Que ferait le casting de « Frapper à la cabine » ?

Une question simple mais terrifiante est au cœur de “Knock at the Cabin”, le dernier-né des films troublants du réalisateur M. Night Shyamalan : si un groupe d’étrangers arrivait chez vous et vous disait : “Si vous n’en sacrifiez pas un des membres de votre famille, tous les autres sur Terre périront horriblement », le feriez-vous ?

Dans le film, basé sur le roman “La cabane du bout du monde” de Paul Tremblay, cette question est posée à Andrew (Ben Aldridge) et Eric (Jonathan Groff), un couple en vacances dans une maison rustique et isolée avec leur fille adoptive, Wen (Kristen Cui). Leonard (Dave Bautista), un homme imposant qui se dit enseignant, s’approche de Wen alors qu’elle attrape des sauterelles dans la forêt environnante, mais sa nature apparemment douce est rapidement examinée de près lorsqu’il est rejoint par une infirmière, Sabrina (Nikki Amuka-Bird ); une cuisinière à la chaîne, Adriane (Abby Quinn); et un employé bourru d’une compagnie de gaz, Redmond (Rupert Grint), tous portant des armes étranges. Les intrus prennent d’assaut la maison familiale, ligotent Andrew et Eric et leur demandent de faire leur choix. Plus ils mettent de temps à décider qui meurt, plus la souffrance du monde est grande, disent les envahisseurs.

L’action se déroulant presque entièrement dans le lieu éponyme – à l’exception de quelques flashbacks – le film permet une visualisation intense et sans relâche. Pour le casting, ce fut une expérience similaire à haute pression sur le plateau physiquement chaud, facilitée par la camaraderie qu’ils ont développée. “Parfois, les gens sortaient de la cabine et allaient aux toilettes et commençaient à pleurer de façon hystérique, puis revenaient aux chaises et disaient:” Eh bien, c’était intense “”, a déclaré Groff.