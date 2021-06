La SAISON 17 de The Bachelorette a commencé à plein régime alors que les concurrents se battent pour le cœur de Katie Thurston.

Candidat Greg Grippo, 27 ans, apparaît dans la saison de Katie – et a reçu sa première impression rose.

Que fait la star de Bachelorette Greg Grippo pour gagner sa vie?

Selon sa biographie d’ABC, Greg est un représentant du marketing et des ventes.

Il travaille comme gestionnaire de compte chez Mondo, selon ses LinkedIn.

Il est originaire d’Edison, dans le New Jersey, et il est diplômé du Saint Michael’s College en 2018 avec un diplôme en administration et gestion des affaires.

En juillet 2020, Reality Steve a révélé que Greg était l’un des 15 gars qui ont été retirés de la formation finale de Clare Crawley et qui avaient été initialement choisis pour sa saison.

Pourquoi les fans pensent-ils que Greg Grippo de The Bachelorette est un acteur ?

La nation Bachelorette a porté des accusations contre le candidat Greg, que il est dans la série pour la gloire, pas pour l’amour.

Katie lui a donné le premier impression rose à Greg cette saison, après lui avoir offert un collier de macaronis fabriqué par sa nièce.

Greg est censé être un directeur marketing actuel de New York, mais Reddit l’utilisateur @DeuxMoi pense le contraire, après avoir posté une longue liste d’accusations contre lui. Les accusations ont suscité des spéculations selon lesquelles il serait dans la série pour faire avancer sa carrière, pas pour gagner le cœur de Katie.

« Il n’est pas dans l’émission par amour, encore moins Katie, et son apparition dans cette émission est uniquement pour promouvoir et lancer sa carrière d’acteur », a écrit l’utilisateur de Reddit.

L’utilisateur a ensuite accusé Greg d’être un « menteur manipulateur ».

Dans un autre article de l’utilisateur de Reddit, ils parlent de connaître l’un des candidats, et bien qu’ils n’indiquent jamais de nom spécifique, la nation Bachelorette est convaincue qu’il s’agit de Greg.

« Mon meilleur ami est sorti très sérieusement avec un concurrent préféré des fans sur The Bachelorette pendant un an et demi et il était affreux avec elle », a déclaré l’utilisateur.

«Ce numéro de garçon timide et doux est exactement cela: un numéro. C’est vraiment un acteur. Je l’ai personnellement vu faire une crise et l’appeler un nom terrible pour porter une mini-robe, alors je ne peux qu’imaginer ce qui s’est passé à huis clos.

L’utilisateur a poursuivi: « Il a rompu avec elle, elle était extrêmement contrariée et l’a ensuite ramenée une heure à son appartement seule à 1 heure du matin. . Bien sûr, ses médias sociaux sont parfaitement organisés maintenant. Il a une image à protéger.

Les médias sociaux de Greg révèlent également qu’il a fréquenté la William Esper Acting School, ce qui a soutenu les accusations.

Qui sont les quatre derniers de Katie Thurston sur The Bachelorette?

Les quatre derniers hommes de Thurston ont été révélés par Reality Steve sur son Podcast.

Reality Steve a parlé des trois hommes qu’il croyait initialement faire partie de son top quatre, en disant: « Blake Moynes fait les 4 derniers avec Greg Grippo (le destinataire de la rose de la première impression), et John Hersey. Ces 3 je les connais.

Il a ajouté : « Je ne sais pas encore qui est le 4e dans les 4 derniers.

« J’ai entendu des noms, mais rien dont je sois sûr. Ces trois je suis.

Cependant, Reality Steve a récemment mis à jour ses quatre dernières prédictions, supprimant un nom dans le processus et révélant la quatrième chérie de Thurston.

Moynes et Grippo auraient assuré leur place dans les quatre derniers, mais les deux derniers seraient Justin Glaze et Andrew Spencer, selon Reality Steve.

Reality Steve a également rapporté que Thurston quitte le spectacle engagé, bien qu’il ne soit pas clair pour qui.