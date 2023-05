Que faut-il pour être un diffuseur de hockey? Ce jeune de 17 ans découvre

Thomas McComber est parvenu à une conclusion sur ses plans de carrière alors qu’il était en 6e année.

« J’adore le hockey, j’adore être autour du jeu de hockey et chaque fois que je regardais un match de hockey, chaque fois qu’il y avait une émission, je me disais: » C’est ce que je veux faire de ma vie « », a déclaré le joueur de 17 ans- vieux de Kingston, N.-É.

Il fait des commentaires en couleur pour les matchs à domicile des Valley Wildcats de la Ligue de hockey junior des Maritimes, qui sont basés à Berwick, en Nouvelle-Écosse. McComber a commencé dans le rôle au milieu de cette saison et a pris part à 12 matchs.

Pour se préparer, McComber se penche sur les statistiques du site Web de la ligue. Il a dit qu’il était nerveux lors de son premier match.

« Mais ensuite, je me suis juste rappelé de rester calme et de m’assurer que je ne parle pas à la hâte ou à voix basse, de simplement projeter ma voix et de m’assurer que je suis clair », a-t-il déclaré.

Les Wildcats ont été éliminés au premier tour des séries éliminatoires, mais McComber, un élève de 11e année, prévoit conserver son poste la saison prochaine.

« Il a ce bon sens », déclare son partenaire de diffusion

Kevin Hubert fait le play-by-play pour les Wildcats. Il a dit que McComber a beaucoup de passion et est un bon auditeur.

« Il a ce bon sens, cette énergie qu’il apporte à chaque match », a déclaré Hubert.

McComber a déclaré que l’un de ses diffuseurs sportifs préférés est Gord Miller de TSN. McComber a dit qu’il aime la personnalité de Miller et la façon dont il décrit l’action sur la glace.

Le diffuseur TSN Gord Miller est l’un des diffuseurs sportifs préférés de McComber. (Emily Brass/CBC)

CBC News a contacté Miller pour voir quels conseils il aurait pour un diffuseur sportif en herbe.

« La chose la plus importante est que cela doit être votre passion », a-t-il déclaré. « Cela doit être quelque chose que vous voulez vraiment faire, pas parce que vous voulez être célèbre ou gagner beaucoup d’argent, mais juste parce que vous voulez le faire.

« Et si c’est votre passion, vous constaterez que ce n’est pas du tout un travail. »

Miller a déclaré qu’être un diffuseur sportif à succès nécessite une tonne de préparation.

Il a dit qu’une journée typique pour lui comprend la lecture d’articles de journaux, d’articles sur le Web, le visionnage de faits saillants, l’étude de statistiques et la conversation avec des entraîneurs, des joueurs et des managers.

« Vous essayez toujours de trouver quelque chose de nouveau à dire au public », a-t-il déclaré.

Le niveau de détail est si précis qu’il inclut des choses comme savoir comment chaque joueur s’est comporté lors des tirs au but passés, juste au cas où ils en obtiendraient un dans le jeu.

« Vous devez en quelque sorte être préparé à toute éventualité et en fin de compte, vous n’aurez besoin de presque aucune des choses pour lesquelles vous vous préparez, mais c’est pratique de les avoir », a-t-il déclaré.

Les plans de McComber

McComber a déclaré qu’il prévoyait de prendre une année sabbatique après avoir obtenu son diplôme d’études secondaires, puis de fréquenter une école de journalisme. Peu importe où il fréquente l’université, il aimerait appeler les matchs de son équipe de hockey.

Pour l’instant, il se concentre à tirer le meilleur parti de son opportunité avec les Wildcats.

« C’est un tremplin pour moi pour devenir un diffuseur sportif », a déclaré McComber.