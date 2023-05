Voir la galerie





Crédit d’image : HBO

Il est difficile de croire que nous n’aurons jamais un autre nouvel épisode de Succession. La série HBO acclamée par la critique s’est terminée avec une finale de série épique et dévastatrice le 28 mai. L’incroyable distribution d’ensemble a marqué un plaisir à la maison dans le dernier épisode de la série.

Maintenant que Succession est terminée, les fans se demandent : que va faire le casting ensuite ? Des films aux émissions de télévision en passant par Broadway, le Succession le casting ne va nulle part. En fait, ils ne font que commencer.

Jérémy Fort

Jérémy Fort prend une petite pause du grand écran. L’acteur, qui jouait notre cher n°1 Kendall Roy, revient sur scène. Devant Succession dernier épisode, il a été annoncé que le gagnant d’un Emmy jouera dans la reprise de Broadway en 2024 de Henrik Ibsen Un ennemi du peuple. Il jouera le personnage principal, le Dr Thomas Stockmann.

Il est déjà apparu dans la reprise de 2008 de Un homme pour toutes les saisons. Son retour à Broadway sera tout un événement à New York.

Kieran Culkin

Chez Kieran Culkin La performance du sarcastique mais adorable Roman Roy dans la dernière saison était tout simplement brillante. Heureusement, nous n’avons pas à attendre trop longtemps pour voir le prochain projet de Kieran. L’acteur travaille actuellement sur la série animée Scott Pilgrim pour Netflix. Il reprendra le rôle de Wallace Wells dans la série. Kieran devrait également jouer dans le Jesse Eisenberg-fonction dirigée Une vraie douleur.

Sarah Snook

Sarah Snook était une force avec laquelle il fallait compter en tant que Shiv Roy dans Succession saison 4, et nous attendons tous de voir ce que cette actrice talentueuse fera ensuite. Elle a récemment accueilli son premier enfant et elle jouera dans le prochain film La bulle du bonnet à propos de ces emblématiques Beanie Babies. Sarah joue aux côtés Zach Galifianakis et Elizabeth Banks dans le film Apple TV+ qui sortira le 28 juillet.

Brian Cox

de Brian Cox Logan Roy a peut-être été tué au début de la saison 4, mais sa présence s’est fait sentir tout au long de la dernière saison. Malgré ses 76 ans, Brian est plus occupé que jamais. Il a réalisé un certain nombre de projets, dont des films comme L’état électrique, Skellyet La parentalité. L’état électriquemettant également en vedette Chris Pratt et Millie Bobby Browndevrait être publié par Netflix le 26 avril 2024.

Brian est en production sur Riff Raff avec Jennifer Coolidge et Petite aile avec de Yellowstone Kelly Reilly. Il fournit également la voix de Helm Hammerhand dans le prochain film d’animation Le Seigneur des Anneaux : La Guerre des Rohirrim qui aura lieu le 12 avril 2024.

Matthieu Macfadyen

Tom Wambsgans a remporté le match de Succession à la fin, et Matthieu Macfadyen va continuer sa série de bons coups. Il est prêt à jouer aux côtés Ryan Reynolds dans Dead Pool 3, et son rôle est actuellement inconnu. Le Orgueil et préjugés alun a déjà bouclé le prochain Nicole Kidman polar Hollande, Michigan.

Alan Ruck

Alan Ruck était un tel délice que le fils aîné de Logan Roy, Connor Roy, pendant Succession Course 4 saisons. Le Ferris Büller alun a un certain nombre de films en préparation, y compris L’enterrement avec Jamie Foxx et Croûte. Il est actuellement en production sur Wind River: Montéela suite du film de 2017.

Il y a un Le jour de congé de Ferris Bueller suite se passe, mais il ne semble pas qu’Alan sera impliqué. La suite, Sam et Victor’s Day Offsuivront les voituriers qui ont emmené la Ferrari du père de Cameron pour une balade ce jour-là.

Nicolas Braun

Nicolas Braun, alias Greg Hirsch, n’a aucun projet en cours. Cependant, en 2022, Variété a rapporté que Nicholas travaillait sur le développement d’une série musicale à HBO avec Chris Buongiorno. À l’époque, la série d’une demi-heure s’intitulait Un pour la routemais il n’y a pas eu de mises à jour depuis lors.

J.Smith Cameron

Il n’y aura jamais un autre Gerri Kellman. J.Smith Cameron dépeint de manière experte l’avocat général whipsmart de Logan Roy qui a aidé à forger un lien préféré des fans entre Gerri et Roman Roy de Kieran. J. Smith sera ensuite vu dans l’adaptation cinématographique de Max de de John Green roman à succès Tortues tout le long. Elle fournit également la voix de Barb dans la série animée Au courant.

Alexandre Skarsgard

Alexandre Skarsgardc’est règne à HBO continue. Le Vrai sang et De gros petits mensonges alun a beaucoup secoué les choses alors que Lukas Matsson dans Succession dernière saison. L’acteur sera ensuite vu dans le prochain film Eric Laruequi sortira le 10 juin 2023. Il joue également dans un prochain biopic d’Elizabeth « Lee » Miller avec Kate Winsletainsi que Le pack et Le tigre.

