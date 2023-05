Que faudrait-il pour que le Canada ait un débat « sérieux » sur l’ingérence étrangère ?

Apparaissant à Winnipeg un jour après que David Johnston a publié son premier rapport sur l’ingérence étrangère le premier ministre Justin Trudeau a insisté sur le mot « sérieux ».

« Je demanderais simplement aux Canadiens, et en fait aux chefs de l’opposition, d’examiner réellement le fond de ce problème très grave et de le prendre avec le sérieux qu’il mérite », a-t-il déclaré aux journalistes.

L’appel de Trudeau au sérieux est conforme à sa ligne d’attaque actuelle contre le chef conservateur Pierre Poilievre – l’argument libéral étant que nous vivons des temps sérieux qui nécessitent un leadership et des idées sérieux, et Poilievre n’offre ni l’un ni l’autre.

Mais le « sérieux » est désormais une préoccupation pour tous ceux qui sont impliqués dans cette affaire.

‘Est-ce un chef sérieux?’ Trudeau remet en question la décision de Poilievre de ne pas obtenir d’autorisation de sécurité Le premier ministre Justin Trudeau a déclaré que le chef conservateur Pierre Poilievre « choisissait de s’asseoir derrière un voile d’ignorance » en disant qu’il n’obtiendrait pas l’autorisation de sécurité qui lui permettrait d’examiner les renseignements auxquels David Johnston a eu accès lors de la rédaction de son rapport sur l’ingérence étrangère au Canada politique.

Les critiques du premier ministre cette semaine visaient le refus déclaré de Poilievre d’examiner la partie secrète du rapport de Johnston. La préoccupation déclarée du chef conservateur est qu’il serait « réduit au silence » ou « muselé » s’il acceptait d’examiner un volume séparé que Johnston a préparé pour expliquer les informations confidentielles qui l’ont conduit à ses conclusions. Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, a lui aussi qualifié l’offre du gouvernement de « piège ».

On s’attendrait vraisemblablement à ce que les dirigeants ne révèlent pas d’informations secrètes qui ne sont pas actuellement dans le domaine public. Mais on ne sait pas à quel point ils seraient autrement encombrés.

Ils pourraient, par exemple, donner leur avis sur le travail de Johnston, a déclaré Leah West, ancienne avocate du groupe consultatif et contentieux de la sécurité nationale du ministère de la Justice.

« Vous pouvez être général. Vous devez simplement ne pas parler de choses qui sont elles-mêmes classifiées », a déclaré West. « Votre opinion à ce sujet – qu’elle ne soit pas convaincante ou non, qu’elle n’ait pas été suffisamment étudiée ou que vous pensiez qu’elle n’était pas concluante ou que Johnston n’a pas raconté toute l’histoire – rien de tout cela ne parle de l’information. »

Comme l’a souligné West, tous les chefs de parti sont également des députés qui bénéficient de la protection du privilège parlementaire, ce qui signifie qu’ils peuvent dire ce qu’ils veulent sur le parquet de la Chambre des communes sans crainte de poursuites pénales. (La Chambre des communes pourrait tenter de prendre des mesures contre une personne considérée par la majorité des députés comme ayant abusé de son privilège.)

Poilievre dit qu’il a « choisi de ne pas rencontrer » le rapporteur spécial Le chef du Parti conservateur, Pierre Poilievre, a déclaré que le rapporteur spécial sur l’ingérence étrangère, David Johnston, devrait céder ses fonctions à une personne sans lien avec la Fondation Trudeau.

Poilievre a dit qu’il craignait que s’il regardait le rapport confidentiel de Johnston, il ne puisse pas discuter de choses qui ont déjà été rapportées dans les médias. West a déclaré qu’il devrait toujours pouvoir se référer à des choses qui sont dans le domaine public, tant qu’il ne dit pas que cela correspond à ce qu’il a vu en secret.

Mais si les dirigeants de l’opposition ont des préoccupations spécifiques, ils pourraient tenter de les aborder directement avec le Premier ministre. C’est ce que le chef du NPD, Jagmeet Singh, a fait cette semaine.

Après avoir indiqué qu’il était intéressé à examiner le rapport complet de Johnston, Singh a écrit à Trudeau jeudi pour demander un briefing aux responsables sur les considérations de sécurité. Singh a déclaré qu’il demanderait des assurances écrites qu’il « pourrait parler aussi librement [as Johnston] sur mes conclusions basées sur les renseignements que je suis autorisé à consulter et que ma capacité à critiquer les actions du gouvernement ne sera pas limitée. »

Alors que les conservateurs reprochent à Singh d’avoir maintenu l’accord de confiance et d’approvisionnement du NPD malgré le refus de Trudeau de déclencher une enquête publique, l’approche de Singh vis-à-vis du rapport Johnston a le mérite de paraître sérieuse.

Le besoin de sérieux ne s’arrête pas là

S’il y avait des reportages sérieux sur les médias au Canada, il pourrait y avoir aussi une discussion sérieuse en cours sur le reportage des fuites de renseignements. Le rapport de Johnston cette semaine n’est pas le premier à soulever de telles questions pour les médias — un enquête sur le traitement réservé par le Canada à Maher Arar soulevé préoccupations concernant les fuites dans les médias il y a plus de 16 ans.

Le rapport de Johnston n’équivaut pas à une mise en accusation totale des reportages des médias canadiens sur l’ingérence étrangère par des représentants de l’État chinois. Mais il est également bien en deçà d’une approbation. À tout le moins, il semble utile de se demander si les rapports sur les fuites de renseignements pourraient ou devraient être améliorés.

Les attaques les plus acharnées se sont concentrées sur Johnston et sa crédibilité. Dans une certaine mesure, c’est juste. Personne dans la vie publique ne peut être considéré comme échappant à tout examen.

Si les attaques contre sa crédibilité doivent être prises au sérieux, cependant, il faut logiquement se demander si Stephen Harper a eu tort de prolonger le mandat de Johnston en tant que gouverneur général en mars 2015 — mettant ainsi Johnston en position de présider les élections de cette année — et si Trudeau a eu tort de faire de Johnston le premier commissaire aux débats.

David Johnston aurait-il dû rester à la retraite ? Le professeur Philippe Lagassé dit qu’il croit que «les anciens gouverneurs généraux ne devraient être ni vus ni entendus» après leur mandat. Est-ce réaliste ?

(Si Johnston se sent un peu maussade ces jours-ci, il pourrait revoir les éloges jaillissants qu’il a reçus de tous les côtés lorsqu’il a comparu devant le comité de la procédure et des affaires de la Chambre pour discuter de cette dernière nomination en novembre 2018.)

Il n’est pas non plus exact de dire que les Canadiens sont obligés de croire Johnston sur parole en matière d’ingérence étrangère — la question sera maintenant reprise par le Commission des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement , qui devrait être capable à la fois d’examiner le travail de Johnston et de mener sa propre enquête. Le NSICOP porte désormais une lourde responsabilité.

Mais alors que les questions sur la crédibilité de Johnston pourraient entacher l’ensemble du processus, elles risquent aussi – ironiquement – ​​de noyer les questions très sérieuses que son rapport a soulevées sur la façon dont les renseignements sont partagés et examinés au sein du gouvernement, et les implications de ces questions sur la sécurité nationale.

Ce que Trudeau doit prendre au sérieux

Le rapport de Johnston a mis en doute les calomnies les plus graves portées contre le gouvernement au cours des derniers mois. Mais il n’est guère rassurant de lire la découverte de Johnston selon laquelle le ministre de la Sécurité publique n’avait pas accès à un réseau de courrier électronique par lequel le SCRS aurait apparemment tenté de signaler que la Chine avait l’intention de cibler le député conservateur Michael Chong.

Pour Trudeau, les questions qui méritent d’être sérieuses comprennent la crédibilité du processus actuel d’enquête sur la substance des récentes fuites dans les médias, ainsi que le bon fonctionnement des systèmes de sécurité du Canada et des institutions mises en place pour se prémunir contre l’ingérence étrangère à l’approche des prochaines élections fédérales. .

Les questions sur la crédibilité de Johnston et sa décision de s’abstenir de recommander une enquête publique pourraient ne pas causer trop de dommages au système démocratique plus large du Canada, en particulier si le NSICOP fait un bon travail approfondi.

Mais s’il peut toujours y avoir des arguments sur ce qui s’est passé au cours des années passées, il faut maintenant prêter attention à ce qui nous attend. Chaque fois que la prochaine élection aura lieu, les Canadiens doivent avoir l’assurance que le système en place pour détecter et traiter les ingérences est robuste, réactif, transparent et bien compris. Et les derniers mois ont montré qu’il y avait des désaccords sur la façon dont le système fonctionnait et comment il devrait fonctionner – en particulier dans le cas de l’ancien député conservateur Kenny Chiu .

Un nouveau sondage de l’Institut Angus Reid indique que seulement 37 % des Canadiens sont convaincus que le gouvernement peut gérer l’ingérence étrangère lors de futures élections – un chiffre que personne ne devrait vouloir voir baisser beaucoup plus bas.

Les appels au sérieux sont difficiles à ergoter. Au-delà des tweets et des prises à chaud, ce qui est en jeu ici, c’est la santé du système démocratique canadien. Il y a peu de choses plus sérieuses.

Mais l’exigence de sérieux s’étend à tout le monde, et notamment au Premier ministre.