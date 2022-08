Que faudra-t-il pour ramener la basketteuse américaine Brittney Griner de Russie ?

Maintenant que la star de la WNBA, Brittney Griner, a été reconnue coupable de possession de drogue et condamnée à neuf ans de prison, l’attention se tourne vers la perspective d’un échange de prisonniers entre les États-Unis et la Russie qui pourrait la ramener chez elle. Le secrétaire d’État Antony Blinken a rendu publique cette possibilité la semaine dernière, révélant dans une annonce inhabituelle que les États-Unis avaient fait une “proposition substantielle” visant à obtenir la libération de Griner et d’un autre Américain emprisonné, Paul Whelan.

Avec son procès conclu et sa peine prononcée, un tel accord – en supposant qu’il puisse être conclu avec les Russes – est la meilleure chance pour Griner d’être libérée plus tôt.

Bien que le verdict de culpabilité ait été considéré comme acquis d’avance, l’imposition d’une peine que ses avocats ont décriée comme bien plus longue que la moyenne pourrait donner aux États-Unis un élan supplémentaire pour conclure un accord acceptable pour la Russie dès que possible. Et la fin formelle de l’affaire judiciaire pourrait être l’ouverture dont les deux parties ont également besoin pour forger une résolution diplomatique. Un aperçu de ce qui est en jeu :

QU’ONT PROPOSÉ LES ÉTATS-UNIS ?

Blinken n’a pas précisé les termes autres que pour décrire l’offre comme substantielle et quelque chose dont il avait l’intention de discuter avec le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov.

Une personne familière avec la situation a déclaré que les États-Unis avaient proposé de libérer Viktor Bout, un trafiquant d’armes russe condamné à une peine de 25 ans de prison pour avoir conspiré en vue de vendre des dizaines de millions de dollars d’armes à l’ancienne armée de guérilla colombienne des FARC. Au moment de sa condamnation, le groupe a été classé par les États-Unis comme une organisation terroriste étrangère, bien que cette désignation ait été levée l’année dernière.

Les responsables ont fini par parler par téléphone vendredi dernier, le contact connu au plus haut niveau entre les deux parties depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Ils sont également au Cambodge pour des réunions impliquant les ministres des Affaires étrangères des pays d’Asie du Sud-Est.

QUELLE A ÉTÉ LA RÉPONSE RUSSE ?

Minimal, du moins en public. Blinken n’a pas fourni de détails après son appel avec Lavrov sur sa réponse. Les Russes n’ont donné aucune indication sur leur intérêt pour l’offre, autre qu’une déclaration réprimandant les États-Unis de rechercher la liberté des Américains par « une diplomatie discrète, sans divulgation d’informations spéculatives ».

Lundi, l’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré que le gouvernement russe avait répondu de “mauvaise foi” avec une offre que les responsables américains ne considéraient pas comme sérieuse. Elle n’a pas précisé, bien que CNN ait rapporté la semaine dernière que Moscou souhaitait également la libération d’un ancien colonel de l’une de ses agences d’espionnage qui a été reconnu coupable de meurtre en Allemagne l’année dernière.

Y A-T-IL UN PRECEDENT A UN ECHANGE DE PRISONNIERS ?

À bien des égards, oui – et un récent aussi. En avril, la Russie a échangé le vétéran de la Marine Trevor Reed, reconnu coupable d’une altercation physique avec la police à Moscou, contre Konstantin Yaroshenko, un pilote russe emprisonné pour un complot de trafic de cocaïne.

Pourtant, cela impliquait un Russe avec beaucoup moins de notoriété que Bout, un ancien officier de l’armée de l’air soviétique qui a autrefois inspiré un film hollywoodien et qui a gagné le surnom de “Marchand de la mort” pour des allégations selon lesquelles il aurait fourni des armes utilisées pour des guerres civiles dans des pays du monde entier. . Il a catégoriquement clamé son innocence.

Mais il n’y a pas beaucoup de précédents récents pour des discussions publiques sur les échanges de prisonniers, du moins par le gouvernement américain, avant que l’accord ne soit conclu et que les avions ne décollent. C’est ce qui a rendu l’annonce de Blinken depuis la salle de briefing du Département d’Etat d’autant plus frappante.

D’une part, il semblait destiné à informer le public que l’administration fera tout ce qu’elle doit faire pour ramener chez eux les Américains détenus à tort.

Mais une telle ouverture publique risque également d’affaiblir la main de négociation de l’administration dans la mesure où elle donne l’impression que les États-Unis cherchent désespérément un accord ou signale aux autres pays qu’ils sont prêts à répondre à des demandes potentiellement déraisonnables.

L’AFFAIRE AURA-T-ELLE LIEU ?

C’est difficile à dire, mais le contact entre Blinken et Lavrov suggère plus de progrès qu’auparavant. Cela renforce également l’idée que les deux pays sont prêts à maintenir la communication malgré les tensions extraordinaires liées à l’invasion de l’Ukraine par Moscou.

Griner est l’Américain le plus en vue détenu par un pays étranger. Elle est une double médaillée d’or olympique détenue depuis février lorsque la police a déclaré avoir trouvé des cartouches de vapotage contenant de l’huile de cannabis dans ses bagages dans un aéroport de Moscou. Et bien que certains républicains, dont l’ancien président Donald Trump, aient exprimé leur opposition à un accord, la condamnation et la condamnation ne feront qu’augmenter la pression sur l’administration pour parvenir à un accord qui puisse la faire sortir bientôt.

“La condamnation d’aujourd’hui de Brittney Griner était sévère selon les normes juridiques russes et prouve ce que nous savons depuis le début, que Brittney est utilisée comme un pion politique”, a tweeté jeudi Lindsay Kagawa Colas, l’agent de Griner.

Elle a déclaré que conclure un accord pour Griner et Whelan, un responsable de la sécurité d’entreprise du Michigan emprisonné pour une condamnation pour espionnage que lui et sa famille jugent sans fondement, peut être difficile, mais c’est “urgent” et la “bonne chose à faire”. Le gouvernement américain considère également Whelan comme condamné à tort.

Pour leur part, les autorités russes ont laissé entendre qu’elles considéraient une condamnation comme une condition préalable à un échange de prisonniers.

Jeudi, le président Joe Biden a de nouveau exhorté la Russie à libérer Griner immédiatement.

“Mon administration continuera à travailler sans relâche et à explorer toutes les voies possibles pour ramener Brittney et Paul Whelan à la maison en toute sécurité dès que possible”, a-t-il déclaré dans un communiqué.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici