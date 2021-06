Un sans-abri accusé de crimes haineux pour avoir frappé une femme asiatique marchant dans une rue de New York aurait été arrêté huit fois au cours de la dernière année pour des attaques aléatoires et des incendies similaires.

« Agresser des gens au hasard, allumer des incendies. Le gars qui a été arrêté vendredi a allumé des incendies », Le commissaire de police Dermot Shea a déclaré mardi à NY1. « Que faisons-nous dans la société lorsque nous relâchons ces personnes dans la rue ? C’est de la folie.

Ces commentaires sont intervenus après l’arrestation d’Alexander Wright, un homme noir de 48 ans, dans le cadre d’une attaque filmée lundi par vidéosurveillance dans le quartier de Chinatown à New York. Le suspect est vu en train de frapper une femme asiatique de 55 ans alors qu’elle marchait sur le trottoir devant un restaurant, ignorant complètement que le poing se dirigeait vers son visage.





La vidéo montre la femme qui tend la main vers son nez avant de tituber et de tomber en arrière sur le trottoir, apparemment inconsciente. Bizarrement, l’attaquant demande, « Pourquoi m’as-tu frappé ? Pourquoi m’as-tu frappé ? La femme a été emmenée dans un hôpital local pour soigner une blessure au visage.

Cela vient de m’être envoyé par mon électeur. Cela vient de se passer dans mon quartier de Chinatown. Il a été arrêté et notre circonscription enquête. pic.twitter.com/sxNfCbrlza – Yuh-Line Niou (@yuhline) 31 mai 2021

Le suspect a été arrêté non seulement huit fois au cours de l’année écoulée, mais 17 fois au total, a annoncé la police de New York. Shea a déclaré que l’homme vivait dans un refuge pour sans-abri et avait été rapidement arrêté après que des passants l’aient signalé aux policiers qui se trouvaient dans un coin à proximité.

Wright fait face à des accusations d’agression en tant que crime haineux, d’agression et de possession d’une substance contrôlée. La filiale d’ABC à New York, WABC, a rapporté que ses récentes arrestations concernaient des incidents tels que le jet d’une brique à travers la fenêtre d’un bureau, le fait de gratter l’œil d’un homme et de jeter du café chaud sur des agents de la circulation.

La ville de New York a connu une augmentation de 353% des crimes haineux contre les personnes d’origine asiatique jusqu’à présent cette année. Dans l’un des derniers cas, Shea a déclaré qu’un homme avait été arrêté vendredi pour avoir prétendument poussé une femme asiatique de 65 ans dans les escaliers de la station de métro de la 34e rue. Le suspect dans cette affaire, John Chappell, 64 ans, a 67 arrestations sur sa feuille de rap.

« Quel est le dénominateur commun – les personnes arrêtées, plusieurs, plusieurs, plusieurs fois et libérées ? » dit Shea. « La maladie mentale est potentiellement liée à cela. Nous devons faire mieux. Et nous arrêtons quelqu’un pour avoir poussé une femme dans les escaliers, puis nous le relâchons dans la rue. Je veux dire, c’est de la folie. »

L’ancien commissaire de police Bernard Kerik a déclaré que les politiciens locaux avaient encouragé les criminels violents en adoptant des réformes de la libération sous caution qui ont empêché les juges de détenir des suspects en prison dans de nombreux cas. Activiste communautaire Karlin Chan ajoutée que les gouvernements des villes et des États ont autorisé des personnes émotionnellement perturbées à errer dans les rues.

Toi, @yuhline, sont l’un des crétins qui ont voté pour une réforme de la libération sous caution qui empêche un juge de le détenir. Vous et vos collègues avez encouragé les criminels violents dans la ville, c’est pourquoi les crimes violents et les meurtres sont à la hausse. Tu devrais avoir honte. https://t.co/FdsA6X58iO — Bernard B. Kerik (@BernardKerik) 1 juin 2021

Selon l’affilié local de CBS, WCBS, le maire Bill de Blasio a reconnu un problème avec les personnes atteintes de maladie mentale commettant des crimes dans les rues de New York, en disant : « Nous avons plus de travail à faire avec la santé mentale et la justice pénale – nous devons les coller ensemble. »

