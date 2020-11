Que fera Biden du département de la sécurité intérieure?

Joe Biden doit faire quelque chose pour le département de la sécurité intérieure.

Il n’y aura pas de pénurie de points en compétition pour l’attention à l’ordre du jour du président élu lorsqu’il entrera en fonction en janvier. Faire face à la pandémie et à l’économie sont évidemment les priorités, car ils constituent une urgence, mais il y a aussi la question d’essayer de réparer les dommages considérables que le président Trump a causés au gouvernement lui-même au cours de ses quatre années au pouvoir.

Les problèmes du DHS entrent dans cette dernière catégorie.

Même avant l’inauguration de Trump, le département s’est trop souvent montré indifférent (au mieux) aux droits de l’homme et aux libertés civiles, mais au cours de l’année dernière, il s’est montré mûr pour les abus d’un président autoritaire. Biden ne sera probablement pas ce genre de président – certainement pas dans la mesure où Trump l’a été. Mais le DHS a besoin d’une réforme, pas seulement d’une personne plus gentille en haut de l’organigramme.

Cela a été le plus clairement démontré pendant l’été des manifestations «Black Lives Matter» dans tout le pays, après la mort de George Floyd à Minneapolis. Stimulé par l’opposition à l’utilisation de l’armée pour réprimer les manifestations, Trump a plutôt envoyé des agents du DHS dans les rues de Portland, dans l’Oregon, pour capturer des manifestants – conduisant dans des voitures banalisées et des uniformes de camouflage, attrapant des gens sans expliquer pourquoi ils étaient arrêtés – et utilisé des avions pour surveiller les manifestations de BLM dans tout le pays dans des endroits comme Buffalo, Philadelphie et Dayton, Ohio.

“Le déploiement de drones et d’officiers pour surveiller les manifestations est un abus d’autorité flagrant et est particulièrement effrayant lorsqu’il est utilisé contre des Américains qui protestent contre la brutalité des forces de l’ordre”, ont déclaré les démocrates de la Chambre dans une lettre de juin à Chad Wolf, le secrétaire par intérim du DHS.

Même avant les manifestations de cet été, l’administration Trump utilisait des agents de l’Immigration and Customs Enforcement, une agence du DHS, pour surveiller les manifestants opposés aux politiques d’immigration du président. Sous Wolf, le département a retenu un rapport sur un effort de désinformation russe contre la campagne de Biden et a écarté les tentatives de lutte contre les menaces nationalistes blanches contre le pays. Comme je l’ai écrit en juillet, US Customs and Border Protection – également une agence du DHS – a une longue histoire de corruption, de racisme et une tolérance occasionnelle pour la mort de migrants sans papiers.

Il y a aussi des raisons de croire que le DHS n’est tout simplement pas très bon dans son travail. Le Brennan Center for Justice a souligné que les critiques législatives sur l’efficacité du département remontent au moins à 2012, lorsqu’un sous-comité du Sénat a estimé que le DHS «produisait souvent des renseignements non pertinents, inutiles ou inappropriés» sur les menaces à la sécurité nationale.

Et nous n’avons même pas encore mentionné les enfants en cage. Ou les centaines d’enfants migrants qui ont été séparés de leurs parents, qui ne peuvent être localisés.

Le département est un gâchis, en d’autres termes, une tache sur la conscience américaine.

Il sera utile de ne pas avoir des gens comme Stephen Miller au gouvernement, n’influençant plus le président à gouverner avec cruauté. Et le candidat de Biden pour diriger le DHS, Alejandro Mayorkas, a été accueilli par les défenseurs de l’immigration. Voilà la bonne nouvelle.

Mais les problèmes du DHS sont trop répandus et persistants – et les mandats présidentiels sont si courts – qu’il ne suffit pas de compter sur un changement de personnel. Une réforme structurelle est nécessaire.

Parce que le ministère est si mal depuis si longtemps, les idées ne manquent pas pour y remédier. Le Center for American Progress, par exemple, a publié un rapport en septembre recommandant des réformes comprenant des coupes budgétaires pour l’ICE et le CPB, de nouvelles restrictions sur la juridiction et l’autorité des agents du DHS, et l’augmentation du pouvoir des organes de surveillance d’enquêter sur les abus – et le pouvoir pour les rectifier. En mai, le Center for New American Security a également préconisé une meilleure surveillance du département. Certains critiques ont demandé que le département soit complètement supprimé. Et pourquoi pas? Le département n’existe que depuis 2003, créé dans les premières années de peur après le 11 septembre. Ce qui peut être fait peut être défait.

Cela n’arrivera probablement pas, si pour aucune autre raison que les politiciens ne veulent être vus voter littéralement contre la «sécurité intérieure», peu importe ce que les détails de ce vote signifieraient réellement. Le problème est trop facilement démagogique. Mais une réforme doit être possible et nécessaire. Le Department of Homeland Security, tel qu’il existe actuellement, s’est révélé être un danger pour les libertés traditionnelles américaines, un outil facilement utilisé par un homme fort en herbe. Il vaut mieux agir maintenant, avant que cet outil ne tombe à nouveau entre de mauvaises mains.

