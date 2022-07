Que ferait la nouvelle proposition d’échappatoire à l’intérêt porté ?

Pendant des années, les démocrates et même certains républicains comme l’ancien président Donald J. Trump ont appelé à la suppression de la soi-disant échappatoire sur les intérêts portés qui permet aux riches gestionnaires de fonds spéculatifs et aux dirigeants de capital-investissement de payer des taux d’imposition inférieurs à ceux des employés débutants.

Un accord conclu cette semaine entre le sénateur Chuck Schumer, le chef de la majorité, et le sénateur Joe Manchin III, démocrate de Virginie-Occidentale, ferait un petit pas dans le sens d’une réduction de ce traitement fiscal spécial. Cependant, cela n’éliminerait pas entièrement l’échappatoire et pourrait encore permettre aux riches dirigeants d’entreprises d’avoir des factures fiscales plus faibles que leurs secrétaires, une critique lancée par l’investisseur Warren Buffett, qui s’est longtemps opposé au traitement fiscal préférentiel.

Le sort de la disposition n’était toujours pas certain compte tenu de la faible majorité que détiennent les démocrates au Sénat. Ils auraient besoin que les 50 démocrates soutiennent la législation parce que les républicains ont été unis dans leur opposition à toute augmentation d’impôts. Mais si la législation était adoptée, la réduction de l’exception des intérêts reportés rapprocherait un peu plus les démocrates de la réalisation de leur vision de rendre le code des impôts plus progressif.