Que fait Paris pour lutter contre l’infestation de punaises de lit ?

Cette histoire a été réalisée par nos confrères de la BBC.

Il y a de fortes chances que vous l’ayez déjà entendu et cela vous a un peu fait tortiller : Les punaises de lit se multiplient partout en France. L’année dernière, il y a eu une augmentation de 65 % des visites de contrôle antiparasitaire, selon la Chambre syndicale française de lutte contre les insectes.

Une agence française constate également qu’environ un foyer français sur dix a signalé une infestation de punaises de lit entre 2017 et 2022. Les punaises de lit sont un cauchemar à tout moment, mais le problème atteint son paroxysme alors que Paris — la ville la plus visitée au monde – est prévu pour accueillir les Jeux olympiques d’été de 2024. (Et les jeux sont attendus pour attirer quelque 15 millions de participants.)

La déferlante des punaises de lit en France s’est produite avant la Fashion Week de Paris en octobre dernier – c’est à ce moment-là que le commentateur de mode et l’influenceuse Malvika Sheth s’est fait mordre.

«Je suis sorti du lit et j’ai vu des bosses rouges sur mes pieds et sur mes jambes. Ceux-ci ne gonflaient pas », a-t-elle expliqué. “Ils restaient de la même taille, mais ils étaient encore plus irritants que je n’en ai jamais connu.”

Un matelas abandonné à Marseille met en garde les passants contre les punaises de lit. La France a connu une augmentation de 65 % des visites antiparasitaires l’année dernière. (Nicolas Tucat/AFP via Getty Images)

Les punaises de lit sont de minuscules créatures un peu plus petites qu’un grain de riz qui peuvent se déplacer sur les vêtements et les bagages. Ils aiment vivre dans des lits, où ils peuvent mordre les humains la nuit.

Malgré leur petite taille, les coûts associés aux punaises de lit peuvent être assez importants. Les ménages français dépenser en moyenne 950 $ pour exterminer les nuisibles. Et ces créatures rampantes et effrayantes peuvent également poser de sérieux problèmes aux propriétaires d’hôtels.

“Nous avons eu la détection de la punaise de lit, je veux vous dire que c’est effrayant”, a déclaré Max Malka, qui dirige un hôtel dans la banlieue sud de Paris.

il est investi dans un type de technologie de détection de bugs appelé Spotta, développé à Cambridge, en Angleterre.

Parcourez les laboratoires et vous verrez divers insectes dans de larges tubes à essai, qui ont tous des sacs rouges en dessous. “C’est donc le sang que nous leur donnons”, a déclaré Robert Fryers, PDG et co-fondateur de Spotta. “Les punaises de lit ne mangent que du sang.”

Le système de détection d’insectes de Spotta consiste en une petite boîte en plastique blanc, qui peut être placée sous les matelas. Il contient une phéromone chimique qui attire et piège les insectes. Une caméra à l’intérieur de la boîte prend une photo de tout ce qui s’y introduit, qui est ensuite envoyée au laboratoire de Cambridge. Ils confirment s’il s’agit ou non d’une punaise de lit et alertent le propriétaire de l’hôtel qui commencera le traitement.

Selon Fryers, il y a eu une augmentation substantielle des rapports confirmés de punaises de lit.

“Nous avons eu quelques années pendant la COVID où les gens ne voyageaient pas autant et, par conséquent, il n’y avait pas autant de transmission de punaises de lit”, a-t-il déclaré. “Mais la tendance à long terme a été régulièrement à la hausse au cours de la dernière décennie – et cela va continuer.”

D’autres moyens de détecter les punaises de lit comprennent les pièges et chiens renifleurs. C’est encore un coût de plus pour le secteur hôtelier toujours en train de rebondir après le COVID-19. Mais le propriétaire de l’hôtel, Max Malka, a déclaré que c’était nécessaire.

« C’est pour cette raison que nous avons investi dans cette technologie qui est avant tout un service au client ; deuxièmement, la réputation de l’hôtel ; et troisièmement, cela éliminera le risque que quelqu’un nous poursuive en justice parce qu’il ou elle a été mordu », a-t-il déclaré.

Piqûres de punaises de lit et litiges : deux souvenirs dont personne ne veut des Jeux olympiques de Paris de cette année.