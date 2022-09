Que fera la loi sur la réduction de l’inflation pour votre santé ?

Cependant, avec plus de patients capables de payer les ordonnances et couvrant moins de coûts, les assureurs pourraient augmenter les primes d’assurance mensuelles pour combler la différence. « Réduire cela à un maximum de 2 000 $ fournit beaucoup d’aide. Mais cela signifiera des primes plus élevées pour les plans Medicare Part D », a déclaré Dr Alan Sager professeur au Département de droit, politique et gestion de la santé de l’École de santé publique de l’Université de Boston.

Si vous prenez des médicaments sur ordonnance couverts par Medicare Part D, vous pourriez réaliser des économies sur les ordonnances. À partir de 2026, le gouvernement fédéral pourra négocier directement avec les fabricants de médicaments les prix de certains médicaments sur ordonnance couverts par Medicare Part D qui manquent d’alternatives comparables ou génériques. Les 10 premiers médicaments seront annoncés en 2023, suivis de 15 autres médicaments en 2027 et 2028, et de 20 autres médicaments en 2029 et 2030. Comme les médicaments n’ont pas encore été annoncés, il est difficile de dire « quel que soit le niveau de précision » combien et quelles catégories de patients pourraient bénéficier des prix négociés, selon Cubanski. Mais les prix négociés s’appliqueront probablement aux médicaments pris par de nombreux bénéficiaires ou qui représentent des dépenses importantes de Medicare, comme le cancer, la polyarthrite rhumatoïde et les médicaments contre le diabète, selon Cubanski.

À partir de 2028, le gouvernement pourra négocier les prix des médicaments de la partie B, qui sont généralement administrés par des médecins dans un cabinet médical ou un hôpital ambulatoire, plutôt que récupérés dans une pharmacie de détail. Les médicaments de chimiothérapie en sont un exemple.

Si vous prenez des médicaments sur ordonnance, vous pourriez voir des coûts de médicaments sur ordonnance plus stables à partir de 2024, lorsqu’une nouvelle réglementation interférera avec la capacité des fabricants de médicaments à augmenter les prix chaque année. En vertu de cette disposition, les fabricants de médicaments qui augmentent les prix plus rapidement que l’inflation devront verser une remise à Medicare. Hausse du prix des médicaments fais se traduisent par des dépenses personnelles plus élevées pour les patients, de sorte que le remboursement est destiné à aider à empêcher ces deux choses de se produire. Mais le projet de loi ne réglemente pas la façon dont les fabricants de médicaments fixent les prix des nouveaux médicaments, ce qui signifie que “les fabricants ont toujours la possibilité de lancer des médicaments au prix qu’ils veulent”, a déclaré Cubanski.