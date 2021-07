Que fait Abigail Heringer de Bachelor in Paradise dans la vie ?

ABIGAIL Heringer est apparu dans la saison de Matt James de The Bachelor.

Malheureusement, elle est rentrée chez elle les mains vides après avoir reçu celui de Matt la première impression a augmenté.

2 Malheureusement, elle est rentrée chez elle les mains vides après avoir reçu la première impression de Matt. Crédit : Instagram

2 Abigail Heringer est apparue dans la saison de Matt James de The Bachelor Crédit : Getty Images – Getty

Qui est Abigail Heringer, candidate au Bachelor in Paradise ?

Abigail Heringer, 25 ans, était l’une des 43 femmes en compétition pour l’amour de Matt sur le Bachelor.

Elle est originaire de Beaverton, Oregon et est l’un des quatre frères et sœurs.

Elle est diplômée du Linfield College en 2017 avec un BS en finance.

Abigail a subi une implantation cochléaire à l’Oregon Health & Science University alors qu’elle n’avait que deux ans.

Elle est une golfeuse junior accomplie, selon son journal local.

Qu’est-ce qu’elle fait pour gagner sa vie?

Abigail est responsable financière des clients à l’agence Opus, bien qu’on ne sache pas quand elle a commencé à y travailler.

Abigail a été choisie parmi plus de 6 500 candidats, ce qui serait un record pour le Bachelor.

Selon sa biographie de Bachelor, Abigail dit « qu’elle recherche un homme qui la soulèvera et lui fera sentir qu’il ne s’agit que d’eux deux dans le monde entier ».

Elle a poursuivi: « La beauté est certainement un plus, mais apprendre à connaître quelqu’un à un niveau plus profond est bien plus important dans une relation réussie. »

Elle a ajouté qu' »elle ne croit pas au coup de foudre ».

Qui d’autre apparaîtra sur Bachelor in Paradise?

Abigail sera l’un des espoirs à la recherche de l’amour à nouveau lors de la saison 2021 de Bachelor in Paradise.

L’émission de téléréalité commencera à être diffusée sur ABC le 16 août 2021.

