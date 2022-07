Que fait la technologie pour aider à la prévention du suicide

“La technologie, même si elle n’est pas sans défis, offre des opportunités incroyables”, déclare Rebecca Bernert, PhD, directrice et fondatrice du Suicide Prevention Research Laboratory de la Stanford University School of Medicine à Palo Alto, en Californie.

Les systèmes de santé, les entreprises technologiques et les instituts de recherche explorent comment ils peuvent contribuer à la prévention du suicide. Ils cherchent à exploiter la technologie en général – et l’intelligence artificielle (IA) en particulier – pour détecter les signes subtils de risque de suicide et alerter un humain pour qu’il intervienne.

Même s’il n’est pas possible de prévenir tous les suicides, il y a beaucoup de choses qui peuvent aider à réduire le risque. Et une partie de cela est aussi proche que votre smartphone.

“Il peut prendre la voix et toutes ces autres sources de données et les combiner pour faire une prédiction robuste quant à savoir si votre humeur est déprimée et si vous avez eu des idées suicidaires”, explique Boudreaux, qui n’a aucun intérêt financier dans l’entreprise qui fait cela. application. “C’est comme une biopsie par téléphone.” Les données du smartphone, avec la permission de l’utilisateur, pourraient être utilisées pour envoyer des alertes aux utilisateurs de téléphone eux-mêmes. Cela pourrait les inciter à demander de l’aide ou à revoir leur plan de sécurité. Ou peut-être que cela pourrait alerter le fournisseur de soins de santé de la personne. Les applications ne nécessitent actuellement pas l’approbation du gouvernement pour étayer leurs revendications, donc si vous utilisez une application liée à la prévention du suicide, parlez-en à votre thérapeute, psychiatre ou médecin.

Partage d’expertise Google s’efforce de fournir aux personnes à risque de suicide des ressources telles que la National Suicide Prevention Lifeline. Il a également partagé son expertise en intelligence artificielle avec The Trevor Project, une ligne d’assistance téléphonique LGBTQ contre le suicide, pour aider l’organisation à identifier les appelants les plus à risque et à les aider plus rapidement.

Lorsqu’une personne en crise contacte The Trevor Project par SMS, chat ou téléphone, elle répond à trois questions d’admission avant d’être mise en relation avec le support de crise. Google.org Fellows, un programme caritatif géré par Google, a aidé The Trevor Project à utiliser des ordinateurs pour identifier les mots dans les réponses aux questions d’admission qui étaient liés au risque le plus élevé et le plus imminent. Lorsque les personnes en crise utilisent certains de ces mots-clés pour répondre aux questions d’admission du projet Trevor, leur appel passe en tête de la file d’attente pour obtenir de l’aide.