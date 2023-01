Que fera l’USWNT sans Julie Ertz à la Coupe du monde ?

L’année est maintenant 2023, la Coupe du monde est dans moins de six mois et l’entraîneur-chef de l’équipe nationale féminine des États-Unis, Vlatko Andonovski, répond toujours à la question : quand la milieu de terrain Julie Ertz reviendra-t-elle dans l’équipe ?

La dernière enquête médiatique a eu lieu la semaine dernière, avant une paire de matchs américains en Nouvelle-Zélande, et Andonovski a fourni une version mise à jour de la réponse qu’il répète depuis plus d’un an :

“Avec Julie, nous avons eu une conversation, et évidemment elle a besoin d’un peu plus de temps pour se préparer avant même de commencer à s’entraîner avec l’équipe. Nous sommes juste ravis de lui donner un peu plus d’espace et de temps jusqu’à ce qu’elle soit complètement prête à se joindre. “

La question du “quand”, qui était la formulation posée à Andonovski, suppose que la question n’est pas “si”. Mais toutes les preuves disponibles suggèrent qu’Andonovski et les États-Unis doivent – et sont – se préparer pour une Coupe du monde 2023 sans Ertz, sans doute le joueur le plus irremplaçable de l’équipe vainqueur de la Coupe du monde 2019.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga et plus (États-Unis)

– Lire sur ESPN+ : Les statistiques prédisent quelles équipes Prem s’amélioreront

Ertz a joué pour la dernière fois pour les États-Unis il y a près de 18 mois, lors de la victoire médaillée de bronze de l’équipe contre l’Australie aux Jeux olympiques de Tokyo. Huit mois après cette victoire, Ertz a révélé qu’elle était enceinte et elle a donné naissance à son premier enfant en août.

Elle n’a pas indiqué d’une manière ou d’une autre si elle prévoyait de reprendre le jeu, et elle n’est plus sous contrat avec une équipe professionnelle depuis fin 2021. Même si elle devait revenir dans l’équipe américaine à la prochaine occasion disponible, la SheBelieves Cup en février – ce qui n’est pas quelque chose qu’elle ou Andonovski ont laissé entendre – revenir à la forme qui l’a rendue si importante pour les États-Unis prendrait probablement un certain temps, plus de temps que les États-Unis n’en ont avant la Coupe du monde.

L’USWNT comptait sur Julie Ertz pour être une milieu de terrain défensive en maraude lorsque les Américains ont remporté la Coupe du monde en 2019, mais il semble que l’équipe ne l’aura pas pour le tournoi de 2023. Ira L. Black/Corbis via Getty Images

Ainsi, Andonovski & Co. a tracé une voie à suivre, et le remplaçant qu’ils ont choisi au milieu de terrain défensif en 2022 était Andi Sullivan, le capitaine du Washington Spirit. La tâche de Sullivan était et reste ingrate : remplir un rôle essentiel tout en endurant des comparaisons constantes avec Ertz, qui a brusquement laissé un vide que les États-Unis ont eu du mal à combler. Peu importe ce qu’elle fait, cela est vu à travers l’objectif de ce qu’Ertz faisait.

Sullivan est plus un milieu de terrain défensif profond et distribuant qu’un destructeur, ce dernier étant une caractéristique déterminante du jeu d’Ertz. La capacité d’Ertz à couvrir chaque brin d’herbe au milieu de terrain et à effectuer des tacles précis et précis – d’abord en tant que défenseur central lors de la Coupe du monde 2015, puis en tant que milieu de terrain défensif en 2019 – a libéré les joueurs les plus créatifs des Américains. ce qui leur plaisait. L’Ertz était la soupape de sécurité.

Après les Jeux olympiques de 2021, Andonovski a quitté plusieurs autres vétérans qui étaient des joueurs de base sur les deux listes précédentes vainqueurs de la Coupe du monde. Les États-Unis ont parfois connu des difficultés au début de l’année dernière, mais de la manière attendue compte tenu de l’afflux de nouveaux talents. Des adversaires moins difficiles ont également rendu difficile de juger à quel point les choses fonctionnaient vraiment. Puis sont venus octobre et novembre, lorsque les matchs contre l’Angleterre, l’Espagne et l’Allemagne ont apporté la première séquence de trois défaites consécutives de l’équipe américaine en trois décennies à la fin de 2022.

Choix de l’éditeur 2 Connexe

De nombreux problèmes contre ces 10 meilleurs adversaires mondiaux étaient dus à la colonne vertébrale de l’équipe, en particulier au milieu de terrain. Les appels se sont intensifiés pour que les États-Unis passent à un double pivot au milieu de terrain, un aveu implicite que deux joueurs étaient nécessaires pour remplacer le travail qu’Ertz a fait par elle-même.

Cependant, voir les problèmes à travers cette lentille reste contre-productif. Ertz n’est pas avec l’équipe. Ce qui était alors ne peut plus être maintenant. Andonovski doit trouver des solutions avec les joueurs dont il dispose.

Ces luttes de la fin de 2022 ont entraîné une recherche renouvelée d’options alternatives, alors Andonovski a commencé 2023 en donnant à Taylor Kornieck son premier départ au milieu de terrain défensif contre la Nouvelle-Zélande.

Ce qui a suivi a été une mauvaise première mi-temps des États-Unis au cours de laquelle Kornieck et son collègue milieu de terrain Lindsey Horan se sont éloignés trop souvent, laissant les États-Unis sans options centrales pour construire leur attaque. Sullivan a remplacé Kornieck à la mi-temps, les passes ont commencé à se connecter et quatre buts ont suivi. Pourtant, les États-Unis ont défini leur forme de la même manière: un milieu de terrain à trois joueurs avec un n ° 10 créatif (Rose Lavelle), un n ° 8 à double sens (Horan) et un n ° 6 défensif (Kornieck, puis Sullivan) .

Le match revanche trois jours plus tard a apporté un changement, mais avec une torsion: Lavelle a chuté profondément aux côtés de Sullivan pour créer un double pivot, et Ashley Sanchez a repris le rôle de n ° 10. Cela a conduit à une performance américaine plus fluide et cohérente qui était encourageante, quelle que soit la qualité inférieure de l’adversaire. L’accumulation de 13 passes jusqu’au premier but d’Ashley Hatch était le type de mouvement de balle que les États-Unis continuent d’essayer de produire. La séquence comprenait également Sullivan, qui avait une liberté retrouvée à l’avenir avec un partenaire de milieu de terrain défensif.

Rose Lavelle, deuxième à gauche, et Lindsey Horan à sa gauche, photographiées ici au stade de Wembley, ont joué au milieu de terrain pour l’USWNT lors d’une défaite 2-1 contre l’Angleterre en octobre. Richard Sellers/Soccrates/Getty Images

Que Lavelle se soit aligné aux côtés de Sullivan a été une surprise – apparemment même pour Lavelle.

“Certainement quelque chose de nouveau pour moi, mais je me suis amusée à descendre et à pouvoir mettre le ballon un peu plus profondément sur le terrain”, a-t-elle déclaré après le match. “Je pense que nous avons connecté beaucoup de passes et je pense que c’était un très bon match pour nous.”

Andonovski a-t-il enfin trouvé sa solution ? Oui et non.

Un mythe sur les files d’attente de départ est qu’un XI préféré ne change jamais. Toute bonne équipe, cependant, modifiera quelque chose – que ce soit une approche personnelle ou tactique – en fonction de l’adversaire. Lavelle plonge profondément aux côtés de Sullivan et permet à Sanchez de jouer un rôle créatif en tant que n ° 10 est une excellente solution aux problèmes de longue date des États-Unis de briser les équipes qui jouent des blocs bas. Cela pourrait fonctionner contre le Vietnam ou n’importe quelle équipe émergeant des éliminatoires mondiales pour rejoindre le groupe des États-Unis à la Coupe du monde.

Il est également facile de voir comment Catarina Macario pourrait entrer dans le rôle de meneur de jeu n ° 10 dans ce système une fois qu’elle reviendra de son ACL déchiré, ce qui devrait être bientôt. Macario peut jouer en tant que milieu offensif ou attaquant, et la jouer en tant que n ° 10 garderait également Alex Morgan – le meilleur buteur de l’équipe – sur le terrain en tant qu’attaquant. Lavelle et Macario, les deux joueurs les plus audacieux de la poule américaine, ont commencé à développer un magnifique partenariat au début de l’année dernière avant la blessure de Macario.

Ou peut-être que le rôle de n°6 défensive derrière Lavelle et Macario pourrait être occupé par Horan, qui a raté le deuxième match contre la Nouvelle-Zélande pour revenir dans son club, Lyon. Andonovski a tenté cela deux fois en 2022, déployant Horan derrière Lavelle et Sanchez lors d’un match amical de juin contre la Colombie et lors du championnat CONCACAF W contre la Jamaïque. À chaque fois, Lavelle et Sanchez ont joué en tant que doubles n ° 10, laissant Horan nettoyer derrière eux.





Une formation aussi agressive ne pouvait être utilisée qu’avec parcimonie, et peu probable contre une équipe avec un milieu de terrain solide et meneur de jeu, comme l’Angleterre et une équipe espagnole de deuxième choix l’ont montré lors des matches amicaux l’année dernière.

Le milieu de terrain défensif n’est pas la position la plus forte de Horan. Elle y a rempli pendant l’absence d’Ertz en raison d’une blessure avant les Jeux olympiques de Tokyo, mais une défaite embarrassante 3-0 contre la Suède pour ouvrir ce tournoi a mis fin à l’expérience, et un Ertz battu est revenu jouer 90 minutes dans chacun des matchs restants. .

Peu d’autres options restent pour changer le milieu de terrain. Andonovski a déclaré la semaine dernière que sa liste de joueurs en considération pour les 23 places de l’alignement de la Coupe du monde était réduite à 32, ce qui laisse peu de place à la surprise. Sam Coffey est la seule autre joueuse des formations les plus récentes à jouer au milieu de terrain défensif pour son club, mais elle n’a pas joué une minute contre la Nouvelle-Zélande.

Le plus préoccupant pour l’itération actuelle du milieu de terrain américain pourrait être l’absence continue de Sam Mewis, qui, comme Ertz, n’a pas joué pour les États-Unis depuis ce match pour la médaille de bronze il y a 18 mois. Ce qui était considéré comme une blessure mineure au genou au début de 2022 s’est transformé en quelque chose de plus pour Mewis.

“Sam prendra un peu plus de temps et à ce stade, je ne veux pas deviner quelle heure il est ou si elle va revenir du tout”, a déclaré Andonovski la semaine dernière en Nouvelle-Zélande.

Beaucoup pensaient que Mewis serait de retour à temps pour jouer un rôle à la Coupe du monde, mais maintenant cela semble être mis en doute. Il y a deux ans, Mewis était sans doute considéré comme le meilleur milieu de terrain du monde à Manchester City. Elle est meilleure en tant que n ° 8, mais elle a un profil de jeu similaire à celui de Sullivan et aurait pu aider dans la quête en cours d’un n ° 6.

De plus en plus, la réalité de la Coupe du monde pour l’équipe nationale féminine des États-Unis ressemble à celle qui est présente depuis un an maintenant. Alors qu’en 2022, la multitude de blessures de l’équipe a amené une attitude attentiste, nous sommes maintenant en 2023 et peu de choses ont changé – la Coupe du monde commence dans moins de six mois.

La paire de matchs de la semaine dernière en Nouvelle-Zélande a au moins apporté plus de clarté: Sanchez peut gérer le rôle de n ° 10, Lavelle travaille dans une position plus profonde et Kornieck n’est pas un n ° 6.

Plus que jamais, cependant, il est clair que le trio de milieu de terrain composé de Lavelle, Horan et Sullivan est celui que les États-Unis déploieront le plus souvent à la Coupe du monde. Il ne reste qu’une poignée de matches amicaux pour peaufiner cela d’ici le match d’ouverture du 22 juillet contre le Vietnam.