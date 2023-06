Que fait Centraide? – Section locale de Shaw

Souvent, on nous demande : « Que fait Centraide ? » Depuis 1946, United Way of Grundy County fait chaque année une différence dans la vie de milliers de résidents du comté de Grundy en créant des occasions de donner, de défendre et de faire du bénévolat.

Donner à Centraide aide d’autres personnes dans le besoin dans nos collectivités. Les fonds recueillis chaque année grâce à la générosité des entreprises et des partenaires commerciaux, des dons des employés et des donateurs individuels sont investis dans des programmes locaux pour répondre aux besoins les plus critiques de notre communauté en matière de santé, d’éducation et de stabilité financière pour chaque personne dans nos communautés. Nous investissons dans cinq domaines prioritaires, qui sont les pierres angulaires d’une vie agréable. Il s’agit notamment de répondre aux besoins humains urgents et fondamentaux, de promouvoir la santé et le bien-être, d’améliorer la stabilité financière, d’accroître l’indépendance et l’autosuffisance et d’aider les jeunes à réussir. Le soutien de United Way of Grundy County à ces programmes crée un changement positif et durable. Chaque dollar fait une différence et aide plus d’un organisme à but non lucratif, plus d’un programme et plus d’une personne dans le comté de Grundy.

Le plaidoyer est un élément clé pour bâtir des communautés plus fortes. Une partie du soutien à notre communauté consiste à défendre les personnes, les causes et les préoccupations qui comptent. United Way of Grundy County soutient les programmes et les organisations locales qui ont un impact positif sur les résidents de notre communauté. S’engager dans la politique publique est un moyen puissant de soutenir la mission de United Way of Grundy County et de lutter contre les effets de la pauvreté et des inégalités dans nos communautés. Le plaidoyer va au-delà du bénévolat et des dons pour soutenir un changement à long terme. Il s’associe aux gouvernements locaux, étatiques et fédéraux pour répondre aux besoins de la communauté, éduque et mobilise les membres de notre communauté pour aider à défendre les intérêts des personnes dans le besoin et engage les partenaires communautaires dans les opportunités politiques et de financement. Le plaidoyer est essentiel pour générer notre impact dans la communauté.

Le bénévolat crée des avantages infinis. Les bénévoles sont inestimables pour les organismes sans but lucratif, les résidents desservis et l’ensemble de la communauté. Les organismes à but non lucratif disposent de ressources financières limitées. Ils comptent sur des bénévoles pour les aider à divers titres afin que leurs ressources puissent être utilisées pour les programmes et les services qu’ils offrent. Le bénévolat ne consiste pas seulement à aider les autres; c’est très enrichissant. Les bénévoles constatent souvent qu’ils obtiennent plus en retour. Les opportunités de bénévolat sont continues ou peuvent être un événement ponctuel. Vous pouvez faire du bénévolat seul ou en groupe. Il existe de nombreuses façons de faire du bénévolat et d’apporter un changement positif dans notre communauté. Contactez une agence locale à but non lucratif, siègez au conseil d’administration d’une organisation locale, rejoignez un groupe civique ou de service communautaire, participez à une journée de soins communautaires ou aidez à organiser un événement de collecte de fonds.

United Way of Grundy County relie les gens aux ressources dont ils ont besoin; servir d’intermédiaire entre un résident à la recherche d’aide et les programmes et services disponibles pour répondre à ces besoins. Afin d’aider les gens à trouver des ressources, United Way of Grundy County propose un programme 2-1-1 pour le comté de Grundy. Le 2-1-1 est un numéro de téléphone gratuit, facile à retenir, disponible 24 heures sur 24, tous les jours, et qui fournit des services d’information et d’aiguillage reliant les résidents à une grande variété de services sociaux tels que : alimentation, logement, loyer et assistance aux services publics, emploi, garde d’enfants, soins de santé, conseils, services de santé mentale, toxicomanie, ressources en matière de violence domestique, assistance juridique, transport et services pour les populations spécialisées telles que les personnes âgées et les personnes handicapées. En outre, la réponse à la crise comprend l’évaluation et l’intervention en cas de suicide, ainsi que l’assistance aux personnes dans le besoin en raison d’une catastrophe. Besoin d’aide? Composez le 2-1-1, envoyez votre code postal par SMS au TXT211 ou effectuez une recherche en ligne sur www.findhelp211.org.

Pour plus d’informations sur la façon dont vous pouvez vous impliquer en donnant, en défendant ou en faisant du bénévolat; contactez United Way of Grundy County appelez le (815) 942-4430, visitez notre site Web à www.UWGrundy.orget aimez-nous sur Facebook.