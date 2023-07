Que fait Chris Harrison maintenant ? Son avenir après la sortie du « baccalauréat » – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Rick Rowell/©ABC/Everett Collection

Chris Harrisson hébergé Le célibataire franchise de 2002 à 2021.

hébergé Le célibataire franchise de 2002 à 2021. Chris a quitté la franchise après une controverse raciste impliquant un ancien concurrent Rachel Lindsey .

. Chris a maintenant son propre podcast.

Chris Harrisson51 ans, hébergé Le célibataire et ses nombreuses émissions dérivées pendant près de deux décennies avant de quitter brusquement la franchise. Chris a cessé d’héberger Le célibataire, La bacheloretteet Baccalauréat au paradis en juin 2021 après une controverse raciste impliquant un ancien candidat Rachel Lindsey. Chris a été remplacé en tant qu’hôte de Le célibataire spectacles, et il est passé à une nouvelle opportunité dans sa carrière.

Alors, qu’est-ce que Chris Harrison fait maintenant? Sa carrière a pris un tournant majeur après la fin de son travail de 19 ans. Voici ce que vous devez savoir sur l’avenir de Chris après sa sortie de Célibataire Nation.

Que fait Chris Harrison maintenant ?

Chris est resté très sous le radar après son départ Célibataire Nation en juin 2021. Un an et demi plus tard, Chris a annoncé son nouveau podcast, Le podcast le plus dramatique de tous les temps avec Chris Harrison, où il a parlé de sa sortie de la franchise pour la première fois publiquement. « J’avais le cœur brisé. J’étais vidé. J’étais embarrassé. J’étais en colère contre moi-même », a déclaré Chris dans le premier épisode de son podcast, sorti en janvier 2023. « J’étais déçu de moi-même. La dernière chose au monde que j’ai jamais voulu faire était d’être un agent de quelque chose de négatif – que ce soit en rapport avec la race ou quoi que ce soit.

L’ancien animateur de télévision a également déclaré qu’il était « mal au ventre » et qu’il avait perdu 20 livres au cours de la controverse. « Je n’ai pas dormi. Je n’ai pas mangé. J’étais mort de peur. C’était juste un coup de poing après l’autre, et mentalement et physiquement, je me suis beaucoup détérioré », a-t-il révélé.

Chris a accueilli une multitude de stars de la télé-réalité sur son podcast, notamment Célibataire de la nation Claire Crawley, Ben Higginet Sean Low et Catherine Giudici Lowe. Il a aussi eu De vraies femmes au foyer des étoiles comme Cynthia Bailey, Kelly Doddet Vicki Gunvalson sur son spectacle.

Il y a également eu des développements majeurs dans la vie personnelle de Chris depuis son départ Le célibataire. Il s’est fiancé à sa petite amie Lauren Zima en octobre 2021. Chris a rencontré Lauren alors qu’elle couvrait Célibataire Spectacles nationaux pour Divertissement ce soir. Ils ont commencé à se fréquenter en 2018 et se sont fiancés trois ans plus tard. Chris était auparavant marié à sa petite amie du lycée, Gwen Harrissonet ils ont eu deux enfants ensemble.

Pourquoi Chris Harrison est-il parti Le célibataire?

Chris est parti Célibataire Nation en juin 2021 après sa polémique sur le racisme. Tout a commencé lors de la diffusion de Le célibataire25e saison (avec Matt James) lorsqu’il n’a pas condamné publiquement le candidat Rachel Kirkconnellactions racistes passées. Rachael a été appelée pour des photos qui la montraient assister à une fête sur le thème d’avant-guerre alors qu’elle était à l’université en 2018. Lorsque Chris a été interrogé sur la controverse dans une interview de février 2021 avec l’ancienne Bachelorette Rachel Lindsay, il a défendu Rachael. Chris a été accueilli avec un contrecoup immédiat alors il s’est excusé, mais le mal avait été fait.

Fin février 2021, Chris a confirmé qu’il « se retirerait » de la franchise. Il a été remplacé par Emmanuel Acho en tant qu’hôte de Après la rose finale sur la saison 25 de Le célibatairediffusé en mars 2021. Chris n’est pas non plus revenu pour la saison 17 de La bachelorettedont la première a eu lieu en juin 2021. Là, il a été remplacé par Kaitlyn Bristowe et Tayshia Adams. En mars 2021, Chris s’est excusé pour ses actions dans une interview avec Bonjour Amériquec’est Michel Strahan. « Je suis un homme imparfait, j’ai fait une erreur et je le reconnais », a déclaré Chris. Je crois que cette erreur ne reflète pas qui je suis ou ce que je représente. Je suis déterminé à progresser, pas seulement pour moi, mais aussi pour la franchise. »

La sortie permanente de Chris de la franchise a été annoncée le 8 juin 2021. «J’ai eu une course vraiment incroyable en tant qu’hôte de Le célibataire franchise et maintenant je suis ravi de commencer un nouveau chapitre. Je suis tellement reconnaissant à Bachelor Nation pour tous les souvenirs que nous avons créés ensemble. Alors que mon voyage de deux décennies se termine, les amitiés que j’ai nouées dureront toute une vie », a-t-il déclaré dans un communiqué sur Instagram.

Chris Harrison reviendra-t-il jamais à Bachelor Nation?

Jesse Palmer est actuellement l’hôte de tous Le célibataire montre. Jesse est un commentateur sportif et était l’homme principal de la saison 5 de Le célibataire. En février 2023, des rapports ont fait surface selon lesquels ABC envisageait de faire revenir Chris en tant qu’hôte de la franchise au milieu des cotes de chute des émissions. Chris a abordé la rumeur dans l’épisode du 20 février de son podcast et a déclaré qu’il « ne dirait jamais jamais » de reprendre son travail.

En mars 2023, Rachel Lindsay a affirmé que l’équipe de Chris avait lancé la rumeur selon laquelle il reviendrait dans la franchise. « Je veux dire, il a un podcast à promouvoir, c’est quelque chose dont il faut parler, tu vois ce que je veux dire ? dit-elle sur Regardez ce qui se passe en direct. « Il n’y a aucun moyen », a-t-elle ajouté à propos de Chris qui aurait été envisagé de revenir. «Ils ont traversé tellement de choses avec ce qui se passait avec tout et les retombées. Il n’y a aucun moyen qu’ils aient ces conversations.

