Que faudra-t-il pour arrêter le viol et le meurtre de femmes par des hommes en probation ? | Sonia Soda

SIl y a 6 ans, Alex Martin, cinq ans, a été brutalement battu par le petit ami de sa mère dans un parc de Catford, au sud-est de Londres. Il est mort deux jours plus tard de ses blessures. Son meurtrier, Marvyn Iheanacho, avait été libéré de prison sous licence à peine six mois plus tôt, après avoir purgé une peine pour avoir agressé une femme.

Le meurtre d’Alex était évitable. Iheanacho était sous la supervision du service de probation et aurait dû être considéré comme à haut risque. Pourtant, la mère d’Alex, Liliya Breha, n’était pas au courant de ses condamnations passées, des conditions de son permis et du fait qu’il représentait un risque sérieux pour les femmes et les enfants. Un jury d’enquête a découvert plus tard que les défaillances du service de probation avaient contribué au meurtre d’Alex. Sa mère a déclaré à l’époque : “J’aimerais vraiment dire qu’Alex n’a pas eu à mourir pour que les défaillances du système soient identifiées… J’espère maintenant que des changements seront apportés.”

Ils ne l’ont pas été. Depuis lors, de nombreux meurtres et viols ont été perpétrés par des hommes sortis de prison sous contrôle judiciaire. Lisa Skidmore était violée et assassinée par le violeur condamné Leroy Campbell en 2016 après avoir fait irruption dans sa maison. Quyen Ngoc Nguyen était violée et torturée, puis brûlé vif dans une voiture en 2017 par deux meurtriers condamnés qui se sont rencontrés alors qu’ils purgeaient des peines de prison à perpétuité. Janet Scott était assassiné en 2018 par un homme précédemment reconnu coupable du meurtre de sa femme. Et l’inspection de la probation a publié le mois dernier des rapports sur les manquements associés à deux cas horribles: le meurtre par Damien Bendall de sa partenaire enceinte, Terri Harris, de ses deux enfants et de leur ami en 2021, et de Zara Aleena par Jordan McSweeney en 2022. Ce sont juste la pointe de l’iceberg; le parti travailliste la semaine dernière chiffres publiés montrant que depuis 2010, une moyenne de quatre meurtres et sept viols par mois ont été commis par des délinquants en probation.

La grande majorité des violences graves dans notre société sont commises par des hommes : 94 % des meurtres et 98 % des agressions sexuelles graves. Ainsi, alors que la gauche et la droite mettent l’accent de manière variable sur les aspects de réhabilitation et de punition de la prison, sa fonction la plus critique est la sécurité publique : éloigner les hommes dangereux de la société. L’abolitionnisme des prisons est la croyance de luxe ultime de ceux qui n’ont pas à affronter ces risques.

Cependant, la prison ne peut pas faire grand-chose à cet égard. Pas seulement parce que seuls certains hommes violents sont jamais jugés ; un petite fraction du nombre de viols signalés à la police débouchent sur une condamnation. Pas seulement parce que le domaine carcéral masculin lui-même est délabré et dangereux, ce qui entrave tout effet théoriquement réhabilitateur qu’il pourrait avoir. Mais parce que bon nombre de ces hommes violents présentent un risque pour la société qui s’étend bien au-delà de leur séjour en prison. Les personnes reconnues coupables des pires crimes doivent comparaître devant la Commission des libérations conditionnelles avant d’être libérées sous licence – et sa terrible décision (maintenant annulée) de libérer le violeur prolifique John Worboys après avoir purgé seulement neuf ans montre qu’elle peut se tromper dans ses évaluations – mais beaucoup sont libérés automatiquement après avoir purgé la moitié de leur peine.

La Commission des libérations conditionnelles a décidé de libérer le violeur John Worboys après avoir purgé seulement neuf ans. Photographie: Police métropolitaine / PA

C’est le service de probation qui est chargé d’encadrer ces hommes, de surveiller les risques et de les renvoyer en prison si nécessaire pour le reste de leur peine. L’espoir est qu’au moment où ce sera terminé, ils seront suffisamment en sécurité pour être pleinement réintégrés dans la société.

Cependant, le nombre d’agressions violentes et de meurtres évitables commis par des hommes en probation – si souvent contre des femmes et des enfants – montre que quelque chose ne va vraiment pas. Dans une certaine mesure, l’histoire est celle de nombreux autres services publics au cours de la dernière décennie : coupes budgétaires ont entraîné une main-d’œuvre plus junior essayant de gérer des charges de travail insoutenables ; il est révélateur que l’agent de probation nouvellement qualifié qui supervisait le meurtrier d’Alex ait admis elle était effrayée de lui. Tout cela a été aggravé par la désastreuse privatisation partielle du service de probation par Chris Grayling en 2014, qui, selon la Commission d’audit, nous a tous payer plus pour le privilège de vivre dans une société plus dangereuse.

Mais lisez tous les résultats de l’enquête et les rapports de l’inspection de la probation et il est clair que ce n’est pas tout. Comme dans toutes les autres parties du système de justice pénale, il y a une minimisation fatale du risque que les hommes violents font courir aux femmes et aux enfants. La surveillance ressemble à une case à cocher plutôt qu’à une évaluation dynamique du risque. Ce délinquant respecte-t-il les conditions de son permis (et même à ce test de base, il y a eu de graves échecs) ? Est-il dans une nouvelle relation ? Peut-il entrer en contact avec des enfants ? Il faut un professionnel sophistiqué pour voir à travers la manipulation d’un agresseur narcissique afin d’évaluer avec précision ces risques. Une avocate qui a représenté plusieurs clients lésés par des échecs de probation m’a dit que selon elle, le service de probation évalue le risque de violence envers les femmes et les enfants très différemment des autres formes de violence telles que le terrorisme.

C’est la double injustice du système de justice pénale pour les femmes. La violence masculine à l’égard des femmes et des enfants n’a pas la même priorité que les autres formes de violence. Et bien que les différences fondées sur le sexe dans les schémas de violence signifient qu’il est extrêmement rare qu’une femme soit véritablement un danger pour la société, les délinquantes sont traitées comme si elles étaient des hommes violents. Les prisons pour femmes sont bourrées de victimes de violence domestique séparés de leurs enfants, qui ont été reconnus coupables de délits mineurs tels que vol à l’étalage, fraude et délits mineurs liés à la drogue. Femmes qui tue leurs partenaires violents en état de légitime défense ou à la suite d’un contrôle coercitif prolongé ont tendance à être condamnés à de longues peines de prison – et celles-ci sont devenues plus longues avec le temps, ironiquement à la suite de décideurs politiques voulant que les hommes dangereux servent plus longtemps.

Nous savons que l’expérience d’un traumatisme infantile chez les garçons est associée à une propension plus élevée à la violence à l’âge adulte, de sorte que tout effort visant à réduire la violence masculine doit inclure davantage d’investissements dans les services aux enfants. Mais il y aura toujours des hommes très violents dans la société et il est naïf de penser qu’ils peuvent tous être réhabilités avec des programmes tels que des cours de gestion de la colère. Ils doivent être surveillés, gérés et empêchés de commettre des crimes contre les femmes et les enfants. C’est pourquoi le service de probation défaillant est l’une des frontières les plus importantes dans la lutte féministe pour protéger les femmes de la violence masculine.

Sonia Sodha est chroniqueuse chez Observer

