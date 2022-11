Que fait Eduardo Camavinga comme arrière gauche pour la France ?

Loin de nous l’idée de dire quoi faire à un entraîneur vainqueur de la Coupe du monde… mais Eduardo Camavinga joue l’arrière gauche de la France contre la Tunisie.

Étrange, hein ? Cela a du sens dans un sens, cependant. La star du milieu de terrain central du Real Madrid est l’un des plaqueurs les plus dynamiques de l’équipe, possède un rythme considérable et il est naturellement gaucher. Lucas Hernandez étant exclu du tournoi lors du match d’ouverture des Bleus contre l’Australie, son frère Theo est le seul arrière gauche naturel de l’équipe. Il est logique de l’envelopper dans du coton, étant donné que les Français sont déjà qualifiés pour le tour suivant.

Pourtant, le collègue du club de Camavinga, Ferland Mendy, regarde presque certainement, se demandant comment cela se passe… d’autant plus que Didier Deschamps n’a emmené que 25 hommes au tournoi, alors qu’une autre star du Real Madrid, Karim Benzema, a été exclu de la compétition à la veille. du tournoi.

La star de l’AC Milan Theo Hernandez profite d’une journée de repos bien méritée contre la Tunisie (Crédit image : Marco Luzzani/Getty Images)

Camavinga apprend sur le tas, d’accord. Alors qu’une grande partie de la couverture à la mi-temps de la BBC consistait en une analyse des performances du joueur de 20 ans jusqu’à présent et de certains des problèmes de démarrage de position qu’il a eus, il est juste de dire que les statistiques confirment Camavinga.

L’arrière gauche de fortune a touché 62 fois en première mi-temps et a remporté neuf duels, trois fautes et sept possessions. Chacun de ceux-ci était le plus de quiconque sur le terrain – avec SofaScore (s’ouvre dans un nouvel onglet) le classant comme le meilleur joueur de la première mi-temps.

Ce fut une performance impressionnante, d’autant plus que les défenseurs naturels de Benjamin Pavard et William Saliba ont été exclus de la formation de départ de Camavinga. Peut-être qu’il aura une chance au milieu de terrain plus tard dans le tournoi.