Que fait un planificateur financier? En ai-je besoin ?

Ma relation avec l’argent en est une d’intimité. Dès le moment où j’ai commencé à le gagner, j’ai préféré garder mes précieux dollars là où je pouvais les voir : facilement accessibles dans mon portefeuille ou dans une banque, aucun centime n’était oublié. J’aurais probablement stocké tout mon argent dans une chaussette sous mon matelas si une telle pratique n’avait pas été mal vue. Il ne faut pas s’étonner que je n’aie pas eu de compte de retraite ni de carte de crédit jusqu’à l’âge de 20 ans.

Reconnaissant mon attitude relativement simple à l’égard de l’épargne, mon spécialiste en déclarations m’a suggéré de travailler avec un planificateur financier en 2020. Je n’étais pas le professionnel stéréotypé à haut revenu qui, je le soupçonnais, fréquentait ces experts financiers ; J’étais un pigiste à temps plein, un qui ne gagnait pas beaucoup d’argent, en plus. Mais je n’épargnais pas pour la retraite. L’argent que j’avais en épargne ne rapportait aucun intérêt.

Trois ans plus tard, j’ai un SEP IRA, un compte de courtage – à la fois créé et géré par mon planificateur financier – et une maison, dont l’acompte provenait des fonds (et des intérêts courus) du compte de courtage. Bien que je sois encore loin d’être le plus avisé en matière d’argent, travailler avec un conseiller financier m’a aidé à renforcer ma confiance. Si vous envisagez l’aide d’un expert en ce qui concerne votre argent, voici ce que j’aurais aimé savoir avant de m’asseoir moi-même avec un planificateur financier.

Que font les planificateurs financiers ?

Il existe deux termes couramment utilisés pour désigner les professionnels de la finance : conseillers financiers et planificateurs financiers. Conseiller financier est un terme générique désignant toute personne qui donne des conseils financiers, explique Leo Chubinishvili, conseiller en gestion de patrimoine et planificateur financier agréé. Les conseillers financiers peuvent être des courtiers d’assurance, des courtiers en actions ou en obligations ou un coach financier.

Les planificateurs financiers examinent les finances d’un client de manière plus globale et l’aident à gérer son argent et à établir des objectifs financiers pour l’avenir grâce à des plans détaillés. Ils peuvent vous aider en matière d’investissement, de planification de la retraite, d’assurance-vie et de budgétisation. Ils sont souvent certifiés par le CFP Board et auront réussi un examen. « Certaines personnes ne savent peut-être pas quoi faire de leur argent », déclare Elizabeth Ayoola, experte en finances personnelles chez NerdWallet. « C’est là qu’un planificateur financier peut intervenir et vous guider tout au long de ce processus et vous donner des conseils sur la façon d’investir, des conseils sur la façon de protéger votre argent. » Ayoola recommande de travailler avec un planificateur financier plutôt qu’avec un conseiller.

Les planificateurs financiers examineront les liquidités, les actifs, les dettes et le budget de leurs clients, leur demanderont quels sont leurs objectifs et leurs valeurs, évalueront leur bien-être financier et élaboreront un plan pouvant inclure des investissements, une épargne-retraite ou une planification d’assurance-vie. . Ils fourniront des recommandations spécifiques comme « votre portefeuille d’investissement devrait être investi de cette façon parce que votre horizon temporel est si long et votre tolérance au risque à ce niveau », explique Chubinishvili. Les planificateurs financiers surveilleront ensuite le plan et suggéreront des ajustements en fonction de l’évolution des objectifs et des circonstances de la vie, comme acheter une maison, avoir des enfants ou même, dans mon cas, une pandémie. Vous leur donnerez accès à des comptes bancaires pour effectuer des transactions ou transférer de l’argent sur différents comptes.

Ai-je besoin d’un planificateur financier?

Peut-être n’êtes-vous pas sûr de vos objectifs financiers ou, comme moi, pensez-vous que vous ne gagnez pas assez d’argent pour justifier de payer un professionnel pour obtenir de l’aide. Si vous êtes jeune et que vous avez des objectifs financiers assez simples, comme épargner pour la retraite et avoir un plan de retraite par l’intermédiaire de votre employeur, vous n’aurez peut-être pas besoin de travailler avec un planificateur financier, dit Ayoola. Peut-être que vous ne voulez pas investir activement et que vous recherchez une option à moindre coût. Les robots-conseillers – une plateforme d’investissement numérique automatisée, comme Betterment et Wealthfront – peuvent également être une bonne option, selon Ayoola. « Vous pouvez indiquer quels sont vos objectifs, ce que vous voulez atteindre, et cela automatise tout pour vous et fait tout le travail pour vous », dit-elle. « Pour les personnes qui ne veulent pas stresser, qui ne veulent pas réfléchir ou continuer à vérifier leur portefeuille, les robots-conseillers peuvent être une excellente alternative. »

Mais pour les personnes qui approchent de la retraite, qui ont des finances plus complexes (peut-être que vous êtes un pigiste ou que vous combinez les finances avec votre conjoint) ou qui ont besoin d’un peu d’aide pour investir, un planificateur financier peut vous aider. « Il ne s’agit pas toujours d’avoir de l’argent », déclare Stacy Miller, planificatrice financière certifiée de Bright Investments et membre du Bureau des conseillers de l’Association nationale des conseillers financiers professionnels. « Il s’agit d’un prospect qui n’a pas les connaissances dont il a besoin. Ils ont besoin de conseils. Ils ont besoin d’expertise et d’expérience, et le planificateur va leur montrer comment obtenir cette future sécurité financière.

L’âge et le revenu ne devraient pas dissuader quiconque de travailler avec un planificateur financier. Alors que la plupart de ses clients sont plus âgés, Chubinishvili a récemment commencé à travailler avec une femme au début de la vingtaine, élaborant un plan pour allouer de l’argent à l’épargne-retraite, un autre compte d’épargne et un compte de courtage.

Comment trouver un planificateur financier?

Les experts conviennent que la meilleure façon de trouver un planificateur financier est de le recommander. Demandez à votre famille et à vos amis s’ils travaillent avec un professionnel qu’ils recommanderaient. Mon comptable m’a référé à mon planificateur financier.

Vous pouvez également rechercher un planificateur financier certifié via des annuaires en ligne de CFP ou d’autres conseillers financiers pour en trouver un près de chez vous, bien que certains puissent également travailler avec des clients à distance.

Pour aider à affiner une recherche, décidez si vous souhaitez travailler avec un planificateur d’une race, d’une ethnie ou d’un sexe spécifique. Lisez toujours les critiques et vérifiez également leurs qualifications : qu’ils sont, idéalement, un CFP, qu’ils n’ont aucune action disciplinaire à leur encontre, et leur stratégie d’investissement. Vous pouvez trouver ces informations en ligne en recherchant l’individu et l’entreprise sur le programme BrokerCheck de la Financial Industry Regulatory Authority et sur le site Web Investment Adviser Public Disclosure.

Chubinishvili suggère de travailler avec un planificateur financier qui est un fiduciaire, ce qui signifie qu’il a la responsabilité légale d’agir dans votre meilleur intérêt, et non dans le leur. Si vous ne pouvez pas déterminer s’il s’agit d’un fiduciaire à partir de son site Web, demandez-lui simplement. Chubinishvili recommande également des conseillers indépendants qui ne travaillent pas avec de grandes entreprises susceptibles d’avoir des produits ou des services qu’ils essaient de vendre.

Avant de conclure un accord avec un planificateur financier, planifiez un appel d’introduction pour déterminer son style et s’il correspond à vos objectifs – et à votre intuition. Demandez-leur quelle est leur philosophie de placement et comment ils ont travaillé avec d’autres clients. Après votre première rencontre, évaluez dans quelle mesure ils ont été en mesure de répondre à vos questions ou de décomposer les concepts en termes digestibles. Leur stratégie de placement correspondait-elle à vos objectifs financiers ? Ont-ils un processus pour mettre fin aux relations avec les clients ? Pouvez-vous leur faire confiance et vous connecter avec eux ? Parce qu’ils ont accès à votre argent, cela devrait être une personne en qui vous pouvez avoir confiance.

Comment les planificateurs financiers sont-ils payés ?

Les planificateurs financiers sont payés selon l’une des deux structures de rémunération : les frais uniquement et les commissions. Les planificateurs payants facturent des frais fixes pour un taux horaire ou un pourcentage constant des actifs qu’ils gèrent pour vous, dit Ayoola. Les planificateurs à commission gagnent de l’argent lorsqu’ils vendent un produit, comme des forfaits d’assurance et des fonds communs de placement. « Cela peut s’accumuler avec le temps », dit Ayoola, « et l’idéal est de maintenir les coûts bas, car l’argent que vous payez en plus sur les commissions pourrait être utilisé pour investir ou économiser. »

Certains planificateurs financiers peuvent dire qu’ils sont «payants», ce qui, selon Miller, n’est pas la même chose que des frais seulement. Les conseillers rémunérés peuvent facturer des frais fixes, mais ils peuvent également recevoir des commissions. « ce qui signifie que la probabilité qu’ils soient également fiduciaires est très peu probable », dit-elle. « Il est difficile de faire ce qui est dans le meilleur intérêt de votre client si vous recevez une commission pour faire ce choix. »

À quel point devrais-je être impliqué avec mon planificateur financier?

Vos besoins financiers dicteront la fréquence à laquelle vous souhaiterez rencontrer votre planificateur. Si vous approchez de la retraite ou si vous avez reçu un héritage, vous préférerez peut-être rencontrer votre planificateur financier plutôt qu’une personne qui est au début de sa carrière et qui souhaite commencer à investir, dit Ayoola. Au minimum, vous devriez consulter votre planificateur financier une fois par an pour examiner vos investissements, votre budget et votre degré d’atteinte de vos objectifs.

Si vous êtes un client plus passif, vous pouvez choisir un planificateur financier uniquement pour ses conseils, et non pour sa mise en œuvre, explique Miller. « Ils disent, voici vos conseils, voici ce que vous devez faire pour les investissements, pour la retraite, ou la planification fiscale, la planification successorale. » Vous suivez ce conseil et courez avec lui.

Si vous souhaitez mettre fin à la relation, vérifiez votre accord contractuel avec votre planificateur pour vous assurer que vous suivez le bon protocole, dit Ayoola. S’il n’y a pas de processus défini, Chubinishvili dit que vous pouvez simplement trouver un autre conseiller et laisser votre nouveau conseiller gérer le transfert d’informations et de comptes. Vous pouvez également appeler votre conseiller et lui demander de se retirer en tant qu’utilisateur autorisé à transférer de l’argent de vos comptes. « Maintenant, vous n’avez qu’un compte de courtage ou de retraite », déclare Chubinishvili. « Et c’est autogéré. »

Assurez-vous simplement d’avoir un plan et des conseils pour vous séparer de votre conseiller financier, dit Miller; vous ne voulez pas faire face à des impôts ou à des pénalités parce que vous n’étiez pas au courant. Par exemple, si vous avez moins de 59 ans et demi et que vous retirez la totalité de votre argent d’un compte de retraite géré par un conseiller avec lequel vous ne souhaitez plus travailler, vous serez imposé sur cet argent et recevrez une pénalité de l’IRS.

En fin de compte, ces professionnels de la finance examinent votre vie et vos objectifs financiers dans leur ensemble et font des suggestions en fonction de l’endroit où vous vous trouvez et de l’endroit où vous voulez être. Que vous soyez un pigiste débutant comme moi, ou un professionnel établi avec de multiples investissements, il est utile d’avoir une personne chargée de l’argent dans votre coin pour répondre à tous vos appels et courriels concernant les intérêts et les acomptes.