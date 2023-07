Que fait le Canada pour sévir contre les biens produits par le travail forcé?

L’organisme de surveillance des entreprises du Canada a annoncé mardi qu’il ouvrirait une enquête sur deux entreprises au sujet d’allégations selon lesquelles elles auraient bénéficié du travail esclave ouïghour, mettant en lumière l’approche du pays pour empêcher le recours au travail forcé.

Sheri Meyerhoffer, l’ombudsman canadienne pour l’entreprise responsable (CORE), dit qu’elle en a assez pour lancer une enquête sur les allégations selon lesquelles Nike Canada et la société canadienne d’extraction d’or Dynasty Gold bénéficieraient du travail forcé des Ouïghours en Chine.

Les défenseurs ont appelé à une meilleure application de la loi canadienne en ce qui concerne l’utilisation du travail forcé pour produire des biens. Depuis que le Canada a introduit sa première loi pour lutter contre le travail forcé en 2020, il n’a intercepté qu’une seule cargaison de marchandises liées à de telles pratiques. L’Agence des services frontaliers du Canada affirme que cette expédition, également, a été libéré après un appel de l’opérateur.

Voici un aperçu de ce que le Canada a fait pour prévenir le recours au travail forcé, les défis de l’application et la façon dont les approches internationales varient.

Qui sont les Ouïghours ?

Selon Affaires mondiales Canadaplus d’un million de Ouïghours et d’autres minorités musulmanes turques sont emprisonnés en Chine, en raison de leur religion et de leur appartenance ethnique.

Human Rights Watch affirme qu’au moins un million d’Ouïghours et d’autres musulmans du Xinjiang ont été arbitrairement détenus dans ce que la Chine appelle des camps de « rééducation » ou de « formation professionnelle », dans des prisons ou des centres de « détention provisoire ».

Des gens se tiennent dans une tour de garde sur le mur d’enceinte du centre de détention n°3 d’Urumqi à Dabancheng, dans la région autonome ouïghoure du Xinjiang, dans l’ouest de la Chine, le 23 avril 2021. Le plus grand centre de détention de Chine fait deux fois la taille de la Cité du Vatican et peut accueillir au moins 10 000 détenus. (Mark Schiefelbein/Associated Press)

La Chine nie régulièrement les accusations, y compris de la Chambre des communes du Canada, selon lesquelles son traitement des Ouïghours équivaut à un génocide.

Le gouvernement chinois a commencé sa campagne contre ce qu’il a qualifié d’extrémistes et de terrorisme en 2014 après une série d’attaques violentes qu’il a imputées aux extrémistes ou séparatistes ouïghours.

Un rapport de 2022 des Nations Unies a déclaré que la Chine pourrait avoir commis crimes contre l’humanité.

REGARDER | L’ONU affirme que le traitement réservé aux Ouïghours par la Chine pourrait être un crime contre l’humanité : L’ONU déclare que le traitement des Ouïghours par la Chine pourrait être un crime contre l’humanité Dans un nouveau rapport, les Nations Unies ont accusé la Chine d’une campagne impitoyable et répressive contre la minorité ouïghoure du pays qui pourrait constituer des crimes contre l’humanité. Le rapport met le poids de l’ONU derrière des années d’accusations de groupes de défense des droits de l’homme et Pékin est furieux.

Comment le Canada a-t-il réagi?

En 2021, les députés canadiens ont adopté une motion déclarant que le traitement par la Chine de la population ouïghoure et d’autres groupes minoritaires musulmans turcs équivalait à un génocide, selon la définition énoncée dans la Convention sur le génocide des Nations Unies de 1948.

La motion – qui a été adoptée par 266 voix contre 0 – a été appuyée par tous les partis d’opposition et une poignée de législateurs du Parti libéral au pouvoir. Le premier ministre Justin Trudeau et la majeure partie de son cabinet étaient absents lors du vote.

Le Déclaration d’intégrité de faire des affaires avec des entités du Xinjiangintroduite pour la première fois en juillet 2020, obligeait les entreprises canadiennes à déposer des déclarations selon lesquelles elles ne s’approvisionnaient pas directement ou indirectement en produits auprès d’entités chinoises impliquées dans le travail forcé ou d’autres violations des droits de l’homme liées au Xinjiang.

Mais selon le rapport sur les risques de la chaîne d’approvisionnement 2023, publié en janvier par l’agence d’aide World Vision Canada, statistiquement 7,5 % (soit un sur 13) des produits importés qui entrent au Canada pourraient être fabriqués par un esclave.

ÉCOUTEZ | Les défenseurs craignent que la loi canadienne sur le travail forcé ne soit pas appliquée : Le courant23:01Les défenseurs craignent que la loi générale sur le travail forcé au Canada ne soit pas appliquée Le traitement réservé à la minorité ethnique ouïghoure dans la province chinoise du Xinjiang a incité les États-Unis à interdire l’importation de produits fabriqués avec du coton récolté par le travail forcé. Le Canada a une interdiction générale du travail forcé, mais les défenseurs craignent qu’elle ne soit pas appliquée. Nous parlons avec Bob Kirke, directeur général de la Fédération canadienne du vêtement; William Pellerin, un avocat à Ottawa qui se concentre sur les lois canadiennes entourant les importations de travail forcé; et le ministre du Travail du Canada, Seamus O’Regan.

En mai de cette année, le gouvernement a présenté le projet de loi S-211, qui imposera des obligations de déclaration importantes aux entreprises et aux importateurs canadiens et devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2024.

Les entreprises qui atteignent certains seuils seront tenues de déposer des rapports publics détaillés sur les mesures qu’elles ont prises pour identifier, traiter et prévenir le travail forcé, le travail pénitentiaire et le travail des enfants dans leurs chaînes d’approvisionnement. Le premier de ces rapports doit être déposé au plus tard le 31 mai 2024.

Sheri Meyerhoffer, l’ombudsman canadienne pour l’entreprise responsable, prend la parole lors d’une conférence de presse à Ottawa mardi pour annoncer une enquête sur une société minière et la filiale canadienne de Nike pour l’utilisation possible de travail forcé dans leurs chaînes d’approvisionnement. (Sean Kilpatrick/La Presse Canadienne)

Comment détermine-t-on si le travail forcé est utilisé ?

Après près de deux décennies de plaidoyer par des organisations de la société civile et de discussions entre le gouvernement canadien et les parties prenantes sur les moyens de respecter l’engagement de maintenir une conduite responsable des entreprises, le ministère du Commerce a annoncé la création du bureau de l’ombudsman canadien pour l’entreprise responsable (CORE) en janvier 2018. .

Dans le premier de CORE rapport annuelpublié en 2021, Meyerhoffer, l’ombudsman, a déclaré qu’il s’agissait « du premier bureau d’ombudsman au monde ayant pour mandat ciblé de tenir les entreprises de confection, minières, pétrolières et gazières responsables de leurs actions en matière de droits de l’homme dans leurs opérations à l’étranger ».

L’annonce de mardi marque la première fois que CORE enquêtera sur des entreprises qui auraient recours au travail forcé pour produire des biens.

Séparément, la valeur des importations canadiennes de produits de tous les jours risquant d’être produits par le travail des enfants ou le travail forcé a augmenté pour atteindre 48 milliards de dollars en 2021, selon le rapport de janvier de Vision mondiale Canada.

Le rapport utilise une liste de 2022 du département américain du travail qui comprend 159 marchandises de 78 pays et régions présentant des risques documentés de travail des enfants ou de travail forcé. La liste américaine est soutenue par l’Organisation internationale du travail et l’UNICEF.

Le rapport de Vision Mondiale montre une augmentation de plus de 50 pour cent de ces marchandises à risque entrant au Canada de 2011 à 2021 – cela comprend une augmentation de 71 pour cent des produits électroniques à 22,1 milliards de dollars, une augmentation de 67 pour cent des vêtements à 10,7 milliards de dollars, et plus augmentation de plus de 869 % des importations de gants de protection en caoutchouc à plus de 800 millions de dollars.

« Notre défi de mettre de la nourriture sur la table et des vêtements sur notre dos peut ne soutenir que quelques-uns des nombreux produits que les Canadiens achètent chaque jour et qui sont touchés par un enfant travailleur quelque part », a écrit Michael Messenger, président de Vision Mondiale Canada, dans un communiqué. publié avec le rapport.

Comment le Canada traitait auparavant le travail forcé

La première tentative du Canada pour lutter contre le travail forcé a eu lieu en 2020 après la renégociation de l’accord commercial trilatéral nord-américain.

L’Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM) a été adopté pour remplacer l’Accord de libre-échange nord-américain de 1994. Ses dispositions sur le travail signifient que les trois pays nord-américains sont non seulement tenus d’assurer des pratiques de travail équitables dans leurs industries commerciales respectives, mais aussi d’introduire activement des mesures interdisant l’importation de biens produits par le travail forcé.

Alors que les États-Unis avaient déjà des règlements interdisant l’importation de biens fabriqués par le travail forcé dans la Loi sur les tarifs douaniers lorsque l’ACEUM était en cours de négociation, le Canada et le Mexique n’en avaient pas.

Mais en février 2020, le Canada a introduit le Loi sur l’esclavage modernequi visait à obliger les entreprises à rendre compte de leurs efforts pour empêcher le recours au travail forcé ou au travail des enfants.

Bien qu’ils partagent le même objectif humanitaire d’éradication du travail forcé, les autres projets de loi déposés au Canada, dont le projet de loi S-211, imposent des obligations de déclaration aux entreprises privées et exigent la transparence dans la chaîne d’approvisionnement, mais n’ont aucun effet direct sur la circulation des marchandises dans et hors du pays.

ÉCOUTEZ | Doest-ce qu’une loi américaine sur le travail aide le cas ouïghour ? Rien n’est étranger27:27Une nouvelle loi peut-elle arrêter le travail forcé en Chine ? Le 21 juin, une nouvelle loi sur le travail entre en vigueur aux États-Unis, obligeant toutes les entreprises importatrices à prouver que rien dans leur chaîne d’approvisionnement n’est fabriqué avec du travail forcé dans la province chinoise du Xinjiang. C’est là que les organisations de défense des droits de l’homme affirment que plus d’un million d’Ouïghours ont été détenus, avec des estimations de centaines de milliers de personnes contraintes de produire du coton, des vêtements et de l’électronique pour certaines des plus grandes marques mondiales. Nous parlons avec deux défenseurs ouïghours qui nous racontent des histoires sur leur chagrin familial, la lutte pour la vérité et si cette nouvelle loi peut mettre fin à ces crimes contre l’humanité. Avec : Rayhan Asat, avocat spécialisé dans les droits de l’homme et les pratiques commerciales. Jewher Ilham, militant ouïghour des droits de l’homme, Projet de lutte contre le travail forcé.

Qu’en est-il des États-Unis ?

Aux États-Unis, tout ce qui vient du Xinjiang est considéré comme fabriqué à l’aide de travail forcé. La loi ouïghoure sur la prévention du travail forcé (UFLPA), promulguée le 23 décembre 2021, est un amendement à la loi tarifaire de 1930.

La portée de la loi ne se limite pas aux produits en provenance du Xinjiang, mais donne également des pouvoirs autorisés par l’État au groupe de travail sur l’application du travail forcé pour dresser une liste d’entités qui collaborent avec le gouvernement chinois dans la répression des Ouïghours.

Toute marchandise des entreprises figurant sur la liste, même si elle n’a pas été fabriquée au Xinjiang, est également considérée comme ayant été fabriquée avec du travail forcé jusqu’à preuve du contraire.

Depuis que l’UFLPA est devenue loi en 2020, le département américain des douanes et de la protection des frontières a déclaré avoir ciblé 3 237 expéditions en vertu de la loi, refusant l’entrée à 424 d’entre elles.