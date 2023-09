Que fera réellement le quota parlementaire de genre en Inde pour les femmes ?

Un projet de loi obligeant le Parlement indien à réserver un tiers de ses sièges aux candidates a été adopté jeudi par la chambre haute, ouvrant potentiellement la voie à une plus grande participation politique des femmes indiennes.

La représentation des femmes dans les deux chambres est d’environ 14 pour cent, et les femmes ne représentaient qu’environ 8 pour cent des candidats en 2014. Les partisans du projet de loi affirment qu’il pourrait favoriser de meilleures politiques en faveur des femmes dans des domaines tels que l’éducation, la santé et l’emploi, tout en ouvrant des voies. pour que les femmes indiennes poursuivent des études supérieures et des opportunités de carrière.

Le Parlement tente de faire adopter la loi depuis 1996 ; Bien qu’elle ait désormais été adoptée par les deux chambres et qu’elle soit pratiquement garantie d’entrer en vigueur, la nouvelle mesure doit encore être approuvée par au moins 14 des 28 législatures des États indiens pour être inscrite dans la constitution. La nouvelle législation affectera non seulement la représentation au Parlement, mais également dans les assemblées des États. Cependant, malgré le soutien apporté au projet de loi, il pourrait s’écouler des années avant qu’il soit adopté, et même plus longtemps avant que ses effets sociaux réels ne soient lisibles.

La nouvelle loi n’est qu’un outil parmi d’autres pour améliorer la vie des femmes indiennes

Les conseils locaux en Inde ont des quotas de genre depuis 1993 ; Chaque cycle électoral quinquennal, un tiers des villages de chaque État sont sélectionnés au hasard pour avoir une femme à la tête du conseil local. Cette politique a effectivement accru la participation politique des femmes au niveau local – non seulement en augmentant le nombre de femmes aux postes de direction, mais également en encourageant les femmes à faire part de leurs préoccupations aux conseils locaux. Cela encourage à son tour des politiques plus adaptées à leurs besoins, selon une étude réalisée après la première décennie de la politique des conseils locaux. Cela dit, les experts politiques ont averti que la nouvelle loi n’est pas une panacée en matière de représentation.

« La première chose à garder à l’esprit est que, évidemment, ces types de quotas ne sont efficaces que s’ils permettent aux femmes d’accéder à des postes politiques », a déclaré Rohini Pande, directrice du Centre de croissance économique de l’Université de Yale, dans une interview à Vox. « Nous ne savons pas encore exactement comment l’Inde va le mettre en œuvre. »

Quelle que soit la solution choisie par le gouvernement, la nouvelle politique pourrait ne pas entrer en vigueur avant les élections de 2029, a déclaré le gouvernement, bien que les législateurs de l’opposition au Parlement aient insisté pour une mise en œuvre immédiate. Deux projets majeurs retardent la mise en œuvre : le recensement indien de 2021, déjà perturbé par la pandémie de Covid-19 et d’autres problèmes logistiques, doit encore être mené ; et le processus de délimitation, qui modifie les limites des circonscriptions parlementaires indiennes et pourrait modifier le nombre de sièges au Parlement et dans les assemblées d’État en fonction de la population. Aucune date ferme n’a été fixée pour terminer l’un ou l’autre des projets.

« Si les femmes deviennent politiquement fortes, nous pourrons jouer un rôle dans la prise de décision », a déclaré à Reuters Sarmistha Kumar Sethi, membre du Lok Sabha, la chambre basse du Parlement. Le parti politique de Sethi, Biju Janata Dal, a mis en place un quota lors des élections de 2019 garantissant qu’un tiers de ses candidats soient des femmes.

Lorsque les femmes occupent des postes de direction, « les femmes élaborent des politiques différentes », a déclaré Pande. « Les femmes ont tendance à mettre l’accent sur les questions politiques qui les concernent. Cela va du type de biens publics auxquels les femmes peuvent se soucier davantage compte tenu de leurs responsabilités, à une réflexion accrue sur la sécurité, en facilitant le signalement des délits par les femmes, ou en investissant dans la santé des femmes.

Et dans l’ensemble, a déclaré Pande, le fait d’avoir des femmes à des postes gouvernementaux respectés, où elles sont à la fois visibles et rémunérées, changera les aspirations et les croyances des femmes quant à ce dont elles sont capables.

Au-delà de l’amélioration de la diversité des genres, Pande a noté que la nouvelle politique pourrait également accroître la représentation des minorités et des castes en politique. Des recherches récentes ont montré « qu’à mesure que nous progressons dans la répartition des castes, nous avons des normes sociales plus conservatrices concernant le rôle des femmes en dehors du foyer », a déclaré Pande. « En conséquence, les femmes les plus susceptibles de rejoindre la politique sont en fait issues de castes inférieures. »

Alors que les partis attendent que cette politique entre en vigueur, ils pourraient mettre en œuvre de nouvelles politiques en interne pour renforcer le pouvoir des femmes indiennes, comme l’a déclaré à Reuters Yamini Aiyar, responsable du groupe de réflexion Center for Policy Research basé à New Delhi : « Si les partis politiques le sont réellement attachés à l’idée de la représentation féminine, rien ne les empêche de veiller à distribuer davantage de tickets aux femmes lors des élections générales.