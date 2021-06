‘Que faisons-nous de mal?’ Le champion de l’UFC Francis Ngannou en salaire alors qu’il prétend que Logan Paul a gagné 20 millions de dollars avec le combat de Floyd Mayweather

Alors que Ngannou aurait gagné 730 000 $ pour sa superbe victoire au deuxième tour contre Stipe Miocic qui a décroché son titre en mars, le célèbre boxeur Paul a affirmé qu’il gagnerait jusqu’à 20 millions de dollars pour monter sur le ring avec l’icône de la boxe Mayweather.

Le montant exact que Mayweather et Paul auront gagné pour leur ferraille dépend des revenus de la télévision à la carte, l’icône de l’anneau financièrement obsessionnelle étant certaine d’être revenue à l’action uniquement pour un salaire d’une valeur bien supérieure à ce que la plupart des combattants de MMA gagneront au cours de leur vie. .

« C’est fou de penser que Logan Paul vient de gagner 20 millions de dollars sur une exposition de boxe », a déclaré Ngannou, soulignant le record de la personnalité d’Internet très suivi d’une défaite de son seul combat avant d’affronter un adversaire avec un record de 50 victoires en 50 combats. « Que faisons-nous de mal? »

C’est fou de penser que Logan Paul (0-1) vient de gagner 20 millions de dollars sur une exposition de boxe. QUE FAISONS-NOUS DE MAL? 🤔 — Francis Ngannou (@francis_ngannou) 7 juin 2021

La rémunération des combattants de l’UFC est devenue un sujet de plus en plus important ces derniers mois, l’ancien prétendant au titre Tony Ferguson appelant le président de la promotion Dana White à augmenter les primes, ainsi que le deuxième poids moyen Paulo Costa affirmant qu’il s’était retiré d’un combat à cause de la problème dans les heures qui ont précédé la rencontre de Mayweather avec Paul.

Malgré les sommes énormes qu’ils ont engrangées, ni Mayweather ni Paul ne semblaient impitoyablement déterminés à tirer le genre de conclusion concussive que Ngannou a livrée à Miocic dans son ascension durement gagnée pour gagner son titre.

donc Logan a fait 20 millions et Floyd a fait 100 millions pour cela. peu importe ce que c’était. pas étonnant que mes collègues hommes de l’entreprise se plaignent de leur salaire et tiennent bon. dommage. et pourtant ils font tellement. pas juste – Jesse Ronson (@Ronsoff) 7 juin 2021

« Logan a gagné 20 millions et Floyd 100 millions pour ça », a déclaré le combattant de l’UFC Jesse Ronson, offrant un élément de conjecture qui est largement considéré comme étant globalement exact en termes de belles richesses que les deux hommes auront gagnées lors de leur rencontre improbable à Miami.

« Quoi qu’il en soit, pas étonnant que mes compagnons de compagnie soient se plaindre du salaire et tenir bon. Tellement mauvais, et pourtant ils font tellement. Pas juste. »

@LoganPaul fait 20 millions de dollars ce soir. #MayweatherPaul@danawhite réalisant qu’il va devoir commencer à payer des combattants : pic.twitter.com/ogOsjfzGri – Adam Mazander (@adadammazander) 7 juin 2021

Un fan a souligné un rapport suggérant que le détenteur de longue date du titre UFC, Jon Jones, avait gagné moins de 10 millions de dollars pendant près de 12 ans à se battre avec l’organisation.

« Logan Paul gagne plus que le multiple champion des poids mi-lourds de l’UFC Jon Jones en un seul combat », ils ont dit. « Quelque chose doit changer. »