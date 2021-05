ANCIEN Jeopardy! le concurrent Buzzy Cohen reviendra à l’émission en tant qu’hôte du Tournoi des Champions.

Le gagnant du jeu télévisé était un favori des fans alors qu’il y participait il y a près de quatre ans.

Que fait Buzzy Cohen dans la vie?

Buzzy Cohen, de son vrai nom Austin Cohen, est le PDG de The Teenage Diplomat, une entreprise qui fournit des jingles pour les publicités.

Après avoir obtenu son diplôme de l’Université de Columbia, il a déménagé dans le Westside de Los Angeles.

Cohen a précédemment travaillé en tant que directeur général des productions Squeak E Clean et était un superviseur principal de la musique au laboratoire TBWA / Arts médiatiques, selon son Linkedin.

Quand Buzzy Cohen était-il sur Jeopardy !?

Cohen est apparu dans neuf matchs entre avril et mai 2016.

À la fin de sa course, il a remporté 164 603 $.

Il est revenu à Péril! pour le Tournoi des Champions 2017, où il a remporté le grand prix de 250000 $.

Cohen était connu sous le nom de « Monsieur Personnalité » par le feu Alex Trebek.

Quand il accueillera le Tournoi des Champions, cela marquera sa retraite en tant que Jeopardy! concurrent.

« Buzzy a été l’endroit où se trouve chacun de ces champions, alors nous pensons que ce sera réconfortant pour les candidats de voir un visage familier derrière le lutrin, » Péril! A déclaré le producteur exécutif Mike Richards.

«Nous manquerons de le voir concourir, mais nous avons hâte de voir comment il utilise son esprit vif et sa personnalité comme invité. »

Buzzy Cohen est-il marié?

Cohen est marié à Elisha Cohen depuis 2011.

Son père rabbin a célébré leur mariage à l’époque.

Ils ont une fille de 3 ans qui assistait régulièrement aux enregistrements de l’émission.

Cohen’s se souvient que sa fille avait rencontré Trebek lors d’un enregistrement et remis à Bonjour Amérique à propos de la rencontre, en disant: «À ce moment-là, elle ne regardait pas vraiment la télévision, mais bien sûr, nous avons regardé [‘Jeopardy!’] tous les soirs, alors Alex Trebek était la plus grande star du monde et il était à sa télé tous les soirs.

« Elle a couru vers lui et lui a donné le plus gros câlin, et il était tellement excité et l’a juste prise dans ses bras. »

Ajoutant: « Le simple fait de savoir qu’elle doit avoir ce lien avec lui et c’est quelque chose que nous pouvons tous partager – j’espère que sa mémoire continuera d’être une bénédiction pour nous tous. »

Qu’a dit Buzzy Cohen à propos de l’hébergement d’invités?

Cohen livré à Boston CBS Local à propos de l’opportunité d’accueillir le Tournoi des Champions pendant deux semaines, en disant: «Je n’ai pas de mots pour cela.

«Je suis monté sur cette scène il y a quatre ans et j’ai dit à Alex avec tout l’amour et l’admiration que j’adorerais animer cette émission que j’aime tant et je ne peux pas croire que j’ai eu cette photo.

Le tournoi comprend 15 meilleurs champions et un grand prix de 250 000 $.

Il a ajouté: «J’espère vraiment pouvoir donner à ces concurrents, ces grands champions, le tournoi qu’ils méritent.»

En tant qu’hôte, Cohen a déclaré qu’il «devait penser au jeu d’une manière totalement différente».

«Lorsque vous êtes l’hôte, vous devez frapper chaque mot, chaque mot de cet indice compte», a-t-il déclaré.

«J’ai vraiment dû changer ma façon de comprendre les indices.»