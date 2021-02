Facebook, la plus grande plateforme de médias sociaux au monde, est également un endroit où rien n’est privé. Des photos aux noms, en passant par des informations plus personnelles telles que les numéros de téléphone, les adresses et les identifiants de messagerie dans certains cas, tout peut être vu par n’importe qui dans le monde. Maintenant, bien que l’idée derrière cela soit de connecter les gens du monde entier, cela laisse certains utilisateurs soucieux de leur vie privée paranoïaques. Pour ces utilisateurs, Facebook dispose d’une fonctionnalité qui leur permet de verrouiller leur profil Facebook. Verrouiller un profil signifie que seuls les amis sur Facebook pourront voir vos photos, histoires et nouveaux messages sur la chronologie, à l’exception de la page À propos. Tous les messages « publics » sur le profil verrouillé ne sont également vus que par ceux qui sont amis avec ledit utilisateur.

La plate-forme de médias sociaux permet aux utilisateurs de verrouiller leur profil à la fois à partir de l’application mobile et du navigateur Web. Il est important de noter que si Facebook sur le navigateur Web ne permet pas aux utilisateurs de verrouiller leur profil, il existe une solution de contournement pour cela. De même avec iOS (assez surprenant), les utilisateurs peuvent soit utiliser la solution de contournement du bureau Facebook pour verrouiller leur profil, soit emprunter un appareil Android et suivre les étapes mentionnées ci-dessous car il n’y a pas d’option pour verrouiller votre profil sur l’application Facebook iOS.

Pour verrouiller un profil sur les smartphones Android, les utilisateurs doivent ouvrir l’application Facebook> appuyez sur leur profil> appuyez sur l’icône de menu à trois points à côté de « Ajouter à l’histoire »> Verrouiller le profil> Il affichera une description du fonctionnement du verrouillage d’un profil > Verrouiller votre profil> Une fenêtre contextuelle indiquant « Vous avez verrouillé votre profil » apparaît.

Pour faire de même sur un bureau, les utilisateurs doivent ouvrir https://www.facebook.com> cliquer sur votre profil> dans l’URL, remplacer le ‘www’ par ‘m’ (l’URL doit lire m.facebook.com/ nom de profil), il ouvrira la version mobile sur votre bureau> Cliquez sur le menu à trois points juste à côté du bouton «Modifier le profil»> cliquez sur «Verrouiller le profil»> Cliquez sur «Verrouiller votre profil».

Une fois verrouillé, un profil Facebook peut également être déverrouillé en accédant au même menu «Verrouiller le profil» à la fois sur l’application Android et sur facebook.com. Au lieu de l’option « Verrouiller le profil », il affichera une option « Déverrouiller le profil ».