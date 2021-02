Les opinions de l’actrice de Bollywood Kangana Ranaut sur les choses ne plaisent pas beaucoup à beaucoup sur Twitter. Mardi, l’actrice a tweeté quelques photos, décrivant sa transformation physique pour ses deux films sur lesquels elle travaille actuellement. En montrant un peu (ou beaucoup) d’amour-propre, Kangana a fini par se comparer à nul autre que la gagnante d’un Oscar et vétéran d’Hollywood Meryl Streep. Il n’a fallu que quelques instants avant que Streep et Gal Gadot, que Ranaut a également traîné dans son message, commencent à suivre des tendances sur desi Twitter.

Ranaut a également déclaré qu’elle est « ouverte au débat si quelqu’un peut me montrer plus de gamme et de brillance d’artisanat que moi par n’importe quelle autre actrice sur cette planète ».

Maintenant, les fans de la star hollywoodienne ont été évidemment surpris par Kangana se comparant à la première. Au milieu de cela, un utilisateur de Twitter a partagé une vidéo du discours de Streep lors de la soirée des Golden Globes Award en 2017, où l’actrice a remporté le prix Cecil B DeMille pour l’œuvre de toute une vie.

Streep sur cette scène avait évoqué les courants de division politique et sociale aux États-Unis à l’époque sous le régime Trump et avait inspiré la foule et parlé du rôle qu’Hollywood doit jouer. L’actrice, sous un tonnerre d’applaudissements, avait déclaré à quel point « Hollywood regorge d’étrangers et de étrangers. Si vous les expulsez tous, vous n’aurez rien à regarder que le football et les arts martiaux mixtes, qui ne sont pas des arts. » Le discours de Streep avait suscité beaucoup d’éloges de tous les horizons à l’époque et l’actrice a été maintes fois connue pour son activisme et ses réflexions sur l’égalité et la justice tout au long de sa longue et enrichissante carrière.

Le tweet a été apprécié par de nombreux utilisateurs et les fans ont commencé à commenter davantage comment Streep était la meilleure actrice par miles et pourquoi il ne peut y avoir de comparaison entre elle et Kanagana.

Nous sommes hors de notre « mentalité d’esclave ». Vous êtes celui qui vous compare aux légendes hollywoodiennes. Ofc Meryl Streep n’a pas de Padma Shri mais sa liste de récompenses est plus longue que votre liste de films. [3 Oscars, 21 Nominations, several others, 1 Presidential Medal.] Où est votre Bharat Ratna ?? – Sohini Joarder (@JoarderSohini) 10 février 2021

Une clarté de pensée absolue, ce qu’aucun de nos chefs de l’opposition, encore moins aucun à Bollywood, n’a. – aarenn (@ Radhamadhav2) 9 février 2021

A mon avis, personne. C’est une actrice brillante qui a le courage de critiquer l’action de la personne la plus puissante du monde. Cela demande beaucoup de courage et d’intégrité. – Pratiksha Meena (@PratikshaMeena) 9 février 2021

Ces cinq minutes et demie suffisent à expliquer la différence entre une icône et un acteur autoproclamé Période – Shiva Gupta (@ shivaG1102) 9 février 2021

Ni Meryl Streep ni Gal Gadot n’ont dû se vanter de leur expertise … L’humilité est une vertu – shueb masud kazi (@ShuebKazi) 10 février 2021

C’était un vrai bijou! Je l’ai entendu à plusieurs reprises et c’est tellement apte à le partager aujourd’hui .. !!! Je m’interroge sur le courage de ceux qui ont osé comparer avec cette élégante dame quand il n’y a que des déchets pourris, c’est tout ce qu’ils ont à présenter et vendre. Amazimg !! – Nousheen Irfan Khan (@nousheen_irfan) 9 février 2021

Pendant ce temps, Ranaut qui propose souvent des tweets amusants en a dirigé un autre sur Streep et a demandé aux fans de « sortir de leur mentalité d’esclave ».

Quiconque me demande combien d’oscars j’ai peut aussi demander combien de récompenses nationales ou Padma Meryl Streep a, la réponse est aucune, sortez de votre mentalité d’esclave. Il est grand temps que vous trouviez tous un peu de respect et d’estime de vous-même. – Kangana Ranaut (@KanganaTeam) 9 février 2021

Si le prix national signifie que le prix le plus prestigieux décerné par une nation, Meryl Streep a 3 Oscars (USA), 2 Bafta Awards (Grande-Bretagne), 2 Berlin International Film Awards (Allemagne), 1 César (France) et 1 AACTA Awards (Australie) Oui, mais Kangana en a 3. Wow. https://t.co/3eQmwHqMDI– Matt Rempart (@ Siddharth_Vin0d) 10 février 2021

Inutile de dire que la comparaison du «talent brut» de Ranaut avec Streep va occuper Twitter pendant un certain temps. Streep est une artiste décorée d’Hollywood depuis plusieurs décennies maintenant avec plusieurs performances de premier ordre à son actif. Elle a été nominée pour un record de 21 Oscars, dont elle a remporté trois, et un record de 32 nominations aux Golden Globe, en remportant neuf.

Quant à Ranaut, elle aurait tourné pour son film d’action ‘Dhaakad’, qui est un thriller d’espionnage où elle jouera le rôle de l’agent Agni, tandis qu’Arjun Rampal sera considéré comme l’antagoniste du film.