Que faudra-t-il pour faire confiance à M. Night Shyamalan ?

Un homme entre dans une pièce sombre et fait face à un public suspect. Entre ces quatre murs, explique-t-il, il va raconter à des étrangers captifs une histoire avec des enjeux de vie ou de mort. Mais d’abord, il a besoin de quelque chose de crucial de leur part : leur confiance. Gagner la confiance n’est pas facile pour Leonard (Dave Bautista), un homme musclé fortement tatoué brandissant une fourche fusionnée à une faux dans “Knock at the Cabin”. C’est encore plus difficile pour le réalisateur du film, M. Night Shyamalan, un filateur qui est devenu plus associé à la torsion que Chubby Checker. “Je ne considère pas cela comme une sorte de mouvement de danse fantaisiste”, a déclaré Shyamalan à propos de sa réputation de filou dans une interview NPR 2021. « Maintenant, je vais faire le moonwalk, tout le monde ! Nous y voilà!” Shyamalan insiste sur le fait qu’il n’est pas après des pièges. C’est un spiritualiste à la recherche de moments d’épiphanie, cette expiration lorsque la révélation d’une information donne un sens au monde.

Au début de “Knock at the Cabin”, Leonard et ses trois compagnons ravisseurs nouent une famille – les parents Eric et Andrew (Jonathan Groff et Ben Aldridge) et leur jeune fille, Wen (Kristen Cui) – et tentent de persuader leurs prisonniers que l’un d’eux doit mourir ou l’humanité subira des incendies, des inondations et des fléaux. Le film, adaptation du roman de Paul Tremblay « La Cabane du bout du monde », annonce littéralement une Révélation. Les otages et le public doivent faire un choix. Vont-ils croire Leonard ou non ? L’un des deux résultats énoncés au début se révélera vrai. Quoi qu’il en soit, le nom de Shyamalan dans le générique signifie que certaines personnes toujours appelez la fin une torsion.

Image Dave Bautista fait face, de gauche à droite, à Ben Aldridge, Kristen Cui et Jonathan Groff dans “Knock at the Cabin”. Crédit… Images universelles

