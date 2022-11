Que fait-on des sites de « meurtre contre rémunération » sur le dark web, et à quel point sont-ils dangereux ? | Nouvelles du monde

À un moment donné de notre vie, la plupart d’entre nous ont fait quelque chose pour contrarier quelqu’un.

Cette personne a peut-être répondu en vous demandant poliment de ne plus recommencer, ou elle a peut-être décidé que la vie est trop courte et a simplement laissé tomber.

Si vous avez de la chance, ils n’auront pas répondu en payant un tueur à gages des milliers de livres pour vous faire tuer.

Alexis avait 19 ans lorsqu’elle a reçu un appel de la police de sa ville natale aux États-Unis en 2018.

L’officier lui a dit de venir immédiatement au poste pour une conversation qui allait changer sa vie pour toujours.

“Ils m’ont demandé si j’avais p****é quelqu’un et j’ai dit” non, je ne pense pas “… puis ils ont dit que quelqu’un avait payé quelques mille dollars pour me frapper.”

Alexis, dont nous ne signalons pas le nom de famille pour protéger son identité, s’est naturellement demandé pourquoi quelqu’un voudrait la faire tuer, et en plus de cela – qui savait-elle qui avait accès à un tueur à gages ?

Cependant, il s’avère que qui que ce soit, il n’a pas eu besoin de faire l’effort d’établir des contacts avec la mafia ou des gangs de rue violents.

Trouver un tueur à gages était apparemment beaucoup plus facile que cela.

Cette personne avait simplement allumé son ordinateur portable et accédé à un espace en ligne dangereux où les criminels peuvent rester anonymes car ils opèrent en dehors de la loi.

C’est ce qu’on appelle le « dark web ».

Le ventre caché d’Internet permet aux gens d’acheter et de vendre de la drogue et des armes, de regarder de la pornographie illégale et même d’embaucher des pirates pour cibler des individus ou des entreprises.

Il existe également une quantité inquiétante de sites apparents de “meurtre contre rémunération” offrant des services de tueur à gages en échange de crypto-monnaie telles que Bitcoin.

Image:

Un site prétend avoir “des milliers de clients satisfaits”



Un utilisateur anonyme du dark web s’était connecté à un site appelé Camorra Hitman et avait effectué une transaction Bitcoin d’une valeur de 5 770 $ (environ 4 800 £) pour faire kidnapper et assassiner Alexis.

Camorra Hitman ne fonctionne plus mais des dizaines de sites prétendant offrir les mêmes services fonctionnent toujours sur le dark web.

“Meurtre à contrat à partir de 15 000 $”

Sky News a contacté plusieurs de ces sites Web pour voir s’ils proposeraient une interview à quelqu’un pour discuter de leurs opérations.

Aucun des sites Web n’a répondu.

Image:

Le bon de commande de l’un des sites – qui demande aux clients le nom et l’adresse de la “cible”



Quelques sites présentent des images de personnes qui semblent avoir été tuées dans des attaques au couteau ou des accidents de la route. Il n’est pas clair si les photographies sont réelles ou véritablement liées aux services que les sites Web prétendent offrir.

Un site, que nous avons choisi de ne pas nommer, prétend proposer des « meurtres sous contrat » à partir de 15 000 $ (12 600 £) et des « passages à tabac » à partir de 2 000 $ (1 600 £).

Les utilisateurs du dark web fournissent des informations personnelles sur les personnes qu’ils veulent tuer

Chris Monteiro est un pirate informatique et un justicier du dark web basé au Royaume-Uni qui a accès aux transactions entre acheteurs et vendeurs sur ces sites.

Il transmet ensuite les informations aux forces de l’ordre au Royaume-Uni et à l’étranger.

En fait, c’est M. Monteiro qui a prévenu la police aux États-Unis de l’attaque contre Alexis.

“Pendant plusieurs années, j’ai rencontré des milliers de complots de meurtre légitimes”, a-t-il déclaré.

“Les gens vont sur ces sites et fournissent des détails sur la personne qu’ils veulent tuer, comme où ils travaillent, où ils vivent et combien ils sont prêts à payer.”

Image:

Chris Monteiro, sur la photo, dit qu’il a découvert des milliers de complots de meurtre légitimes sur le dark web



“J’avais un couteau sur moi”

Cependant, au fil des ans, M. Monteiro a découvert que les sites Web qu’il avait piratés n’étaient pas ce qu’ils semblaient être.

Ceux auxquels il avait accédé n’étaient pas réels – et toutes les enquêtes sur les sites Web de “meurtre contre rémunération” ont révélé qu’ils étaient faux.

Et heureusement pour Alexis, cela inclut celui utilisé par son agresseur potentiel.

Mais que le site soit réel ou non, il y avait toujours quelqu’un qui l’avait utilisé avec l’intention de mettre fin à ses jours.

“J’avais un peu peur au début… J’avais du gaz poivré sur moi. J’avais un couteau sur moi. J’avais une planche de bois dans ma voiture au cas où quelqu’un m’attaquerait. Donc la vie était très différente.”

En savoir plus sur le dark web :

Des propriétés du réseau mondial de la drogue sur le dark web ont été perquisitionnées dans le nord-est et le Surrey

La répression du dark web contre les trafiquants d’opioïdes déclenche 179 arrestations dans le monde

Image:

L’un des sites prétend offrir “des services pour embaucher des tueurs dans le monde entier”



Les forces de l’ordre “ne font pas assez”

La police a transmis l’enquête au FBI qui a classé son dossier en 2019 et lui a dit que “le bureau du procureur des États-Unis a refusé de poursuivre”.

Celui qui a essayé de faire tuer Alexis vit toujours librement aujourd’hui.

Alexis et M. Monteiro accusent les forces de l’ordre de ne pas faire grand-chose pour résoudre le problème autour de ces sites.

Lorsqu’on leur a demandé ce qu’ils faisaient pour résoudre le problème, la National Crime Agency du Royaume-Uni a déclaré au podcast Sky News Daily dans un communiqué: “La NCA et ses partenaires du monde entier travaillent en étroite collaboration pour supprimer les sites criminels, et identifient et traduisent fréquemment en justice des individus. commettre des crimes graves et organisés sur le dark web – allant du partage d’images indécentes d’enfants à la fourniture de drogues de classe A.”

Indépendamment de la légitimité des sites Web de “meurtre contre rémunération”, cela ne signifie pas que des personnes dangereuses ne leur versent pas d’argent avec l’intention de faire tuer des gens.

En ce qui concerne sa propre histoire de meurtre pour compte d’autrui, Alexis dit qu’elle continue maintenant sa vie.

“J’essaie de vraiment grandir en tant que personne … à ce stade, il vaut mieux passer à autre chose, ne pas s’y attarder et me traîner vers le bas.”

