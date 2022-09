Que faut-il pour se rendre à Hong Kong ? Beaucoup, beaucoup de tests

La nouvelle est arrivée le lendemain du jour où Hong Kong a perdu son classement n ° 3 sur l’indice des centres financiers mondiaux, cédant sa position à Singapour, qui a grimpé de trois places – dépassant Hong Kong et Shanghai – pour devenir le premier centre financier d’Asie.

De plus, ceux qui sont testés positifs doit s’isoler dans un établissement communautaire pendant au moins une semaine.

Les visiteurs qui prévoient un voyage de huit jours doivent passer 12 tests – quatre PCR et huit tests antigéniques rapides – ce qui représente en moyenne 1,5 test par jour.

Ils peuvent aller travailler, prendre les transports en commun et aller au supermarché, mais pour le trois premiers jours, les voyageurs ne peuvent pas entrer dans des “lieux à haut risque” tels que les restaurants, les bars et les gymnases.

Les voyageurs se rendant à Hong Kong n’ont plus besoin de se mettre en quarantaine dans un hôtel à leur arrivée.

L’annonce de vendredi a suscité une vague d’intérêt pour les vols à l’étranger, selon la société de réservation de voyages Expedia.

Les recherches de vols de Hong Kong vers le Japon ont été multipliées par 10 dans les trois jours suivant l’annonce, par rapport à la semaine précédente, tandis que les recherches de vols vers Taïwan ont été multipliées par 12 au cours de la même période, selon Expedia.

Les principales recherches de vols effectuées par les voyageurs de Hong Kong sur Expedia au cours du week-end ont été :

Osaka, Japon Tokyo, Japon Séoul, Corée du Sud Bangkok, Thaïlande Sapporo, Japon Taipei, Taiwan Taichung, Taïwan Singapour Fukuoka, Japon Londres, Royaume Uni

Cependant, l’intérêt pour les voyages à Hong Kong était beaucoup plus tiède.

Les données de recherche d’Expedia pour les hébergements à Hong Kong ont augmenté de 50 % au cours du week-end, par rapport à la semaine précédant l’annonce.

L’intérêt d’aller à Hong Kong n’était pas non plus dominé par les voyageurs régionaux. Le Royaume-Uni, le Canada et les États-Unis étaient les principaux marchés entrants, selon les données de recherche de vols d’Expedia.

Pang Yiu-kai, président de l’Office du tourisme de Hong Kong, a reconnu mardi que les règles assouplies devraient “attirer dans un premier temps principalement les voyageurs d’affaires, les visiteurs familiaux et les résidents de retour à Hong Kong”.