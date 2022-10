Que fera Rishi Sunak en tant que PM? Politiques clés de l’ex-chancelier

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Rishi Sunak a été déclaré nouveau Premier ministre après une brève course à la direction qui ne l’a pas vu mener une seule interview ou débat télévisé.

Il a promis d’apporter “l’intégrité, le professionnalisme et la responsabilité” au rôle en jetant son nom sur le ring au cours du week-end.

Cela survient quelques semaines seulement après que l’ancien chancelier s’est affronté pour les clés du n ° 10 contre Liz Truss, dont la démission a déclenché la dernière bataille pour le poste le plus élevé.

La précédente course à la direction – ainsi que le passage de M. Sunak au n ° 11 – donnent une idée de ce que nous pouvions attendre de lui en tant que Premier ministre.

Voici où il en est sur les questions clés.

Impôt

Contrairement à Mme Truss, M. Sunak a adopté une approche plus prudente des réductions d’impôts lors de la dernière élection à la direction, qualifiant celles promises par son rival d ‘”échec moral” et ses projets d’emprunter pour les payer de “contes de fées réconfortants”.

Au lieu de cela, l’ancien chancelier a promis de “réaliser des réductions d’impôts qui stimulent la croissance” – mais uniquement d’une manière “responsable” et une fois que le Royaume-Uni aura “maîtrisé l’inflation”.

M. Sunak est resté silencieux pendant la tourmente du marché provoquée par le mini-budget de Mme Truss, bien que certains de ses alliés ne l’aient pas fait.

Crise du coût de la vie

Lors de la course contre Mme Truss, il a déclaré qu’il était prêt à déployer “quelques milliards de livres” pour aider les ménages en difficulté – mais les organisations caritatives ont averti qu’il en fallait beaucoup plus pour faire face à l’ampleur du problème.

Son offre a cependant dépassé ce que son rival a mis sur la table pendant le concours.

Immigration

Lors de la course à la direction contre Mme Truss, il a adopté une position dure contre l’immigration.

Il a dévoilé un plan qui proposait de plafonner le nombre de réfugiés acceptés chaque année et de suspendre l’aide des pays pauvres qui refusaient de reprendre les demandeurs d’asile déboutés.

Il a également promis une définition plus étroite des personnes éligibles à l’asile par rapport à celle offerte par la Convention européenne des droits de l’homme.

M. Sunak a réitéré son soutien à la politique controversée du gouvernement en matière d’asile au Rwanda, affirmant qu’il ferait « tout ce qu’il faut » pour la mettre en place et la faire fonctionner.

Rishi Sunak se présente à nouveau au poste de Premier ministre quelques semaines seulement après avoir raté le poste le plus élevé

Le Brexit et l’Europe

M. Sunak, qui a voté pour quitter l’Union européenne, s’est engagé à accélérer la déchirure des règles de l’UE lors de la précédente course à la direction.

Il a promis de supprimer ou de réformer toute la législation ou la bureaucratie de l’UE encore inscrite dans le livre des statuts d’ici les prochaines élections générales et de formuler des recommandations initiales sur le maintien ou la suppression de chaque loi dans les 100 jours.

La loi et l’ordre

M. Sunak a déclaré que les criminels qui refusaient de se présenter au tribunal pour leur condamnation feraient face à des peines plus longues derrière les barreaux sous son mandat de premier ministre.

Lors de la dernière course à la direction, il a déclaré que la police serait tenue de prendre des mesures plus sévères pour lutter contre les « gangs de toilettage » et que les agents devaient se concentrer sur « la lutte contre le crime réel » au lieu de « contrôler les mauvaises blagues sur Twitter ».

Rishi Sunak a dévoilé un plan intransigeant sur l'immigration lors de la dernière course à la direction

La défense

Il a précédemment déclaré que l’objectif de l’OTAN de 2% du PIB était un “plancher et non un plafond” et a déclaré qu’il devait passer à 2,5%

M. Sunak a noté que ce chiffre devait augmenter à 2,5% “avec le temps”, mais a refusé de fixer des “objectifs arbitraires”.

NHS

M. Sunak a promis un groupe de travail “de type vaccins” pour s’attaquer aux arriérés du NHS, affirmant que ce problème serait l’une de ses principales priorités.

Il avait précédemment déclaré qu’il prévoyait d’étendre le réseau de centres chirurgicaux spécialisés et de centres de diagnostic communautaires afin d’éliminer les temps d’attente d’un an du NHS six mois plus tôt que prévu d’ici septembre 2024, et de faire baisser le nombre total d’ici l’année prochaine.

Changement climatique et net zéro

L’espoir du leadership conservateur a déclaré qu’il restait déterminé à atteindre l’objectif de zéro émission nette d’ici 2050.

Rishi Sunak semblait sur le point d'obtenir le poste de n ° 10 lundi

Lors de la dernière course, il s’est engagé à maintenir l’interdiction de construire de nouveaux parcs éoliens terrestres, mais souhaite introduire un objectif légal pour rendre la Grande-Bretagne autosuffisante en énergie d’ici 2045 en supervisant une expansion massive des turbines offshore.

Affaires étrangères

M. Sunak a déclaré que la Chine “la plus grande menace à long terme pour la Grande-Bretagne”.

Il a promis de fermer les 30 Instituts Confucius de Pékin au Royaume-Uni et de « donner un coup de pied au PCC [Chinese Communist Party] hors de nos universités ».

