financiers de la Chambre, qui supervise les opérations bancaires, les opérations boursières et les crypto-monnaies. McHenry recherchait le poste plutôt qu’une place à la tête du GOP, qu’il avait une chance viable d’obtenir. Sa mission déclarée en tant que président des services financiers a été de trouver des accords bipartites sur la politique et de faire signer les projets de loi. Il a essayé de travailler en étroite collaboration avec Rep. Eaux Maxine, le principal démocrate du panel. Il a même suscité des critiques de la droite plus tôt cette année lorsqu’il a maintenu les questions de diversité et d’inclusion prioritaires par les démocrates à l’ordre du jour de la commission.

Il est donc perçu comme un réaliste et un pragmatique. Et cela pourrait être un problème lorsqu’il s’agit de satisfaire des partisans de la ligne dure comme Rep. Matt Gaetz.

« Il a une vision du monde qui, je pense, guiderait les choses », a déclaré un ancien collaborateur principal du GOP ayant requis l’anonymat. « Mais il est suffisamment flexible pour conclure des accords. Il serait bon dans ce domaine en temps normal. La question est de savoir si les fous veulent plus d’un combattant.

Au-delà de la politique bancaire et cryptographique, quelle est la position de McHenry sur ces questions ?

McHenry est proche du milieu de son parti quand on le regarde à travers le prisme de le score idéologique DW-NOMINATE. Selon cette mesure, il est plus conservateur que 55 pour cent de la conférence GOP.

McHenry a toujours soutenu aide militaire à l’Ukraine, mais il n’en a pas parlé. Il a parlé de à quel point le changement climatique est réel. Il a contourné certains des problèmes de guerre culturelle qui définissent désormais la politique du GOP.

Mais il a également répété à plusieurs reprises qu’il ne souhaitait pas prendre la parole, et de nombreux républicains le prennent au mot.

Avant le fiasco des présidents de la semaine dernière, les lobbyistes se préparaient à ce que McHenry annonce qu’il se retirerait du Congrès – et poursuivrait à un moment donné une carrière lucrative dans la finance.

« Au début de ce Congrès, la sagesse conventionnelle était que McHenry servirait ses deux dernières années en tant que président, puis prendrait sa retraite ou deviendrait président », a déclaré un ancien membre de la direction républicaine. « Personne ne croyait réellement que cet orateur serait possible. »

McHenry a pris ses fonctions à 29 ans et occupe ce poste depuis plus de 18 ans. L’hypothèse selon laquelle il pourrait bientôt quitter le Congrès ne repose pas sur des indices selon lesquels il flotte. Il s’agit davantage de la dynamique professionnelle et personnelle qui l’attend.

McHenry a un mandat limité dans sa présidence des services financiers et ne peut pas continuer à le faire lors du prochain Congrès sans dérogation. Il s’est montré ouvertement réticent à lutter contre les conservateurs en tant que membre de la direction du GOP, les événements de la semaine dernière confirmant probablement pourquoi. Il doit faire face aux exigences d’avoir une jeune famille, comprenant trois enfants.

« Tout ce que nous avons vu de McHenry depuis son arrivée au Congrès suggère qu’il préfère diriger son comité plutôt que de diriger la Chambre », a déclaré Isaac Boltansky, directeur de la recherche politique au BTIG. « Au sein de la commission, il a l’occasion d’approfondir les questions et de contribuer à façonner le débat et les politiques qui en résultent. En tant qu’orateur disposant d’une si faible majorité, la prochaine personne qui tiendra le marteau se démènera pour survivre.

Mais l’ancien président Paul Ryan n’a pas non plus cherché à obtenir ce poste au départ. Et certains législateurs du GOP – y compris l’ancien président Kévin McCarthy – ont déclaré que McHenry devrait se voir accorder tous les pouvoirs jusqu’à ce qu’un nouveau président soit élu.

Un porte-parole de McHenry a déclaré : « La responsabilité du membre du Congrès McHenry envers la conférence et l’institution est de faciliter l’élection du prochain orateur. C’est son objectif pour le moment.

Jasper Goodman a contribué au reportage.